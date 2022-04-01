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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Кремль спробує створити на тимчасово захоплених територіях України "щось на зразок Північної Кореї", - експрем'єр Швеції Більдт

рф

Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт попереджає, що Кремль спробує створити на тимчасово захоплених територіях державні утворення, щоб протиставити їх незалежній Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Сьогодні".

Він припускає, що РФ може забрати деякі території України в тому випадку, якщо не впорається з країною цілком.

"Ми повертаємося до 2014 року: "Новоросія". Хотіли Одесу, хотіли Харків, хотіли все. Але, звичайно, взяли те, що змогли. Якщо вони зможуть взяти на схід від Дніпра, може Одесу захоплять. Вони влаштують щось таке на зразок Північної Кореї. Назвіть, як хочете. У цьому немає сумнівів", - говорить колишній прем'єр Швеції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запросив Швецію взяти участь у відновленні України

Автор: 

Швеція (950) Більдт Карл (28)


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Топ коментарі
+24
тимчасово окуповані території будуть звільнені до кінця цього літа!
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01.04.2022 09:44
+23
Ага, а весь народ України буде сидіти та дивитися
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01.04.2022 09:43
+17
Захопити вони можуть хіба що статюетку свого фірера за комірець, а не Одесу...)
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01.04.2022 09:44
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Ага, а весь народ України буде сидіти та дивитися
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01.04.2022 09:43 Відповісти
Як зеленський підписує Будашешт 2.0 та повторює крилату фразу "Я приніс вам мир!"
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01.04.2022 10:07 Відповісти
что за БРЕД Какое КНДР в Украине явно от фантазий достает а не подумали что рашистов вообще на#уй с Украины включая и Донбасс и Крым..??? кто сказал что хотелки ********* пе"ерастенка в бункере это норма и обязательно должно быть мало что хочет тот дефективный трахнутый в детстве в №раку папочкой Вовочка по хвамилии Путин е#атъ нам на его хотелки и большой бомбой желательно атомной по его бункеру...
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01.04.2022 10:21 Відповісти
Просто вже дістали адепти «русского міра», які зараз маскуються під «патріотів».

Сьогодні «патріотична» Наталья Могилевская заявила, «я першою після війни буду вимагати…російську мову як державну…половина України розмовляє російською…так само у Швейцарії…».

Вам не здається, що це корелюєься з вимогами фашиста путіна про другу державну мову?

Так хто така Могилевська насправді, якщо вимагає мову Московії тут в Україні?
Треш? Ні, не треш. Ціленаправлена політика.

В той час коли русскій мір вбиває українців в прямому сенсі цього слова - у нас тут ось такі адепти просувають мову, яка насильно була приведена в Україну війнами, Голодоморами, окупаціями.

При чому, зверніть уваги кому вона дає інтерв'ю. Наташе Влащєнко. Тій що роками працювала на каналах Медведчука/Путіна.

Нормально?
Ось так нас намагаються просто зараз заштовхнути назад в московську систему координат, замість будувати свою країну.

Скажу одне - підете за русскім кораблем. Гарантую вам.
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01.04.2022 10:41 Відповісти
Але ця дурепа мабуть не знає, що Швейцарія - це конфедерація з чотима географічно окресленими регіонами. А високопосадовці, якщо я не помиляюсь мають володіти не одною регіональною мовою, а чи не всіма чотирма.
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01.04.2022 11:46 Відповісти
онатв месте м инфантилом (но талантливым это да) "Скрябиным Кузьмой очень всегда топила за мордор, но так что б в шкурах "недовольных властью патриотов"..
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01.04.2022 11:49 Відповісти
Пару тижнів тому журналіст Роман Чайка запитав Могилевську, як вона тепер оцінює свою давнішню підтримку Януковича. Могилевська відразу занервувала, сказала тільки "я єму вєріла", що вона зробила помилку, але навіщо про це згадувати зараз, - не треба. )))

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01.04.2022 13:55 Відповісти
Захопити вони можуть хіба що статюетку свого фірера за комірець, а не Одесу...)
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01.04.2022 09:44 Відповісти
тимчасово окуповані території будуть звільнені до кінця цього літа!
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01.04.2022 09:44 Відповісти
А шо, ваш Бідон реально готовий надати авіацію і пво , а не набори для партизана? *****, хоть ховається в бункері, але чітко йде до цілі і не відступає, а Бідон тіки в шоу виступає і більше нічого
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01.04.2022 09:48 Відповісти
Методичку вже змінили, проспав, чи що?
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01.04.2022 09:56 Відповісти
старий пенсіонер біден мало що вирішує в цьому світі....
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01.04.2022 10:01 Відповісти
Ще один. Ви що, в анабіозі находились
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01.04.2022 10:12 Відповісти
В же створили ДЬІНЬІРЬІ-ЛЬІНЬІРЬІ та Північну Корею на Кримі.
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01.04.2022 09:49 Відповісти
економічний зашморг на шиї рабсії затягується "медленно,но уверенно".Не за горами сама рабсея стане щось на зразок Північної Кореї
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01.04.2022 09:52 Відповісти
Можно с уверенностью сказать только одно - как всегда у руССких будет это сделанно через ж0пу..
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01.04.2022 09:53 Відповісти
Ой,сидят там в мягких креслах....анализируют. Ну вас нах.
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01.04.2022 09:54 Відповісти
Лугандонію нах лишати автономією,нехай самі роз.б... з рускім міром який звали ,ніким не признана клоака із своїми бумажками не зможе нікуди виїхати
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01.04.2022 09:55 Відповісти
Ніякої автономії. Українізація, дерусифікація. І військова адмінстрація років на 15-20 для окупованих територій.
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01.04.2022 18:17 Відповісти
Він це пише не для українців, а для звичайних західних європейців та їхніх лідерів. Лякає як може, аби ворушилися. Ясно, що ніяка Одеса оркам не світить. Але якщо це визнати публічно, то Європа розслабить булки... Більдт - один з найбільш яскраво виражених проукраїнських політиків у Європі.
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01.04.2022 09:56 Відповісти
А Европу устроїть такий розклад..!?
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01.04.2022 09:57 Відповісти
"Ми повертаємося до 2014 року:

