В Курській області РФ силовиків перевели на підвищену готовність через пожежу на нафтобазі в Бєлгороді
Курська область РФ перевела в режим підвищеної готовності силові структури після пожежі на бєлгородській нафтобазі.
Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Через події у Бєлгороді всі силові служби в Курській області переведені в режим підвищеної готовності. Зберігаємо спокій. Продовжую тримати в курсі подій", - написав Старовойт у Телеграм-каналі.
Він також зазначив, що у разі потреби Курська область готова поділитися з Бєлгородською запасами палива.
"Ми завжди готові поділитися з сусідами, своїх запасів палива у нас вистачить на кілька тижнів. Не піддавайтеся паніці - спеціально заправлятися не потрібно", - закликав Старовойт.
Пожежа на нафтобазі у Бєлгороді сталася вранці у п'ятницю. Гладков повідомляв, що причина загоряння – авіаудар українських військових. Внаслідок займання постраждали двоє співробітників нафтобази, жертв немає. Жителів прилеглих вулиць перевезено у безпечне місце.
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Доброго ранку, ми з України!
Нужна мобилизация, все как перед чечней❗ у ку.йла кризис жанра.
Війна вже більше місяця і так йде для чого якісь провокації,куда вже піднімати ставки. Слава ЗСУ.
https://t.me/voynareal/17276 Тут
А у 1945-му були?
житимеіснуватиме вата. Але як тільки туди зайде наше військо, спрацює "судетський сценарій 45-го року". А далі - як казав Класик, нам своє робить.
Маю питання: чому саме так вийшло? На моє переконання відповідь проста і лежить на поверхні: тоді наша влада остерігалася того, що маємо зараз. Тому на художества сєпарні вона дивилась крізь пальці. Тому не посадили ні штепу, ні єфремова, ні жодного іншого ведмедчука, шуфрича чи корольовську. Прикро, але це - правда. Тепер боятися нема чого. Тому є всі шанси, що цього разу все відбудеться так, як має відбутися.
Кожна людина несе відповідальність за дії влади (місцевої або центральної), яку вона обрала (або не обирала, але не протидіяла) - і цю аксіому ніхто не здатен спростувати. Вона дієва для усіх випадків.
А якщо говорити серйозно, то картинка доволі сумна. Відповідальність і недоумки (в даному разі москалі та інша вата) - речі несумісні. Тому тільки масовий драп лаптєй на расєю і є основним способом вирішення цієї проблеми. Другорядним способом є призов до "армій" Ли-Ди-Ни-Ри, у складі яких їх акуратно... демілітаризують.
Позбавлення громадянства (а отже і усіх відповідних прав) - дуже просте та повністю законне рішення, яке вирішує майже всі проблеми.
А позбавлення громадянства - направду чотка штука. Це буде "вишенька на торт" при "деватизації" визволених територій.
не будем їм заваджати)
Доки лапотніки добіжать, там на них чекатимуть японці.
@mur_dlya_dur
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https://twitter.com/mur_dlya_dur/status/1509572050486276105 15 ч
Звонил сосед по участку, сказал, что его дом весь обнесла русня, вынесли мебель, старую микроволновку и двери! Они **** стены обоссали и написали на заркале «спасибо za гостеприимство», прикиньте МЫ ВОЮЕМ С ******* НИЩЕБРОДАМИ Ненавижу
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То все ж не "авіудари", а традиційне вітання населення )(уйлостана з його найулюбленнішим святом - "Первоапрельским Днем Дурака"
НЄ
МИ
гггг!
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
обох країн.країни та "країни".
Та горить файно. Можна єЩьо.
https://www.facebook.com/korchynskyi?eid=ARDpuTT7JhDgCbrdPbpDlrTvZJxIxWHfWl7Zqo2vFSj37t5qWetI-EoSRL5omwops1L__-SaR1me7XGq 17 хв ·
Покищо ЗСУ не завдавали ударів по глибинній московії.
Білгород - це Україна, окупована трохи раніше за Донецьк.
Удари українських ракет і авіації по артскладах та нафтобазі біля Білгорода, окрім воєнних цілей, переслідують мету позначити наші претензії.
Ванюшкам краще рихтуватися на виїзд звідти.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 1 Ой, а як це так, головний союзник посипався. НАТО вже в Вірменії ))
Вірменія прийняла військових аташе країн-членів ЄС і НАТО на авіабазі Гюмрі, щоб довести, що її 4 винищувачі Су-30СМ залишилися на місці і не були направлені на допомогу Росії в Україні.
Ваших ********* в Україні смажать вже більше місяця ЗСУ.
А ви придуркі і далі моліться на вашого тихорозмовляющого підора з забальзамованим ї@алом
но сало надо перепрятать..
И вы действительно верите в то, что в 5:30 в Белгороде абсолютно случайно появилось столько видеооператоров, которые точно знали откуда прилетят вертолёты и с какого ракурса нужно снимать?