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Українські жінки і діти стали живим щитом, який не дає ЗСУ працювати по ворогу, - Верещук

рф

Українські жінки і діти стали живим щитом, який не дає Збройним силам України працювати по ворогу. Оскільки російські окупанти розуміють, що з ними буде, якщо не буде цивільних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна розповіла віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Наші жінки і діти стали живим щитом, який не дає нашій армії працювати по ворогу. Тому ми так наполягаємо на гуманітарних коридорах, а вони не хочуть їх відкривати. Тому що якщо там не буде наших цивільних, ви розумієте, що з ними буде і куди вони потраплять", - заявила вона.

За її словами, під час переговорів у Стамбулі українська сторона передала Росії лист з вимогою відкрити гуманітарні коридори з 97 населених пунктів у 9 областях.

"Серед них Чернігівська, Харківська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Сумська, Миколаївська. Там перераховані всі основні населені пункти, навіть маленькі, як Іванків і Димер. Ми розуміємо, де не можна провести евакуацію. Тут питання не в нас", - зауважила Верещук.

Також читайте: 148 дітей загинули через війну, 232 - поранені, - Офіс генпрокурора

Вона наголосила, що російська сторона не хоче погоджувати гуманітарні коридори з певних причин.

"Наприклад, в Іванкові їхній пункт, вони зосередили там свої війська, і очевидно вони не хочуть, щоб туди їхали автобуси, щоб були відкриті коридори. І, звичайно, вони не хочуть втратити живий щит", - додала віцепрем'єрка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен російський окупант суворо відповість за згвалтування українських жінок, якщо залишиться живим, - МВС

Автор: 

армія рф (17228) діти (5045) жінки (623) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+18
Майже за пів року США почали попереджувати що буде війна.
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01.04.2022 09:38
+17
Русская вонючая проститутка и крыса всегда так воюет. Желаю что б каждый русский мелкий ******** подох на пузе своей мамы а новорождённых рюсьге надо бить головой об стену
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01.04.2022 09:26
+17
А ти орків ще й гуманітаркою постачаєш, вівця тупа
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01.04.2022 09:27
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Майже за пів року США почали попереджувати що буде війна.
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01.04.2022 09:38 Відповісти
Более того. 22 февраля мэр Мариуполя Бойченко громогласно утверждал, что не нужно нагнетать панику, оборона непробиваемая, все будет Украина и т.д. Знающие люди поправят, но по-моему уже 26-27 февраля эвакуация стала затруднительной, 1 марта полностью обрубили связь, мышеловка захлопнулась. Вскоре уже из спокойного Бердянска Бойченко обратился к мариупольцам с воззванием: - Вы там держитесь! что -то в этом роде
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01.04.2022 09:51 Відповісти
Нажаль нічого подібного не буде мати якогось еффекта.Згадайте наприклад пораненого Журавля в сірій зоні,який помирав 4 дні,в той час Зе-виродок жер шашлики на камеру.Чи хтось зробив щось Зе-виродку за це?Ні,тільки побалакали.От і після війни почнеться мародерство Зе-виродком ще з більшою силою,нажаль ніхто йому нічого не зробить.
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01.04.2022 10:12 Відповісти
Скільки жабячої отрути,радеон. І як сміливо-зе виродок? Ти ж в окопі? Чи з "Джавеліном" чатуєш на танк кацапа? Чи на диванчику,пальчиком по клаві заробляєш?Чи віддавав наказ президент евакуювати Журавля? Письмового не бачив ніхто.А друзі Журавля,його однополчани?Командир відділення,де служив Журавель?Тишина.
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01.04.2022 10:34 Відповісти
Ти на командира відділення й однополчан не кивай, якщо вазелін сам оголосив, що бере справу під свій особистий контроль. Батько Я. Журавля його прокляв. Хочеш, щоб і тебе теж?
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01.04.2022 11:06 Відповісти
Як раз не віддава, бочерез це батько Журавля і подав в суж на Зеленського. Однополчани,як раз пішли за ним,але за відсутності вогенвої підтримки артилерії, були поранені. Якби вони порушили б наказ,щодо задіяти артилерію їх би посадили! Ви ж пам'ятаєте фразу "нада просто перестать стрелять"! Хто дорікав Порошенку за Ілловайськ, а тепер сам такий самий через Маріуполь. Тому зеленській популіст, все добре, що він зробив, то те що не втік і легше зберігти вертикаль влади. Але те що він не займався озброєнням країни, ми пожинаєм поди! Як впринципі і не займалися озброєнням всі інші до Януковича, а той просто запустив ФСБ у всі щілі, що досі ще не всіх повилавлювали. Згадайте,як в дев'яностих солдати замість воювати бодували будинки і працювали в залишках сільгоспів за наказів яких генералів!
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01.04.2022 11:06 Відповісти
Почитай https://www.radiosvoboda.org/a/news-zahybel-zhuravlya-provadzhennya-proty-zelenskoho/31014075.html
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01.04.2022 11:08 Відповісти
Русская вонючая проститутка и крыса всегда так воюет. Желаю что б каждый русский мелкий ******** подох на пузе своей мамы а новорождённых рюсьге надо бить головой об стену
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01.04.2022 09:26 Відповісти
не переймайтеся, русские само так і роблять, своїх дітей головою об стіну. Не дивує, що їм не шкода наших.
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01.04.2022 10:10 Відповісти
А ти орків ще й гуманітаркою постачаєш, вівця тупа
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01.04.2022 09:27 Відповісти
чому тупа ? за це треба відповідати
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01.04.2022 09:34 Відповісти
Справді...
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01.04.2022 09:51 Відповісти
Нічого дивного-всьо по завєтам бункєрнава абосранава лапатнава сцаря...
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01.04.2022 09:29 Відповісти
Потеряный фашистский скот.
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01.04.2022 09:32 Відповісти
У вас 3 місяці було щоб евакуювати їх так як робили в "ДНР і ЛНР" !!? Намьок не понятий був!?
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01.04.2022 09:33 Відповісти
І зробити мобілізацію та провести ще купу міроприємств.
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01.04.2022 09:40 Відповісти
А то вони суки не знали хто така кацапська ******.
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01.04.2022 09:34 Відповісти
А Херсон????
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01.04.2022 09:35 Відповісти
В Запорізькій обл. за добу мінус 32 двохсотих іхтамнетів, 38 трьохсотих. 2 танка, 2 Града.
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01.04.2022 09:35 Відповісти
КОВИД покосил. Маски же не носят, беспечные.
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01.04.2022 10:39 Відповісти
А вам казали, що треба евакуйовувати цивільних.
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01.04.2022 09:39 Відповісти
А хоть раз з ОП была рекоммендация заранее выезжать женщинам и детям? Тем более есть куда ехать Европа принимает.
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01.04.2022 09:54 Відповісти
4 мар. 2014 г. - "И пусть кто-то из украинских военных попробует стрелять в своих людей, российские военные будут стоять позади людей, не спереди, а сзади", ...

