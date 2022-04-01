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Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Миколаївській ОВА зросла до 24 осіб, - ДСНС

миколаїв

Станом на ранок 1 квітня кількість загиблих внаслідок авіаудару російської армії по Миколаївській ОВА зросла до 24.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомляє ДСНС.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію з розбиранням завалів зруйнованої окупантами будівлі Миколаївської облдержадміністрації станом на 7:00 1 квітня.

"Внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОВА та її руйнування загинули 24 людини", - повідомили в ДСНС.

Там уточнили, що з-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, ще 1 людина померла вже у лікарні.

Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки цілодобово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 20 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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Миколаїв (1794) обстріл (28263) військово-цивільна адміністрація (89)


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Державний тероризм - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F насилля з боку держави, яке не має законодавчого або судового забезпечення та може практикуватись державними силовими структурами як всередині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави (проти її внутрішніх ворогів), так і за її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD кордонами - аж до проведення спеціальних операцій проти інших держав.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC вікі
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01.04.2022 09:16 Відповісти
А де черговий дурнуватий відосик від Кіма?
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01.04.2022 09:19 Відповісти
Загибель однієї людини - трагедія. Загибель багатьох людей статистика. Таке твердження було загально вживаним до цієї війни. Для заходу, для нас у тму числі. Грета Тунберг лила сльози за одним собакою. Ми ж не можемо лити сльози за десятками тисяч. Сліз просто нема. Ми повинні економити сльози - вони нам ************ для радості. Радості перемоги. А зараз за кожним загиблим ми повинні справляти мовчазну тризну з однією емоцією - ненависть до тих, хто вбиває українців. Криваву тризну зі знищеними вбивця, що прийшли на нашу землю. Для пришвидшення перемоги на її алтар ми повинні кидати цих покидьків якомога більше, щоб нас тити їхнього бога війни так, щоб він луснув від їхньої крові. Інші емоції - жах, співчуття, милосердя ми повинні сховати, обережно загорнувши у наш мирний синьо-жовтий прапор у скриню людяності з Тризубом на віку до того часу, поки Перемога не дасть нам ключі для відкриття цих емоцій. Жахатися від наших втрат ми будемо потім, бо жах сковує волю. Волю до нашої Перемоги. А зараз нехай жахається світ. Жахається від усвідомлення того, як він пацифістськими хибними цінностями виплекав цього кровдерного монстра. Співчуття і людяність ми прибережемо на мирний час, який на тане після трибуналу над вбивцями. А до того часу наші емоції - це ненависть. Наша зброя - правда. Наші інструменти - пам'ять, воля і сила. Слава Україні! Смерть ворогам!
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01.04.2022 09:34 Відповісти
ЩО той кім звездить тільки за не свої досягнення у звільненні Миколаївської області,просто зелене понтове ЧМО.
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01.04.2022 10:35 Відповісти
 
 