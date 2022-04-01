Влада РФ заявила, що пожежа на нафтобазі в Бєлгороді почалася після атаки української авіації. ВIДЕО
У російському Бєлгороді горить нафтобаза.
Влада РФ заявила, що пожежа почалася після нібито атаки української авіації, передає Цензор.НЕТ.
"Пожежа на нафтобазі сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів Збройних Сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті. Жертв немає", - заявив губернатор Гладков.
У Роснафті заявили, що евакуювали персонал із нафтобази без постраждалих.
Топ коментарі
+111 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.04.2022 08:09
+87 Muron
показати весь коментар01.04.2022 08:13
+73 Gozzalik salonu
показати весь коментар01.04.2022 08:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але - факт, ми - переможемо!
Меньше курить надо на взрьІвоопасньІх обєктах.
Хотя может ето марсиане на НЛО прилетели. Орду и там не любят.
---
Не короткий, а поджатый... Значит, точно рашист!
Скажу тобі по секрету в Україні вже більше місяця війна!
оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що
"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...
Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. А тим більше ті, рештки яких вивели з Київської та Чернігівської областей - багатьох з них тепер навряд зможуть знову загнати в Україну. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.