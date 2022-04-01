11 875 38
Кремль спробує створити на тимчасово захоплених територіях України "щось на зразок Північної Кореї", - експрем'єр Швеції Більдт
Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт попереджає, що Кремль спробує створити на тимчасово захоплених територіях державні утворення, щоб протиставити їх незалежній Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Сьогодні".
Він припускає, що РФ може забрати деякі території України в тому випадку, якщо не впорається з країною цілком.
"Ми повертаємося до 2014 року: "Новоросія". Хотіли Одесу, хотіли Харків, хотіли все. Але, звичайно, взяли те, що змогли. Якщо вони зможуть взяти на схід від Дніпра, може Одесу захоплять. Вони влаштують щось таке на зразок Північної Кореї. Назвіть, як хочете. У цьому немає сумнівів", - говорить колишній прем'єр Швеції.
Топ коментарі
+24 First Last #456082
показати весь коментар01.04.2022 09:44
+23 Артем #512840
показати весь коментар01.04.2022 09:43
+17 Gyro
показати весь коментар01.04.2022 09:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сьогодні «патріотична» Наталья Могилевская заявила, «я першою після війни буду вимагати…російську мову як державну…половина України розмовляє російською…так само у Швейцарії…».
Вам не здається, що це корелюєься з вимогами фашиста путіна про другу державну мову?
Так хто така Могилевська насправді, якщо вимагає мову Московії тут в Україні?
Треш? Ні, не треш. Ціленаправлена політика.
В той час коли русскій мір вбиває українців в прямому сенсі цього слова - у нас тут ось такі адепти просувають мову, яка насильно була приведена в Україну війнами, Голодоморами, окупаціями.
При чому, зверніть уваги кому вона дає інтерв'ю. Наташе Влащєнко. Тій що роками працювала на каналах Медведчука/Путіна.
Нормально?
Ось так нас намагаються просто зараз заштовхнути назад в московську систему координат, замість будувати свою країну.
Скажу одне - підете за русскім кораблем. Гарантую вам.
"Новоросія". Хотіли Одесу, хотіли Харків, хотіли все.
Але, звичайно, взяли те, що змогли.
Якщо вони зможуть взяти на схід від Дніпра, може Одесу захоплять. Вони влаштують щось таке на зразок Північної Кореї.
Назвіть, як хочете. У цьому немає сумнівів", - екс прем'єр Швеції.
Путін послідовний...І йому помагають "умиротворювачі": з США, НАТО, Німеччини, Франції ...
"
Сплошной МАРИУПОЛЬ продолжается ...
"Готовность Вашингтона, Парижа и Берлина подтолкнуть Украину к тому, чтобы пойти на значительные уступки Кремлю? Украину подтолкнуть, а не РФ? Жертву "принудить к миру", а не агрессора, который продолжает превращать Украину в сплошной МАРИУПОЛЬ
Еще в Женеве Байден по умолчанию согласился с притязаниями Путина к Украине в обмен на "дружить" против Китая, который также согласился с намерениями Путина?
Но, путин не "сдержал слово" - не анексировал Украину за три дня.
Вот такие нестыковки... получились...
Но окно возможностей сохраняется - небо не закрывают и прочее прочая что могло бы остановить войну...
Сплошной МАРИУПОЛЬ продолжается...
У цьому зв'язку посилання на Північну Корею правильне - диктатори живучі і за владу тримаються довго, передаючи із рук в руки. Значить, війна до перемоги.
И запомните ПОРОХОБОТЫ - территории фигня!
Взять они могут только член Путина, а не Одессу.
"Телеканал «Царьград» https://www.interfax.ru/business/832590 утверждает , что получил один миллиард рублей от компании Google в качестве неустойки по иску о восстановлении своего аккаунта на видеохостинге YouTube
Основатель телеканала Константин Малофеев заявил, что направит взысканные с корпорации средства «на поддержку специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины».
Почему этот главный имперец Малофеев не попал под нынешние "адовы" санкции? Ему еще и компенсации платят.
Щось наша влада нічого не робить в цьому напрямку.
Росіяни ніколи по своїй волі не виводять війська.
З північного напрямку вони їх виводять тому що там їм добре дали по зубам.