У США розраховують завершити постачання зброї Україні на $800 млн до середини квітня
США вважають, що їм вдасться завершити постачання Україні озброєнь на суму $800 млн до середини квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Неназваний високопоставлений представник Пентагону уточнив, що перші 4-5 партій озброєнь у рамках цього пакету військової допомоги, про який влада США оголосила раніше в березні, вже надійшли українській стороні.
Крім того, він назвав "безпрецедентною" допомогу США Україні на суму приблизно $350 млн у галузі безпеки, надану за останні три тижні.
16 березня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні додаткової військової допомоги на $800 млн. Він пояснював, що серед наданої допомоги - 800 одиниць зенітних озброєнь, зокрема системи далекого радіусу дії, 9 тис. одиниць протитанкових озброєнь, 7 тис. одиниць стрілецької зброї, включаючи кулемети, дробовики, гранатомети, та 20 млн різних боєприпасів, включаючи артилерійські. Також йшлося про виділення безпілотників.
Як уточнював Байден, загальний обсяг такої допомоги США в Україні становить $1 млрд.
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https://twitter.com/i/status/1509560116906971140
Пора к бункеру воздушные прогулки совершать💥❗
У будь-якому разі, просити для ЗСУ F-16 та A-10 набагато розумніше не лише у плані вірогідності отримання та навчання людей, а й з огляду на бойову ефективність проти конкретного ворога.
Ни кто ведь и не ожидает поставки сотен F35
Я всего лишь говорю о том, что за днём "сегодняшним" придёт и "завтра".
И думать об этом "завтра" нужно уже "сегодня"...
Хто точно нічого б не зміг зробити з раптором - так це українські льотчики.
Чи у твоїй галовушкє лише рюцкє мірь гуляє
Але цього не буде, бо американці прекрасно знають що можна давати, а ЗСУ - чим вони можуть користуватися, бо від таких як ти йолопів наші війська непогано зачистили.
1. Списаних F22 не існує.
2. Єдиний оператор F22 - армія США, їх не продавали навіть найближчим союзникам.
3. Це дуже складний і дорогий в обслуговуванні літак, його не можна просто перегнати в Україну і щоб він літав мочив русню.
4. Навчання пілотуванню такої машини - довгий складний процес, несумісний з поточними потребами війни з Росією.
Але обережно, вони діють групою, банячи неугодні коменти в спам і наставляючи собі лайків, щоб весь час бути у топ коментарях.
Трамп звернувся до *****, щоб той надав компромат на Байдена. Рудий додік і досі підтримує дружні стосунки з «хорошим парнем»(с) та терористом N1 у світі. Уявіть, щоб зараз було з нами, якщо б у Білому домі був не мудрий дід, а руда повія.
Боже! Бережи Америку, та особисто Джо Байдена!
При Байдені, в Чорне море, перед самою агресією РФ не зайшов жоден есмінець.
Саме Дональд Трамп натиснув на Німеччину й змусив заморозити "Північний Потік -2"
Байден же дозволив побудову ПП-2, чим розв'язав Росії руки для агресії проти України - її транзиту в ЄС в обхід України вже майже нічого не загрожувало.
Саме Трамп будував трубопроводи в США аби залити ЄС американськими й канадійськими вуглеводнями й викинути з того ринку Росію. Американські видобувники сланцю давили Росію низькими цінами на нафту.
І саме при Байдену, видобуток і постачання американських вуглеводнів в ЄС, фактично, були придушені, побудова транспортуючих трубопроводів в США була припинена (типу "не екологічно", ага). А ху?ло почало відгодовуватися на нафті й газу для нападу на Україну.
І навіть ті самі "Джевеліни" були передані Україні Трампом. Що з передали США Україні до 2016 року, при Обамі-Байдени? Ковдри і "озабочєнность", не пригадуєте?
І чи не Байден-Обама хапали "за руки" Турчинова на початку 2014 року, щоб Україна не гасила "зелених чоловічків" в Криму? Коли наші десантники вже було в самольотах готові вилетіти на Крим? Коли ту заразу можна було ще придушити в зародку?
Знаєте, виглядає так, по-всьому, що без так званих "демократів" тієї війни зовсім не було б. Просто хтось вирішив "переділити" світ, за рахунок нашої крові. А для початку - "зкормити" потроху Україну ху"лу, викормивши нового гітлєро-сталіна.
Це каже людина, забанена на усіх кацапських ресурсах по декілька разів.