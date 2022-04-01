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Знищено 32 військових РФ, 2 танки, 2 "Гради", 2 БТР на Запоріжжі, - зведення ОВА станом на 1 квітня

рф,техніка

Обстановка довкола міста Запоріжжя та у Запорізькій області залишається напруженою, але контрольованою. Противник проводить спроби просування у напрямках населених пунктів Гуляйполе, Запоріжжя, Кам’янське, але успіху не має.

Про це повідомляє у Телеграмі Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Російські окупанти продовжують здійснювати артобстріли місцевої інфраструктури та доріг в Оріхові та кількох інших населених пунктах Пологівського району.

"За інформацією з вищого штабу Сил оборони України станом на вечір 31 березня 2022 року та на ранок 1 квітня 2022 року, підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 32 окупантів, 38 – поранили, також у ворога тепер на два бронетранспортери та два танки менше. Окрім того, наші бійці знищили 7 автомобілів та 2 реактивні системи залпового вогню "Град", - йдеться у дописі.

Підрозділи ДСНС в місцях, де відбувалися бойові зіткнення, ліквідують наслідків надзвичайних подій. Так, внаслідок обстрілів у місті Пологи горіли два житлові будинки та надвірна споруда на загальній площі 158 кв.м. Рятувальники загасили пожежу. Жертв та постраждалих немає.

Піротехніками ДСНС було знешкоджено 44 вибухонебезпечні предмети у Запорізькому районі області.

У населеному пункті Пологи тимчасово не працює відділок поліції. Під егідою міської ради створюються народні дружини для боротьби з мародерами. Закликаємо місцевих чоловіків виходити на патрулювання вулиць.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Наша хваленая армия, бл#дь, обосралась, нах#й! Нас просто расх#ярили с расстояния 20-30 км. Я ни одного украинца с автоматом не видел!", - російський окупант. ВIДЕО

У Мелітополі майже катастрофа з медичним персоналом місцевих лікарень. Працівники не витримують тиску та шантажу з боку тимчасової окупаційної влади та військ, масово покидають територію міста. Приблизно 40-50% лікарського персоналу виїхало.

Щодо Запоріжжя, то жителі міста разом із підрозділами ТрО та іншими силовими структурами продовжують готуватися до оборони.

Також днями близько 60 військовослужбовців однієї з бригад територіальної оборони склали присягу на вірність народу України.

Дивіться: Батарею з восьми гаубиць Д-30 знищили українські воїни на Херсонщині. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17228) знищення (7149) Запорізька область (3573)


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Топ коментарі
+13
Дякуємо всім захисникам України...
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01.04.2022 10:19
+8
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01.04.2022 10:16
+6
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1509631096392232979 11 ч



Премию Дарвина в этом году поделят между собой рекордсмены Чернобаевки и дебилы, рывшие траншеи в Чернобыле.
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01.04.2022 10:39
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01.04.2022 10:16 Відповісти
Виродок нації.
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01.04.2022 10:53 Відповісти
Ні - не виродок. Плоть од плоті. Ліцо тої нації гнилої.
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01.04.2022 11:42 Відповісти
Дякуємо всім захисникам України...
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01.04.2022 10:19 Відповісти
Дякуємо! Маріуполь! Людоньки! Маріуполь!!!
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01.04.2022 10:22 Відповісти
Именно так и выигрываются в долгосрочной перспективе войны с сильными противниками. По чуть-чуть, путем методичного уничтожения отставших колон, каждый день по несколько раз.
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01.04.2022 10:25 Відповісти
Это если есть ПЗРК и пво-не будет-будут прочесывать придорожные лески и посадки вдоль дорог с вертолетов с тепловизорами и будет по партизанам
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01.04.2022 10:31 Відповісти
Под каждое дерево солдата не поставишь, тепловизоров в армии рашки мало ибо коррупция и генеральские дворцы за зп не построить, а страна слишком большая, чтобы ее контролировать таким образом.
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01.04.2022 10:35 Відповісти
американские дроны камикадзэ пришли , скоро мы раша искандерам сделаем ********у у Луки
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01.04.2022 10:31 Відповісти
А о это чей символ, кто знает ?
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01.04.2022 10:35 Відповісти
Резерв.
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01.04.2022 10:52 Відповісти
Изюм

https://t.me/kyivoperativ/93548?single
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01.04.2022 10:36 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1509631096392232979 11 ч



Премию Дарвина в этом году поделят между собой рекордсмены Чернобаевки и дебилы, рывшие траншеи в Чернобыле.
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01.04.2022 10:39 Відповісти
Запоріжжя, то жителі міста разом із підрозділами ТрО та іншими силовими структурами продовжують готуватися до оборони. ??? незрозумів???
То що орки ..де?до Запоріжжя пролізли?
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01.04.2022 10:46 Відповісти
Васильевка - Запорожье - 40 км, Пологи - тоже "за углом". Но там такие тягуны!!! Что движки орков кипят. Значит надо обходить. А на всё про всё там была только одна 25 Сичеславская бригада, которая перекрывала дороги на Харьков, Донецк и Симферополь. Ну и конечно тер оборона! Без неё там было бы очень тяжко. УДА ещё сильно помогала. Ветераны Моссад...
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01.04.2022 11:03 Відповісти
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01.04.2022 10:49 Відповісти
Виявляється Пологи вже звільнили. Тобто просунулись 20км на південь.
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01.04.2022 10:49 Відповісти
Нема оркам чим з півдня наступати. Більша частина тих, що зайшли, помножились на нуль або отримали поранення під Маріком та у Миколаївській області. Іде прихвана мобілізація у Криму, але там всі у курсі ситуації і бачать скільки отримали 200-х та 300-х.
Основні резерви орків напроти Харківської та Донецької областей.
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01.04.2022 12:19 Відповісти
Готуватись до оборони треба всім, де б не був ворог
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01.04.2022 10:53 Відповісти
 
 