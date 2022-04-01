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Новини Війна
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Російські окупанти не дають виїхати з Мелітополя, людей вивозять в Крим, - мер Федоров

мелітополь

У Мелітополі на сьогодні залишається близько 70 - 75 тисяч жителів. Окупаційні війська не дозволяють людям виїхати.

Про це під час телемарафону "Єдині новини" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За моїми оцінками, в місті залишається близько 70 -75 тис. людей. Окупанти роблять все, щоб люди не виїхали з міста. Дорога із Запоріжжя до Мелітополя у звичайний час - це 1 година, в моєму розумінні, що у воєнний час - це 4 години, але зараз вона займає 2 доби. Окупанти навмисно все затримують, щоб не випускати людей і окупувати місто", - сказав він.

Також солдати РФ блокують і неофіційні зелені коридори.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Деякі старші по будинках у Мелітополі складають для окупантів списки квартир, де ніхто не проживає, - мер Федоров

"Всіх відправляють лише на Крим. Кажуть, що туди можна доїхати без проблем, але наші люди не хочуть їхати в Крим", - додав мер.

Сьогодні з Мелітополя до Запоріжжя мають відправити евакуаційні автобуси та колону приватних авто. За підрахунками міського голови, сьогодні спробують евакуюватись 1500 - 2000 громадян.

Автор: 

армія рф (17228) депортація (720) Мелітополь (770) евакуація (2305)


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Топ коментарі
+15
Викрадення людей-це акт міжнародного тероризму..
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01.04.2022 10:41
+6
Кацапи з 24.02 порушили все, що можливо. Однім актом більше, однім менше - кацапам все одно. Європа крім економічних санкцій та великої стурбованості нічим відповісти не змрже
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01.04.2022 10:43
+5
bamr


@bamr69

·
https://twitter.com/bamr69/status/1509731803485151237 4 ч



Нормально так прибарахлился , обчистил чей то гараж . Но карма таки настигла .

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01.04.2022 10:45
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Викрадення людей-це акт міжнародного тероризму..
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01.04.2022 10:41 Відповісти
Кацапи з 24.02 порушили все, що можливо. Однім актом більше, однім менше - кацапам все одно. Європа крім економічних санкцій та великої стурбованості нічим відповісти не змрже
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01.04.2022 10:43 Відповісти
Та і влада України рашу в гаранти кличе
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01.04.2022 10:46 Відповісти
интересно откуда вещает *мер* Мелитополя? по слухам он давно удрал из города
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01.04.2022 10:44 Відповісти
Добре хоч не ліг під окупантів, розповідаючи як роССія про вас подбає....
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01.04.2022 10:52 Відповісти
bamr


@bamr69

·
https://twitter.com/bamr69/status/1509731803485151237 4 ч



Нормально так прибарахлился , обчистил чей то гараж . Но карма таки настигла .

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01.04.2022 10:45 Відповісти
Знаешь, могу понять золото и баксы, курей могу понять... Но вот унитазы, ковры и это - выше моего понимания
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01.04.2022 11:50 Відповісти
ВОНО, або на клятій ОНО. от і вся відповідь
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01.04.2022 13:24 Відповісти
Но один хрен, не понимаю! Это всё равно что чужой зубной щёткой пользоваться. ****, где хоть элементарная брезгливость?
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01.04.2022 14:13 Відповісти
Всіх відправляють лише на Крим. Кажуть, що туди можна доїхати без проблем, але наші люди не хочуть їхати в Крим",

Потрібні статисти для ТВ...
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01.04.2022 10:48 Відповісти
Сестра в Мелитополе, связи нет и не знаю, как их оттуда забрать. В 14 ом, все оставили в Макеевке, обустроились в Мелитополе и опять русня припёрлась.
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01.04.2022 10:50 Відповісти
Сочувствую. Сам там жил, в военном городке. Если что, пусть хоть с орками, но уматывает. Наши отбивать будут, нехрен там живым щитом выступать.
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01.04.2022 11:53 Відповісти
В Херсоні вже хнр планують утворити.
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01.04.2022 10:54 Відповісти
 
 