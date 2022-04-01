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В Курській області РФ силовиків перевели на підвищену готовність через пожежу на нафтобазі в Бєлгороді

бєлгород,нафтобаза

Курська область РФ перевела в режим підвищеної готовності силові структури після пожежі на бєлгородській нафтобазі.

Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Через події у Бєлгороді всі силові служби в Курській області переведені в режим підвищеної готовності. Зберігаємо спокій. Продовжую тримати в курсі подій", - написав Старовойт у Телеграм-каналі.

Він також зазначив, що у разі потреби Курська область готова поділитися з Бєлгородською запасами палива.

"Ми завжди готові поділитися з сусідами, своїх запасів палива у нас вистачить на кілька тижнів. Не піддавайтеся паніці - спеціально заправлятися не потрібно", - закликав Старовойт.

Дивіться: У Бєлгороді паніка та ажіотаж на АЗС через пожежу на нафтобазі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пожежа на нафтобазі у Бєлгороді сталася вранці у п'ятницю. Гладков повідомляв, що причина загоряння – авіаудар українських військових. Внаслідок займання постраждали двоє співробітників нафтобази, жертв немає. Жителів прилеглих вулиць перевезено у безпечне місце.

Автор: 

росія (64946) Бєлгород (503)


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Топ коментарі
+64
Це тільки початок !
Доброго ранку, ми з України!
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01.04.2022 10:46
+46
Ой, А ШО ТАКОЕ, НАТО нападает? Белгородская народная Республика? Услышьте народ Курскбасса!
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01.04.2022 10:48
+39
Курська область це Україна. Що там роблять москалі, і чого вони палять нашу соляру на посівну?
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01.04.2022 10:48
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Це тільки початок !
Доброго ранку, ми з України!
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01.04.2022 10:46 Відповісти
В Белгороде бомбили нефтебазу. Без жертв в этот раз. Но помня про "рязанский сахар" можно предположить, что это первая из провокаций и их будет ряд. Нагнетать будут по нарастающей и жертвы в следующих провокациях скорей всего будут!❗
Нужна мобилизация, все как перед чечней❗ у ку.йла кризис жанра.
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01.04.2022 10:54 Відповісти
Саме через те що без жертв,каже на користь українського удару, бо куйло б навпаки влаштувало масову бойню.
Війна вже більше місяця і так йде для чого якісь провокації,куда вже піднімати ставки. Слава ЗСУ.
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01.04.2022 10:59 Відповісти
Насправді ніщо не каже на користь українського удару. Якісь ракети чи то повітря-земля чи то земля-земля мали б були зафіксовані їхнім ППО. Та й думаю наші радше б застосували Байрактар
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01.04.2022 11:44 Відповісти
Якщо це вони то ніяке ПВО не засікло б
https://t.me/voynareal/17276 Тут
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01.04.2022 12:31 Відповісти
А що це таке? Якісь гелікоптери. Там видно чиї? https://www.youtube.com/watch?v=V3v6hupn4Y0 Тут якраз заперечують наших
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01.04.2022 14:39 Відповісти
Говорять що невідомо чиї. І чому тобі не хочеться щоб це були наші, вмазали ж сочно по мордязі кацапам?
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01.04.2022 14:42 Відповісти
в современной росиси никаких поводов не требуется.
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01.04.2022 11:22 Відповісти
Да понятно всем, кроме дурных кацапов.
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01.04.2022 12:34 Відповісти
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01.04.2022 11:27 Відповісти
Початок кінця *****!!!
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01.04.2022 11:47 Відповісти
А чьто думает па єтаму поваду таварістчь берія?
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01.04.2022 11:49 Відповісти
"А что предлагает товарищ Кац?" (с).
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01.04.2022 13:18 Відповісти
крематоріями мобільними падли поділіться....
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01.04.2022 10:46 Відповісти
А шо такоє?
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01.04.2022 10:46 Відповісти
Аказиваєтся, вайна! Тока нє панятна - вайна в Украінж, а прілєтажт в Бєлгарад! Ета как?🤔
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01.04.2022 10:58 Відповісти
Проводьте евакуацію всіх населених пунктів глибиною 400 км від території України! Тепер такі прильоти будуть стабільними!
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01.04.2022 10:47 Відповісти
Курська область це Україна. Що там роблять москалі, і чого вони палять нашу соляру на посівну?
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01.04.2022 10:48 Відповісти
Нам би зі своєю ватою впоратися, куди нам іще кілька мільйонів двоногих?
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01.04.2022 11:31 Відповісти
Тут все просто - нічого нового вигадувати не потрібно. Все це вже було. 1945 рік, Судети. Ті німці, котрим пощастило на той момент вижити, організовано виїхали до Німеччини.
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01.04.2022 11:35 Відповісти
А які там були проблеми з виживання судетських німців, якщо під час захоплення гітлером Чехословаччини не було військових дій?
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01.04.2022 12:43 Відповісти
При захопленні Судет бойових дій не було. То який був рік?
А у 1945-му були?
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01.04.2022 12:57 Відповісти
То був 1938, а в 1945 Судети і вся Чехословаччина була захоплена сталінськими окупантами.
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01.04.2022 13:24 Відповісти
