У разі ухвалення законопроєкту 7176 незалежні іноземні члени можуть вилетіти із наглядових рад українських підприємств. Коломойський щиро аплодує, - Шабунін
Сьогодні ВР може проголосувати за законопроєкт 7176, яким вводиться автоматичне звільнення членів наглядових рад, якщо ті не встигають приїхати на держпідприємство упродовж двох днів. У разі його ухвалення незалежні іноземні члени вилетять із наглядових рад українських підприємств.
Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Стриманість суспільства у критиці Верховної Ради - не є індульгенцією на знищення реформ і розгортання корупційних схем. Допоможіть зрозуміти, яку ціль переслідують депутати законопроєктом #7176 (голосують сьогодні)?" - порушує питання він.
Шабунін уточняє, що цим законопроєктом вводиться автоматичне звільнення членів наглядових рад, якщо ті не встигають приїхати на держпідприємство упродовж двох днів.
"Зараз не так просто за два дні (від повідомлення!) потрапити, наприклад, зі Львова до Харкова. І вже точно неможливо - до Києва, наприклад, з Лондону (чи, тим паче, з Вашингтону). А це значить, що з наглядових рад вилітають незалежні іноземні члени. Це давня мрія, наприклад, Коломойського, якого наглядова Привату доганяє в Лондонському суді", - зауважує він.
"Може ви думаєте, що олігарху стане совісті не красти під час війни. Коли 24 лютого вся країна вперше здригалася від ракетних ударів росії, Дніпровський суд відібрав на користь олігарха величезну будівлю ПриватБанку (на 86 млн грн). Коломойський цьому законопроєкту щиро аплодує. Я правда намагаюся знайти іншу ціль законопроєкту. Пропонував автору зустрітися. Але ніт…", - додає Шабунін.
Він констатує, що зараз (під час війни теж) наглядові ради приймають рішення онлайн і з цим не було жодних проблем. Тим більше, під час війни іноземні члени набагато корисніші за кордоном, ніж фізично на підприємстві чи в дорозі до нього.
Наприклад, голова наглядової того ж Привату (Шерон Іскі) добуває в США старлінки, необхідні для безперебійної роботи ключових відділень банку.
"Повторюся, наша стриманість у критиці Ради - не є індульгенцією на знищення реформ і розгортання корупційних схем. І це я зараз не лише про сьогоднішній законопроект #7176. Шановні депутати, будь ласка, не треба так", - звертається Шабунін до народних обранців.
Будь ласка, зачекайте...
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Саме Коломойський був конструктором переслідувань військових та державницьких сил через підпорядковане ФСБ портновське "ДБР", це під його впливом кошти з оборони спрямовувались на крадівництво.
Його креатури типу Ґєруса, Оржеля, Хомчака робили все для послаблення держави - і уникають відповідальності, бо їхній патрон продовжує тримати над ними парасольку.
Нарешті це після його появи в кабінеті президента над ОП було встановлено контроль кротів, а інформаційна політика мало чим відрізнялась від кремлівської.
Схоже він справді сподівався на швидке захоплення України своїми московськими господарями, але жорстоко прорахувався, бо українці послали ***** російські танки.
Тепер цей кукловод через свої інформаційні, кадрові та фінансові інструменти намагатиметься зберегти контроль над владою та продовжити оскотинювати народ.
А це, як бачите, несумісно з існуванням нашої держави - тому позбавлення будь-якого впливу та покарання колективного Коломойського стає справою її життя або смерті.
Вартість одного танка Оплот 150 млн грн. Зе подарив Бені з бюджету тільки у 2021 році 30 млрд, це 200 танків, Фірташу 100 млрд, це 600 танків.
800 танків вистачило б для деблокування Маріуполя?
И не кизди, вЯликий спец в политике, если не можешь отсоеживать все связи непрямые у этих тварей.
Наталуха Дмитро Андрійович (IX скликання), Лічман Ганна Василівна (IX скликання), Скорик Микола Леонідович (IX скликання), Марчук Ігор Петрович (IX скликання), Приходько Борис Вікторович (IX скликання), Тарута Сергій Олексійович (IX скликання), Кицак Богдан Вікторович (IX скликання), Магомедов Муса Сергоєвич (IX скликання)
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який лідер, такі й депутани
Крепостное право 150 лет назад отменили! Что опять⁉️
Из областей, где "разбомбили", можно уехать в другую область страны и работать там. Если, конечно, есть желание работать, а не трусливо сбежать из страны во время войны
Изначально разговор был про законопроект ВР об ответственности за незаконный выезд из Украины. Ни одного аргумента против - ты так и не привел.
Вопрос: на кой держать насильно кучу народа в стране❓ Если профи или специалист, то он как на резерве это понятно👍. Но людей не имеющих отношения к военным делам? Х.з. Гуманитарку не кому раздавать? Пусть бы ехали работали и деньги родным пересылали.
Крепостное право 150 лет назад отменили! Что опять⁉️
В стране военное положение, если что. Про ответственность уклонистов забыл или напомнить?
Поэтому ответственность за НЕЗАКОННОЕ пересечение границы - да, это правильное решение
а Бєніни бажання на першому місці
надоели эти разгоняльщики зрады
ТПП Украины еще в конце февраля об этом указала, но грантосос шабуня и прочие "борцы" об этом явно не в курсе
увольнять никто не собирается, но если руководство наб.совета где-то трусливо отсиживается в такой сложный период, то спрашивается - а нафиг такие "руководители" нужны? может, своим отсутствием и невозможностью принятия решения - саботируют деятельность предприятия, например
5 июня 2019
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.
Об этом пишет "https://biz.nv.ua/ukr/finance/kolomoyskiy-mozhe-stati-geroyem-naybilshogo-keysa-z-vidmivannya-groshey-50025382.html?prefer_lang=ukr НВ " со ссылкой на аналитический центр https://www.atlanticcouncil.org/images/royaltyfree/kolomoisky_case.pdf?fbclid=IwAR1NmPUljK7chtFxw_GfBbmlHYgIgBn2lW0w0E3wrFFn4VZvRlFx6XPEwK4 Atlantic Council .
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию денег, который совершен одной группой лиц.
Чт, 24/03/2022 - 21:21
https://crime-ua.com/node/29647
А народ по копеечке собирает для армии
Чт, 24/03/2022 - 21:21
https://crime-ua.com/node/29647
А народ по копеечке собирает для армии