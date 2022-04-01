Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Миколаївській ОВА зросла до 24 осіб, - ДСНС
Станом на ранок 1 квітня кількість загиблих внаслідок авіаудару російської армії по Миколаївській ОВА зросла до 24.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомляє ДСНС.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію з розбиранням завалів зруйнованої окупантами будівлі Миколаївської облдержадміністрації станом на 7:00 1 квітня.
"Внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОВА та її руйнування загинули 24 людини", - повідомили в ДСНС.
Там уточнили, що з-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, ще 1 людина померла вже у лікарні.
Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки цілодобово.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC вікі