От і весь біном Ньютона. У 38-му тихенько увійшли німці. Ніхто не постраждав. У 45-му прийшли москалі. Кому з німців тоді пощастило вижити - втікнули до Німеччини. А чехи після того мали цілодобовий кошмар ще на 45 років.
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01.04.2022 14:13 Відповісти
Питання не втратило актуальності - нахера нам курська область?
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01.04.2022 14:44 Відповісти
Донецька, Луганська, Бєлгородська, Курська, Воронежська області, Кубань... Дійсно, навіщо вони?
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01.04.2022 16:14 Відповісти
Особисто мені і даунецька з лугандонською нахер не всралась - депресивні території населені ватними орками
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01.04.2022 16:33 Відповісти
Ну... що Вам сказати. "Даунецьком" і "Лугандою" ці міста будуть рівно доти, доки там житиме існуватиме вата. Але як тільки туди зайде наше військо, спрацює "судетський сценарій 45-го року". А далі - як казав Класик, нам своє робить.
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01.04.2022 17:10 Відповісти
Наше військо вже заходило у різні Краматорськи/Слов'янські після окупації, а потім мєстниє житєлі обрали собі ту саму владу, яка здавала ці міста.
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01.04.2022 17:13 Відповісти
О! Цілком слушне зауваження.
Маю питання: чому саме так вийшло? На моє переконання відповідь проста і лежить на поверхні: тоді наша влада остерігалася того, що маємо зараз. Тому на художества сєпарні вона дивилась крізь пальці. Тому не посадили ні штепу, ні єфремова, ні жодного іншого ведмедчука, шуфрича чи корольовську. Прикро, але це - правда. Тепер боятися нема чого. Тому є всі шанси, що цього разу все відбудеться так, як має відбутися.
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01.04.2022 18:28 Відповісти
А хто заважав тупорилому дамбаському бидлу увімкнути мозок і перестати вірити кацапським пропагандонам?
Кожна людина несе відповідальність за дії влади (місцевої або центральної), яку вона обрала (або не обирала, але не протидіяла) - і цю аксіому ніхто не здатен спростувати. Вона дієва для усіх випадків.
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01.04.2022 19:05 Відповісти
Ви самі собі протирічите: якщо дамбазюрське бидло тупе, то як воно може включити неіснуючий мозок, і, тим більше, перестати вірити у солодкі казки?
А якщо говорити серйозно, то картинка доволі сумна. Відповідальність і недоумки (в даному разі москалі та інша вата) - речі несумісні. Тому тільки масовий драп лаптєй на расєю і є основним способом вирішення цієї проблеми. Другорядним способом є призов до "армій" Ли-Ди-Ни-Ри, у складі яких їх акуратно... демілітаризують.
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01.04.2022 19:19 Відповісти
Кожний тупий може покращити свою обізнаність, в ********* світі це дуже легко. Де тут протіварєчіє?
Позбавлення громадянства (а отже і усіх відповідних прав) - дуже просте та повністю законне рішення, яке вирішує майже всі проблеми.
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01.04.2022 20:08 Відповісти
Ну... відносно апґрейду тупого бидла до рівня Homo Sapiens - тут тема для окремої дискусії. Особисто я вважаю, що це неможливо в принципі. Приклад: уявіть якого-небудь дамбазюрського нарколигу зі стажем Васю. Уявили? А тепер уявіть, що після якогось певного... дійства (ритуалу, терапії, взйоб-тренажу - потрібне підкреслити) нарколига стане, скажімо, шахістом - міжнародним гросмейстером. Або доктором фізико-математичних наук... Ніт, попри всю мою уяву (а вона в мене досить багата) такого я не можу уявити. Ну ніяк не можу.
А позбавлення громадянства - направду чотка штука. Це буде "вишенька на торт" при "деватизації" визволених територій.
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01.04.2022 21:41 Відповісти
Це в нас там густонаселенні області, ці орки змогли навіть такі придатні для життя області зробити малонаселенними, 1 млн область.
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01.04.2022 11:45 Відповісти
Мені більш подобається варіант кацапії взагалі без населення
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01.04.2022 12:44 Відповісти
Ой, А ШО ТАКОЕ, НАТО нападает? Белгородская народная Республика? Услышьте народ Курскбасса!
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01.04.2022 10:48 Відповісти
Это КНР не БНР напало? нипрастим!!
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01.04.2022 11:41 Відповісти
Потрібно постійно тримати лапатні пєрдаки у напрузі...шоб не розслаблялись ніколи...
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01.04.2022 10:48 Відповісти
Всім кацапським містам на кордонах з Україною треба денацифікувати нафтобази, продуктові й взагалі будьякі склади й підприємства, можна ще й адміністрації, ментівські частини тощо.
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01.04.2022 10:49 Відповісти
А я не чіпав би їхніх мєнтів: хай кошмарять мєсноє лаптєногоє насєлєніє у пошуках нацикав, правосєкав та інших біндєравцев.
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01.04.2022 11:38 Відповісти
Руссікіє, гдє ви билі всє еті трі дня, кагда бамбілі Бєлгарад???!!!
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01.04.2022 10:49 Відповісти
сцыти суки ? кровью сцать будите твари .... Воронежу приготовиться стать Мариком
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01.04.2022 10:50 Відповісти
он как бы и до войны выглядел как буд-то там боевые действия. оййййй
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01.04.2022 10:52 Відповісти
Не понял, а Воронежская почему отстаёт?
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01.04.2022 10:52 Відповісти
варонєж то святая святих для кацапів...тільки вони там мають право бомбити)))
не будем їм заваджати)
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01.04.2022 10:56 Відповісти
Картина маслом " Ісход кацапні з земель Білогородщини". Біжіть, біжіть аж до Сахаліну.
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01.04.2022 10:52 Відповісти

