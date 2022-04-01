Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Миколаївській ОВА зросла до 24 осіб, - ДСНС

Станом на ранок 1 квітня кількість загиблих внаслідок авіаудару російської армії по Миколаївській ОВА зросла до 24.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуку повідомляє ДСНС.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію з розбиранням завалів зруйнованої окупантами будівлі Миколаївської облдержадміністрації станом на 7:00 1 квітня.

"Внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської ОВА та її руйнування загинули 24 людини", - повідомили в ДСНС.

Там уточнили, що з-під завалів рятувальники вивільнили 23 тіла загиблих, ще 1 людина померла вже у лікарні.

Надзвичайники продовжують роботи на місці атаки цілодобово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 20 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж