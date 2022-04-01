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Повертатися до Бучі поки небезпечно: багато замінованої техніки, будинків і навіть трупів, - міськрада

буча

Повертатися до Бучі поки небезпечно - наразі місто залишається в окупації, багато замінованої техніки, будинків і навіть трупів.

Про це у своєму зверненні повідомив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі місто залишається в окупації, багато замінованої техніки, будинків і навіть трупів. Тому прохання до тих, хто залишився, не підходити до небезпечних предметів", - зазначив Шаправський.

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Він також додав, що вільнення міста продовжується, Збройні Сили України, територіальна оборона працюють над відвойовуванням кожного метра рідноі землі.

міськрада (478) Буча (539)


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орки, в своем репертуаре. минировать погибших...сволота... Как тут, опять, не вспомнить Солженицына.
«Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные.»
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01.04.2022 12:08 Відповісти
Телеканал Минобороны РФ рассказал о задаче российских морпехов закрепиться под Киевом

10:16, 1 АПРЕЛЯ 2022
https://meduza.io/news/2022/04/01/telekanal-minoborony-rf-rasskazal-o-zadache-rossiyskih-morpehov-zakrepitsya-pod-kievomадение
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01.04.2022 12:44 Відповісти
 
 