Доки лапотніки добіжать, там на них чекатимуть японці.
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01.04.2022 11:45 Відповісти
На теплу гостинність Японії до мародерів мордору і розраховуємо!
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01.04.2022 12:05 Відповісти
мур для дур


@mur_dlya_dur

·
https://twitter.com/mur_dlya_dur/status/1509572050486276105 15 ч



Звонил сосед по участку, сказал, что его дом весь обнесла русня, вынесли мебель, старую микроволновку и двери! Они **** стены обоссали и написали на заркале «спасибо za гостеприимство», прикиньте МЫ ВОЮЕМ С ******* НИЩЕБРОДАМИ Ненавижу
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01.04.2022 10:53 Відповісти
"В 1918 году, после бегства красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куокаллу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод - бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись пометки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш…. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш, в высоту. Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы - записка: «Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила». Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда - кастрюли, сковородки, чайники - до верху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах на полу, на лестницах - сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка: «Понюхай нашава гавна ладно ваняит». В третьем этаже - единственная уцелевшая комната. На двери записка:«Тов. Камандир». На столе - ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой…"
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01.04.2022 10:57 Відповісти
а посилання на щоденник Ю. Аннєнкова де?
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01.04.2022 11:44 Відповісти
а "святий грааль"(унітаз) не знайшли? бо точно б теж винесли
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01.04.2022 11:00 Відповісти
ограничили продажу стекломоя?
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01.04.2022 10:54 Відповісти
Гладков повідомляв, що причина загоряння - авіаудар українських військових.
______________________________________________________________________________

