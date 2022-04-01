Влада РФ заявила, що пожежа на нафтобазі в Бєлгороді почалася після атаки української авіації. ВIДЕО

У російському Бєлгороді горить нафтобаза.

Влада РФ заявила, що пожежа почалася після нібито атаки української авіації, передає Цензор.НЕТ.

"Пожежа на нафтобазі сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів Збройних Сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті. Жертв немає", - заявив губернатор Гладков.

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У Роснафті заявили, що евакуювали персонал із нафтобази без постраждалих.