У разі ухвалення законопроєкту 7176 незалежні іноземні члени можуть вилетіти із наглядових рад українських підприємств. Коломойський щиро аплодує, - Шабунін

Сьогодні ВР може проголосувати за законопроєкт 7176, яким вводиться автоматичне звільнення членів наглядових рад, якщо ті не встигають приїхати на держпідприємство упродовж двох днів. У разі його ухвалення незалежні іноземні члени вилетять із наглядових рад українських підприємств.

Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Стриманість суспільства у критиці Верховної Ради - не є індульгенцією на знищення реформ і розгортання корупційних схем. Допоможіть зрозуміти, яку ціль переслідують депутати законопроєктом #7176 (голосують сьогодні)?" - порушує питання він.

Шабунін уточняє, що цим законопроєктом вводиться автоматичне звільнення членів наглядових рад, якщо ті не встигають приїхати на держпідприємство упродовж двох днів.

"Зараз не так просто за два дні (від повідомлення!) потрапити, наприклад, зі Львова до Харкова. І вже точно неможливо - до Києва, наприклад, з Лондону (чи, тим паче, з Вашингтону). А це значить, що з наглядових рад вилітають незалежні іноземні члени. Це давня мрія, наприклад, Коломойського, якого наглядова Привату доганяє в Лондонському суді", - зауважує він.

"Може ви думаєте, що олігарху стане совісті не красти під час війни. Коли 24 лютого вся країна вперше здригалася від ракетних ударів росії, Дніпровський суд відібрав на користь олігарха величезну будівлю ПриватБанку (на 86 млн грн). Коломойський цьому законопроєкту щиро аплодує. Я правда намагаюся знайти іншу ціль законопроєкту. Пропонував автору зустрітися. Але ніт…", - додає Шабунін.

Він констатує, що зараз (під час війни теж) наглядові ради приймають рішення онлайн і з цим не було жодних проблем. Тим більше, під час війни іноземні члени набагато корисніші за кордоном, ніж фізично на підприємстві чи в дорозі до нього.

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Наприклад, голова наглядової того ж Привату (Шерон Іскі) добуває в США старлінки, необхідні для безперебійної роботи ключових відділень банку.

"Повторюся, наша стриманість у критиці Ради - не є індульгенцією на знищення реформ і розгортання корупційних схем. І це я зараз не лише про сьогоднішній законопроект #7176. Шановні депутати, будь ласка, не треба так", - звертається Шабунін до народних обранців.