То все ж не "авіудари", а традиційне вітання населення )(уйлостана з його найулюбленнішим святом - "Первоапрельским Днем Дурака"
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01.04.2022 10:56 Відповісти
ЕТО
НЄ
МИ

гггг!
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01.04.2022 12:27 Відповісти
- Сдавайтесь, суки кацапские!

От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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01.04.2022 10:56 Відповісти
Хай видадуть всім кацпам пластикові пакети - це надихне населення обох країн.
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01.04.2022 10:57 Відповісти
обох країн. країни та "країни".
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01.04.2022 12:19 Відповісти
наверное все проще и кому-то не захотелось ехать\лететь под Харьков в очередной раз. нужно было палить все с самого начала.
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01.04.2022 10:57 Відповісти
ну вот и ответ, странно, что они еще не бомбили воронеж, но думаю - все еще впереди, у русских нефти, как грязи, уничтожить свою нефтебазу, это как потерять 10 ихних гребаных рублей...
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01.04.2022 10:58 Відповісти
Как оленевод Шойгу обяснит кацапам что ето украинская авиация которую он уже три недели назад как всю уничтожил?
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01.04.2022 10:58 Відповісти
Точно так само, як тричі (!!!) визволили Сирію . Москалі - вони такі.
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01.04.2022 14:21 Відповісти
До чого тут українці? Це мокшани самі на себе напали та обстріляли.
Та горить файно. Можна єЩьо.
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01.04.2022 10:59 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUmejDjlKTSkVMcIlIfV7KZg65FY8r3KmVl99mjHd6lGfORbcpgg8aFhlzFZ6Pyl3jplye3AK6azD3-IeNbu-UYPMB4pe_Bkd30ZIMPHmjCeKMj4WBSx742uHqK35EdABY&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi?eid=ARDpuTT7JhDgCbrdPbpDlrTvZJxIxWHfWl7Zqo2vFSj37t5qWetI-EoSRL5omwops1L__-SaR1me7XGq 17 хв ·



Покищо ЗСУ не завдавали ударів по глибинній московії.
Білгород - це Україна, окупована трохи раніше за Донецьк.

Удари українських ракет і авіації по артскладах та нафтобазі біля Білгорода, окрім воєнних цілей, переслідують мету позначити наші претензії.

Ванюшкам краще рихтуватися на виїзд звідти.
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01.04.2022 11:00 Відповісти
Це той самий корчинський, котрий друг аффакоффа та киви?
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01.04.2022 11:43 Відповісти
может это был намек что хватит по нашим объектам инфраструкткры пулять. следующее может быть ответка за мариуполь
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01.04.2022 11:00 Відповісти
про то що це москальська провокація ..я думаю зрозуміло всім .. Що потім .. а потім ... Агрессия укропов и нациков.. Отечество в опасности... Военное положение.. всеобщая мобилизация.. все на защиту матушки руси.. і поставлять під ружо... біля мільйона.. Навіть якщо кожний вспіє вистрелити по разу по наших .. Так що новина ця вкрай погана..
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01.04.2022 11:01 Відповісти
Удар по нафтобазі в місті Белгород Російської Федерації був нанесений балістичними ракетами "Іскандер" з території республіки Білорусь
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01.04.2022 11:07 Відповісти
Проснулся. 24 февраля уже давно в прошлом.
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01.04.2022 11:12 Відповісти
дядя, ты дурак? вопрос риторический
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01.04.2022 11:24 Відповісти
Не факт що провокація, по-перше. По-друге, все що кацапи могли задіяти проти України вони вже задіяли, окрім ЗМЗ.
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01.04.2022 11:33 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZUfXSBVuH2sReUARfuUmol7KX21JFnvIjAgrOkeBaOnCu8tJjNyRHKPtUycynH9J1GWLUdWIdqjGi6d9WbaolNZG-NIlsbONi31E5934y1aOU_4I3o1QWhA5bX_PcgHaZ0&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 1 Ой, а як це так, головний союзник посипався. НАТО вже в Вірменії ))

