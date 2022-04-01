Три евакуаційні потяги вирушать з Луганської та Донецької областей 1 квітня, - Гайдай
У п'ятницю, 1 квітня, з Луганської та Донецької областей у Лозову (Харківська обл.) та Львів вирушать три евакуаційні потяги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.
"Три евакуаційні поїзди вирушать з Луганщини та Донеччини 1 квітня", – написав він.
З Луганської області о 14:00 зі ст. до Новозолотарівки поїде 5501 Новозолотарівка – Лозова.
На Донеччині зі ст. у Краматорську о 13:00 – поїзд №274/273 Краматорськ – Львів;
о 16:00 – поїзд №276/275 Краматорськ – Львів.
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