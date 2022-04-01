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Новини Війна
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Київ все ще перебуває в небезпеці, - Пентагон

київ

Високопоставлений представник Пентагону, коментуючи у четвер відведення російських військ на позиції на північ і схід від української столиці, заявив, що Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці і авіаудари продовжуються.

Про це повідомляє "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

Чиновник додав, що "ми не спостерігали великої різниці за останні 24 години, не було… масового руху, принаймні на цей момент".

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За словами представника Пентагону, передислокація російських військ із Києва вказує на те, що російські воєначальники розуміють, що їхня спроба взяти столицю провалилася.

Він також зазначив, що бойовий дух російських солдатів низький.

"Ми, як і раніше, спостерігаємо проблеми згуртованості підрозділів, проблеми з командуванням та управлінням та проблеми з грамотним керівництвом", - заявив американський військовий представник.

У Пентагоні кажуть, що чули жарти про погані показники на полі бою та про пригніченість російських солдатів, але "все це на рівні чуток та жартів, і не можна з упевненістю сказати – це лише в окремих частинах чи це більш загальні тенденції".

Проте представник Пентагону вважає, що всі ці оповідання лише підтверджують деякі з основних проблем, що виявились у російських Збройних силах.

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"Це армія, в якій немає унтер-офіцерського корпусу як на Заході, тому в ній немає ефективного командування невеликими підрозділами і ви не побачите навіть будь-якої ініціативи на низовому рівні..." - заявив представник Пентагону.

Автор: 

армія рф (17228) Київ (19422) Пентагон (1415)


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Вся Україна перебуває в небезпеці.
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01.04.2022 09:26 Відповісти
Взагалі-то весь світ, поки існує хоч один кацап, а в нього є хоч одна ядерна ракета
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01.04.2022 10:49 Відповісти
Українці шуткують. З перехоплених розмов, один орка каже іншому. Один наш придурок, зателефонував і через гучномовець сказав : "Здрасте, мы с Украины". Обісрався цілий взвод.
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01.04.2022 09:27 Відповісти
Кожне місто в небезпеці
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01.04.2022 09:52 Відповісти
Американці, ніж язиком вітер гонити краще дайте Україні достойну зброю...
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01.04.2022 10:00 Відповісти
Тупі, вони ще вчать їх як треба було. Імбіцили.
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01.04.2022 12:17 Відповісти
Телеканал Минобороны РФ рассказал о задаче российских морпехов закрепиться под Киевом

10:16, 1 АПРЕЛЯ 2022

https://meduza.io/news/2022/04/01/telekanal-minoborony-rf-rasskazal-o-zadache-rossiyskih-morpehov-zakrepitsya-pod-kievom
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01.04.2022 12:08 Відповісти
 
 