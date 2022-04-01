Знищено 32 військових РФ, 2 танки, 2 "Гради", 2 БТР на Запоріжжі, - зведення ОВА станом на 1 квітня
Обстановка довкола міста Запоріжжя та у Запорізькій області залишається напруженою, але контрольованою. Противник проводить спроби просування у напрямках населених пунктів Гуляйполе, Запоріжжя, Кам’янське, але успіху не має.
Про це повідомляє у Телеграмі Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Російські окупанти продовжують здійснювати артобстріли місцевої інфраструктури та доріг в Оріхові та кількох інших населених пунктах Пологівського району.
"За інформацією з вищого штабу Сил оборони України станом на вечір 31 березня 2022 року та на ранок 1 квітня 2022 року, підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 32 окупантів, 38 – поранили, також у ворога тепер на два бронетранспортери та два танки менше. Окрім того, наші бійці знищили 7 автомобілів та 2 реактивні системи залпового вогню "Град", - йдеться у дописі.
Підрозділи ДСНС в місцях, де відбувалися бойові зіткнення, ліквідують наслідків надзвичайних подій. Так, внаслідок обстрілів у місті Пологи горіли два житлові будинки та надвірна споруда на загальній площі 158 кв.м. Рятувальники загасили пожежу. Жертв та постраждалих немає.
Піротехніками ДСНС було знешкоджено 44 вибухонебезпечні предмети у Запорізькому районі області.
У населеному пункті Пологи тимчасово не працює відділок поліції. Під егідою міської ради створюються народні дружини для боротьби з мародерами. Закликаємо місцевих чоловіків виходити на патрулювання вулиць.
У Мелітополі майже катастрофа з медичним персоналом місцевих лікарень. Працівники не витримують тиску та шантажу з боку тимчасової окупаційної влади та військ, масово покидають територію міста. Приблизно 40-50% лікарського персоналу виїхало.
Щодо Запоріжжя, то жителі міста разом із підрозділами ТрО та іншими силовими структурами продовжують готуватися до оборони.
Також днями близько 60 військовослужбовців однієї з бригад територіальної оборони склали присягу на вірність народу України.
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Премию Дарвина в этом году поделят между собой рекордсмены Чернобаевки и дебилы, рывшие траншеи в Чернобыле.
То що орки ..де?до Запоріжжя пролізли?
Основні резерви орків напроти Харківської та Донецької областей.