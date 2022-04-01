Російські окупанти не дають виїхати з Мелітополя, людей вивозять в Крим, - мер Федоров

У Мелітополі на сьогодні залишається близько 70 - 75 тисяч жителів. Окупаційні війська не дозволяють людям виїхати.

Про це під час телемарафону "Єдині новини" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За моїми оцінками, в місті залишається близько 70 -75 тис. людей. Окупанти роблять все, щоб люди не виїхали з міста. Дорога із Запоріжжя до Мелітополя у звичайний час - це 1 година, в моєму розумінні, що у воєнний час - це 4 години, але зараз вона займає 2 доби. Окупанти навмисно все затримують, щоб не випускати людей і окупувати місто", - сказав він.

Також солдати РФ блокують і неофіційні зелені коридори.

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"Всіх відправляють лише на Крим. Кажуть, що туди можна доїхати без проблем, але наші люди не хочуть їхати в Крим", - додав мер.

Сьогодні з Мелітополя до Запоріжжя мають відправити евакуаційні автобуси та колону приватних авто. За підрахунками міського голови, сьогодні спробують евакуюватись 1500 - 2000 громадян.