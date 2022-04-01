Росія перекинула в Україну до 2 тис. військових із Грузії через неочікувані втрати, - Міноборони Британії

Росія перекинула до 2 тисяч своїх військових із територій Грузії, бо має неочікувані втрати у війні проти України, вважає британська розвідка.

Про це йдеться в аналізі Міністерства оборони Великої Британії за 31 березня 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Росія передислокує частини своїх сил з Грузії, щоб посилити вторгнення в Україну. Від 1200 до 2000 цих російських військ реорганізуються в 3 батальйонні тактичні групи.

Малоймовірно, що Росія планувала створити підкріплення таким чином, і це свідчить про несподівані втрати, яких вона зазнала під час вторгнення", - йдеться у повідомленні.

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