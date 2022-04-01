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Новини Війна
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Росія перекинула в Україну до 2 тис. військових із Грузії через неочікувані втрати, - Міноборони Британії

рф

Росія перекинула до 2 тисяч своїх військових із територій Грузії, бо має неочікувані втрати у війні проти України, вважає британська розвідка.

Про це йдеться в аналізі Міністерства оборони Великої Британії за 31 березня 2022 року, передає Цензор.НЕТ.

"Росія передислокує частини своїх сил з Грузії, щоб посилити вторгнення в Україну. Від 1200 до 2000 цих російських військ реорганізуються в 3 батальйонні тактичні групи.

Малоймовірно, що Росія планувала створити підкріплення таким чином, і це свідчить про несподівані втрати, яких вона зазнала під час вторгнення", - йдеться у повідомленні.

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Росія перекинула в Україну до 2 тис. військових із Грузії через неочікувані втрати, - Міноборони Британії 01

Автор: 

армія рф (17228) Велика Британія (5553) Грузія (1843)


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Топ коментарі
+9
Чого ще чекають грузини? Якраз самий момент.
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01.04.2022 08:52
+9
еще рано, они ждут пока последний кацапский солдат уедет подыхать в Украину и только потом отважно захватят свои земли
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01.04.2022 08:55
+6
У них теж президенти клоуни які асфальтували дороги замість того щоб озброювати армію?
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01.04.2022 09:00
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Чого ще чекають грузини? Якраз самий момент.
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01.04.2022 08:52 Відповісти
Того що і молдавани,з чим вони будуть воювати?
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01.04.2022 08:55 Відповісти
У них теж президенти клоуни які асфальтували дороги замість того щоб озброювати армію?
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01.04.2022 09:00 Відповісти
але ж у них там на 150 000 орда.
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01.04.2022 10:11 Відповісти
У грузинів армія набагато ближча до стандартів НАТО, ніж українська. Якщо кацапи й справді пішли, то можна було б щонайменше закріпитися
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01.04.2022 10:36 Відповісти
еще рано, они ждут пока последний кацапский солдат уедет подыхать в Украину и только потом отважно захватят свои земли
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01.04.2022 08:55 Відповісти
Бачу ти вже поїхав
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01.04.2022 08:56 Відповісти
главное что ты остался
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01.04.2022 09:12 Відповісти
Або ті самі їх залишать,бо не буде у кого захвачувать.
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01.04.2022 08:57 Відповісти
Із цих 2000 половина вже відмовилась і поїхала назад. Це я про осетинів.
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01.04.2022 09:03 Відповісти
Около 300 военных с оккупированной Россией Южной Осетии отказались передает https://glavred.info/world/slozhili-oruzhie-i-vernulis-domoy-300-soldat-iz-yuzhnoy-osetii-otkazalis-voevat-za-rf-s-ukrainoy-10358900.html "Главред" . Информация подтверждается бывшим руководством так называемой "республики".
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01.04.2022 09:21 Відповісти
ЗСУ їх знищить!
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01.04.2022 09:10 Відповісти
 
 