"Новоросія". Хотіли Одесу, хотіли Харків, хотіли все.

Але, звичайно, взяли те, що змогли.

Якщо вони зможуть взяти на схід від Дніпра, може Одесу захоплять. Вони влаштують щось таке на зразок Північної Кореї.

Назвіть, як хочете. У цьому немає сумнівів", - екс прем'єр Швеції.

Путін послідовний...І йому помагають "умиротворювачі": з США, НАТО, Німеччини, Франції ...

"

Сплошной МАРИУПОЛЬ продолжается ...

"Готовность Вашингтона, Парижа и Берлина подтолкнуть Украину к тому, чтобы пойти на значительные уступки Кремлю? Украину подтолкнуть, а не РФ? Жертву "принудить к миру", а не агрессора, который продолжает превращать Украину в сплошной МАРИУПОЛЬ

Еще в Женеве Байден по умолчанию согласился с притязаниями Путина к Украине в обмен на "дружить" против Китая, который также согласился с намерениями Путина?

Но, путин не "сдержал слово" - не анексировал Украину за три дня.

Вот такие нестыковки... получились...
Но окно возможностей сохраняется - небо не закрывают и прочее прочая что могло бы остановить войну...

Сплошной МАРИУПОЛЬ продолжается...
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01.04.2022 09:59 Відповісти
Бред.
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01.04.2022 10:21 Відповісти
Для начала скоро рашка превратится в Северную Корею.
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01.04.2022 12:02 Відповісти
Якась куйня. У ***** немає на це часу, на подібне потрібні роки.
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01.04.2022 10:03 Відповісти
Не роки,а лише ТИЖДЕНЬ окупації!
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01.04.2022 10:10 Відповісти
для початку най самі в Північну Корею не перетворяться спробують.
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01.04.2022 10:05 Відповісти
Дірку їм від бублика
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01.04.2022 10:09 Відповісти
Після "Україна протриматися може 72-76 годин" усі ці "аналонитики чи аналитики " можуть слідкувати за "рюzzкім кораблем" !!!
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01.04.2022 10:13 Відповісти
фамилия начинается у обояих на Б - бильдт (экс... бывший), но второй буданов - оно же действующее - глаголит тоже о корейском ссынарии... кто кого завербовал - бильдт булданова или булданов бильдта...
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01.04.2022 10:16 Відповісти
Цікаво, що майже дослівно цитує нашого начальника ГУР МО Буданова. Це одне джерело інформації в них, чи посилання одне на одного. А висновок також один: орда нічого не збирається віддавати із захопленого, все треба буде відбивати, або чекати коли мордор здохне.
У цьому зв'язку посилання на Північну Корею правильне - диктатори живучі і за владу тримаються довго, передаючи із рук в руки. Значить, війна до перемоги.
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01.04.2022 10:19 Відповісти
Ххосподя! Ну ведь Зеля сказал, территории энто - тьху, главное - люди! Ну отдадим оркам всё шо они захватили, можно и до Приднестровья... Та хрен с ним, пущай Одессу забирают! Сойдёмся по середине!
И запомните ПОРОХОБОТЫ - территории фигня!
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01.04.2022 10:19 Відповісти
"Он шел на Одессу, а вышел к Херсону" - Максим Железняк, тьфу Путин
Взять они могут только член Путина, а не Одессу.
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01.04.2022 11:07 Відповісти
Медуза сообщает про "санкции" от Гугля:
"Телеканал «Царьград» https://www.interfax.ru/business/832590 утверждает , что получил один миллиард рублей от компании Google в качестве неустойки по иску о восстановлении своего аккаунта на видеохостинге YouTube
Основатель телеканала Константин Малофеев заявил, что направит взысканные с корпорации средства «на поддержку специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины».
Почему этот главный имперец Малофеев не попал под нынешние "адовы" санкции? Ему еще и компенсации платят.
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01.04.2022 11:43 Відповісти
Тому треба чим поскоріше звільняти ці території, а не ждати поки там північну корею створять.

Щось наша влада нічого не робить в цьому напрямку.
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01.04.2022 12:30 Відповісти
Влада думає, що росіни звідти виведуьть війська в результаті підписання мирного договору.

Росіяни ніколи по своїй волі не виводять війська.

З північного напрямку вони їх виводять тому що там їм добре дали по зубам.
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01.04.2022 12:31 Відповісти
росія - щось на зразок північної Кореї
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01.04.2022 13:32 Відповісти
Ніяких утворень.Або виходять або сдохнуть .
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01.04.2022 19:26 Відповісти
 
 