153 дитини загинули через війну, понад 245 - поранені, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 1 квітня від збройної агресії РФ в Україні постраждало майже 400 дітей. З них 153 загинуло та більше 245 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, триває робота з встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

"За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 73, Донецькій - 65, Харківській - 53, Чернігівській - 43, Миколаївській - 30, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - йдеться у повідомленні.

19 березня російські військові обстріляли колони цивільних авто, які здійснювали евакуацію "зеленим коридором" з м. Маріуполя, внаслідок чого загинули батько з дитиною.

31 березня від тяжких поранень померла 2-річна дівчинка з міста Лисичанська Луганської області, яка разом зі своїм 7-річним братом напередодні зазнали тяжких поранень.

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Також повідомляється, що 30 березня на Чернігівщині внаслідок обстрілів двоє дітей зазнали поранення.



31 березня на Донеччині до лікувального закладу доставлено 5 неповнолітніх, які дістали поранення внаслідок обстрілу.

"Через бомбардування та обстріли пошкоджено 859 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ", - інформують ювенальні прокурори.