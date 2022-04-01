Українські жінки і діти стали живим щитом, який не дає ЗСУ працювати по ворогу, - Верещук
Українські жінки і діти стали живим щитом, який не дає Збройним силам України працювати по ворогу. Оскільки російські окупанти розуміють, що з ними буде, якщо не буде цивільних.
Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповіла віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
"Наші жінки і діти стали живим щитом, який не дає нашій армії працювати по ворогу. Тому ми так наполягаємо на гуманітарних коридорах, а вони не хочуть їх відкривати. Тому що якщо там не буде наших цивільних, ви розумієте, що з ними буде і куди вони потраплять", - заявила вона.
За її словами, під час переговорів у Стамбулі українська сторона передала Росії лист з вимогою відкрити гуманітарні коридори з 97 населених пунктів у 9 областях.
"Серед них Чернігівська, Харківська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Сумська, Миколаївська. Там перераховані всі основні населені пункти, навіть маленькі, як Іванків і Димер. Ми розуміємо, де не можна провести евакуацію. Тут питання не в нас", - зауважила Верещук.
Вона наголосила, що російська сторона не хоче погоджувати гуманітарні коридори з певних причин.
"Наприклад, в Іванкові їхній пункт, вони зосередили там свої війська, і очевидно вони не хочуть, щоб туди їхали автобуси, щоб були відкриті коридори. І, звичайно, вони не хочуть втратити живий щит", - додала віцепрем'єрка.
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Где эта овца была когда путлер сделал такое заявление?
Вимога про виведення цивільного населення із заблокованих міст в першу чергу Маріуполя, мало бути головною темою на переговорах.
а взагалі, я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепи!
руSSкому міру повірити-себе обманути! -
ЗАПАМ`ЯТАЙТЕ ЦЕ і розкажіть усім! про це пишу вже понад 10-років...читали б це жителі Харкова, Маріуполя, Донецька та Луганська...-можна б було багатьох проблем уникнути...
в плен НЕ БРАТЬ!