Вірменія прийняла військових аташе країн-членів ЄС і НАТО на авіабазі Гюмрі, щоб довести, що її 4 винищувачі Су-30СМ залишилися на місці і не були направлені на допомогу Росії в Україні.










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01.04.2022 11:07 Відповісти
*а шо так можно было? просто пригласить НАТО и усё? вот это *предательство*
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01.04.2022 12:02 Відповісти
Русня обожралась водки и подпалила. А шо вы хотели, ,,необъяснимая широта и потёмки руской души". Дебилы кароче
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01.04.2022 11:08 Відповісти
В Курській області рф силовиків перевели на підвищену готовність через пожежу на нафтобазі в Бєлгороді
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01.04.2022 11:11 Відповісти
дарагие расияне, если вдруг будете гореть, ГОРИТЕ
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01.04.2022 12:01 Відповісти
кацапи і це тільки початок.

Ваших ********* в Україні смажать вже більше місяця ЗСУ.

А ви придуркі і далі моліться на вашого тихорозмовляющого підора з забальзамованим ї@алом
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01.04.2022 11:14 Відповісти
тиха укрАинская ночь,
но сало надо перепрятать..
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01.04.2022 11:21 Відповісти
@Вашингтонский Обком

И вы действительно верите в то, что в 5:30 в Белгороде абсолютно случайно появилось столько видеооператоров, которые точно знали откуда прилетят вертолёты и с какого ракурса нужно снимать?
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01.04.2022 11:23 Відповісти
В наш век научно-технического погресса, когда "видеооператором" может стать любой хомячок с телефоном, можно, таки, допустить, что сьёмка была спонтанной. Вопрос - чьи вертолёты.
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01.04.2022 11:35 Відповісти
А когда наши простые селяне на телефоны кацапские калибры снимали, они тоже типа диверсанты?
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01.04.2022 11:46 Відповісти
В 5:30 ранку мало хто стоїть із телефоном напоготові. Ще й напавленим чітко на траєктоію польту ракети.
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01.04.2022 11:51 Відповісти
Дурдом, війна в 100 км від Курська, балістичні ракети літають з непередбачуваною траєкторією, а вони лише вводять якийсь стан. Реально думали що їх це мине?
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01.04.2022 11:25 Відповісти
Карта Украины на столе генштаба рашки
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01.04.2022 11:27 Відповісти
без гугл карт, немношко пришлось импорто-заместить, а там только карта 1918ого года бумажная, еееееее
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01.04.2022 12:00 Відповісти
Деснарядизация и дебензинизация
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01.04.2022 11:40 Відповісти
В россии думают почему взорвалась нефтебаза в Белгороде. В Украине думают почему не взорвалась в Гомеле и Ростове...
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01.04.2022 11:44 Відповісти
НАС ТАМ НЄТ! https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/528969411921756
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01.04.2022 11:44 Відповісти
Схоже на початок громадянської війни в рф
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01.04.2022 11:50 Відповісти
От зря это Курская область РФ заявила. До Курска меньше 100км от границы
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01.04.2022 12:04 Відповісти
Та ще й зайвого пального, як повідомив губернатор, у них повно, не знають куди подіти. Горіти буде красиво, насолоджуйтесь, виродки.
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01.04.2022 15:21 Відповісти
То нічого - поруч ще Вороніжська, Ростовська і т.д., там також є багато чого легкозаймистого )))
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01.04.2022 13:57 Відповісти
 
 