Где эта овца была когда путлер сделал такое заявление?
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01.04.2022 09:58 Відповісти
Звучить так ніби вони самі стали щитом... Не "стали" а їх поставили!
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01.04.2022 10:03 Відповісти
Саме так . Якось двояко сприймається така заява .
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01.04.2022 12:27 Відповісти
Якщо хочеш евакуювати, то кому везеш гуманітарну допомогу?
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01.04.2022 10:43 Відповісти
Верещук, отямся!
Вимога про виведення цивільного населення із заблокованих міст в першу чергу Маріуполя, мало бути головною темою на переговорах.
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01.04.2022 11:20 Відповісти
Всі цього чекали . Але ...
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01.04.2022 12:28 Відповісти
це "почерк" руZZкого міра....всім давно вже треба ЦЕ враховувати...

а взагалі, я знову ж переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепи!
руSSкому міру повірити-себе обманути! -

ЗАПАМ`ЯТАЙТЕ ЦЕ і розкажіть усім! про це пишу вже понад 10-років...читали б це жителі Харкова, Маріуполя, Донецька та Луганська...-можна б було багатьох проблем уникнути...
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01.04.2022 11:23 Відповісти
начинаются галими отмазки насчет МИ БИ да не можем,!!! ОНИ в подвалах сидят и не велазят уж месяц, ОСВОБОДИТЕЛИ!!!
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01.04.2022 11:29 Відповісти
в Каховке и Херсоне реально ставят технику в садочках и во дворах многоэтажек. ****, гНусский мирЪ пришел, радуйтесь, Сальдо-ублюдок дождался войны
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01.04.2022 11:51 Відповісти
Рашистский скот, который будет прятаться за спины женщин и детей -
в плен НЕ БРАТЬ!
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01.04.2022 12:44 Відповісти
В нас "зелені" вже нові міфи розганяють, чому не можна бити касапів. Мовляв, цивільні "заважають". А ми хіба проводимо "коврові бомбардування"? Щоб вони "заважали"? Я щось не чув. ЗСУ по точково працюють по ворогу.
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01.04.2022 18:26 Відповісти
 
 