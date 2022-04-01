УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13517 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 564 0

Три евакуаційні потяги вирушать з Луганської та Донецької областей 1 квітня, - Гайдай

прапор,укрзалізниця,потяг

У п'ятницю, 1 квітня, з Луганської та Донецької областей у Лозову (Харківська обл.) та Львів вирушать три евакуаційні потяги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

"Три евакуаційні поїзди вирушать з Луганщини та Донеччини 1 квітня", – написав він.

З Луганської області о 14:00 зі ст. до Новозолотарівки поїде 5501 Новозолотарівка – Лозова.

На Донеччині зі ст. у Краматорську о 13:00 – поїзд №274/273 Краматорськ – Львів;

о 16:00 – поїзд №276/275 Краматорськ – Львів.

Дивіться також: Сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб з Луганської області, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

потяг (1965) евакуація (2305) Донецька область (8335) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 