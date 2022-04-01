УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13592 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 945 12

Нідерланди частково призупинили роботу посольства в РФ: "Нині не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом"

нідерланди

Через вторгнення Росії в Україну Нідерланди частково призупинили роботу посольства в РФ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби дипмісії у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Через вторгнення Росії в Україну ми були змушені призупинити частину нашої діяльності, доки не припиниться війна. Ми покладаємо на Кремль відповідальність за цю безглузду війну, яка забирає безліч життів як мирних жителів України, так і російських солдатів. Нині не може бути й мови про нормальні відносини з російським режимом", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди прийняли понад 21 тисячу біженців з України

Як повідомлялося, Нідерланди офіційно прийняли понад 21 тисячу українців, які рятуються від розв’язаної Росією війни в Україні. Однак у Міністерстві юстиції та безпеки країни зазначають, що фактична цифра, ймовірно, більша, бо є й люди, які опікуються українцями вдома виключно власним коштом.

Влада країни закликає усіх українців, які були вимушені покинути власні домівки й наразі перебувають у Нідерландах, офіційно реєструватися, щоб після цього була змога отримати допомогу.

Нідерланди (1554) посольство (942)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Тю,які дивні голландці. А ось падлоляк,агрохімія, "ватнік" чалий і їх ляльковод дєрьмак впевнені що мирні договори з кацапами можна підписувати.
показати весь коментар
01.04.2022 11:25
+6
Терористична країна, їй не місце в ООН
показати весь коментар
01.04.2022 11:27
+4
Вся парашка перетворилась на кодло кровожерливих убивць. Подивіться як звіріє простий кацап чи кацапка. Та їм треба екзорцизм проводити.
показати весь коментар
01.04.2022 11:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Убить кацапа это то же самое что убить чумную крысу .
показати весь коментар
01.04.2022 11:23 Відповісти
разом з зеленою мухою
показати весь коментар
01.04.2022 11:29 Відповісти
Яка хоче расію бачити гарантом🤬
показати весь коментар
01.04.2022 11:32 Відповісти
Тю,які дивні голландці. А ось падлоляк,агрохімія, "ватнік" чалий і їх ляльковод дєрьмак впевнені що мирні договори з кацапами можна підписувати.
показати весь коментар
01.04.2022 11:25 Відповісти
Терористична країна, їй не місце в ООН
показати весь коментар
01.04.2022 11:27 Відповісти
Вся парашка перетворилась на кодло кровожерливих убивць. Подивіться як звіріє простий кацап чи кацапка. Та їм треба екзорцизм проводити.
показати весь коментар
01.04.2022 11:28 Відповісти
раньше примерно возле Овруцкой в Киеве было посольство Сирийской республики. Интересно щас работает после проделок мясника асада ?
показати весь коментар
01.04.2022 11:31 Відповісти
Я тебя умоляю! У нас до сих пор посол в *********** ошивается.
показати весь коментар
01.04.2022 12:25 Відповісти
That's my boy!
показати весь коментар
01.04.2022 11:31 Відповісти
коли буде рішення суду і сам суд над тими, хто збив боїнг?
показати весь коментар
01.04.2022 11:55 Відповісти
хорошо.если и другие страны последуют этому примеру явного бойкота...и пусть тогда одна германия будет там как одинокая проститутка на панели
показати весь коментар
01.04.2022 12:01 Відповісти
Франція відновила туррестичні візи русне, давно жовті жилети їх не дестабілізували.

Разом із Німеччиною - "гаранти" від лідора
показати весь коментар
01.04.2022 12:29 Відповісти
 
 