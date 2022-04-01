На Рівненщині заборонили безпідставне носіння зброї членами добровольчих формувань тергромад, - голова ОВА Коваль
На Рівненщині Рада оборони області прийняла рішення заборонити безпідставне носіння членами добровольчих формувань територіальних громад зброї в громадських місцях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Рівненські новини.
"Зараз не час махати нею де попало. Зброя для того, аби захищати Батьківщину. Наголошую, членам ДФТГ Рівненської області неухильно дотримуватись вимог Статутів Збройних Сил України!" – зазначив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Топ коментарі
+32 Yakov Nemo
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Ну, во-первых, там война - перманентное состояние.
Во-вторых, при передвижении в городе/транспорте их оружие РАЗРЯЖЕНО. (Украинская ТрО ходит с присоединённым магазином!)
В-третьих, если солдат/солдатка пришли домой (на выходной), то оружие должно находиться с ними ПОСТОЯННО! (рассказывали люди как сидели дома и "охраняли автомат", пока дочь ходила на дискотеку )
Украине больше всего подходит "швейцарская модель". Там до 50(?) лет у каждого военнообязанного дома находится весь комплект экипировки, включая автомат с боеприпасами, чтобы по сигналу за пару часов быть уже в строю в указанном месте. Плюс, там не ссутся как в Украине продавать гражданам короткостволы, зато ограблений там - минимум: попробуй полезть в дом к швейцарцу, получишь из всех стволов, а потом может быть вызовут полицию...
P.S.
Обоснование для "решения облрады" - НЕ ВРЕМЯ СЕЙЧАС ... - это, *****, шедевр! Войдет во все юридические, военные и управленческие учебники истории!
Чи може треба ху"лу підіграти, як на Волинь бульбовійська попре? Треба допомогти ху"лу ще й на Рівненську АЕС зайти? Чи перерізати постачання на решту України? Як в Херсоні влаштувати?
У нас загроза вторгнення з Білорусі вже минула? Чи може Лукашенка вже покази дає в Гаазі, нє?