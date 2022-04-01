У Мелітополі окупанти відвезли у невідомому напрямку трьох директорів місцевих шкіл
Російські окупанти відвезли у невідомому напрямку трьох директорів шкіл м. Мелітополь Запорізької області, які написали заяви про звільнення після вимоги окупаційної влади відновити навчальний процес у місті, а також заявили про загрозу для школярів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА МЕЛИТОПОЛЬ".
Як повідомляється, у четвер, 31 березня, директори всіх шкіл Мелітополя написали заяви про звільнення. При цьому директори шкіл №4 Анжеліна Коваленко, №13 Олена Галацан та ліцею №9 Людмила Чугай відкрито заявили колаборантам, які примушують мелітопольських вчителів працювати в окупації, про відмову співпраці з владою загарбників та небезпеку відновлення занять у школах для дітей. У результаті самопроголошений мер Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим видворити неслухняних адміністраторів шкіл із міста.
У публікації повідомляється, що вже у четвер увечері окупанти прийшли до будинків трьох директорів і відвезли їх у невідомому напрямку.
Мелітопольський міський голова Іван Федоров у прямому ефірі звернувся до Данильченко: "Якщо ви бажаєте зробити з дітей живий щит і взяти їх у заручники, тоді розпочніть зі своїх дітей та онуків. Ви не маєте морального права наражати мелітопольських дітей на небезпеку. Можете розпочати із себе. А не ховайтеся за російськими солдатами, які ховають обличчя від камер!".
Він подякував усім директорам та вчителям Мелітополя за виявлену позицію та небажання співпрацювати з окупантами.
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Зранку 31 березня почала виїжджати російська техніка, яка перебувала на майданчику Чорнобильської АЕС. Після того, як частина російської техніки виїхала, старший серед окупантів на прізвище Якушев із позивним "90-ий" запропонував скласти акт. Він погрожував, якщо цього не відбудеться, вони заберуть українських співробітників до Білорусі. Фактично акт підписувався під примусом, повідомив голова державного агенства з питань управління зоною відчуження Євген Крамаренко.
Після підписання акту ці солдати почали мародерити, виносити речі та виїжджати. Співробітники у цей час перебували на своїх робочих місцях, і їм було заборонено виходити із диспетчерських та кабінетів. Згодом вони зрозуміли, що стало дуже тихо, і наважилися оглянути станцію.
Зокрема окупанти вкрали комп'ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, яке було на станції. Вони також розграбували готель, розташований поруч із АЕС - винесли кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи.
Тим не менш, усі датчики на перший погляд були у нормі, суттєвих пошкоджень інфраструктури ЧАЕС поки не видно. Згодом більш специфічні спеціалісти зможуть перевірити технічний стан усіх об'єктів. https://t.me/operativnoZSU/16680
Перевищень рівня радіації, як повідомляється, немає.