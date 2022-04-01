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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,7 тис. осіб, 143 літаки, 131 гелікоптер, 625 танків і 1 751 броньована машина

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 квітня втрати особового складу противника становлять близько 17,7 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04 орієнтовно становлять: 

особового складу - близько 17700 осіб,

танків - 625 од,

бойових броньованих машин - 1751 од,

артилерійських систем - 316 од,

РСЗВ  - 96 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків - 143 од,

гелікоптерів - 131 од,

автомобільної техніки  - 1220 од,

кораблі /катери  - 7 од,

цистерн з ПММ  - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 85.

Спеціальна техніка - 24.

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,7 тис. осіб, 143 літаки, 131 гелікоптер, 625 танків і 1 751 броньована машина 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зазнавши великих втрат ворог не досяг успіху у блокуванні та захопленні міста Києва, - Генштаб ЗСУ

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17228) Генштаб ЗС (6501) втрати (4385)


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Топ коментарі
+23
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01.04.2022 12:15
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01.04.2022 12:12
+12
Свято має тривати...
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01.04.2022 12:11
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01.04.2022 12:11 Відповісти
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01.04.2022 12:12 Відповісти
Для миру треба вбити ще більше російських нацистів.
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01.04.2022 12:14 Відповісти
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01.04.2022 12:15 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/finljandii-ne-nuzhen-referendum-po-nato-prezident-strany.html а нашей долбобубочке РИХВИРИНДУМ НАДА
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01.04.2022 12:16 Відповісти
Мало того, він хоче референдуму що до невступу у НАТО, бо охолов.
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01.04.2022 12:51 Відповісти
Потому что он глуп и думает что проблема в НАТО.
***** и без НАТО нашло бы причину напасть, этого он не понимает
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01.04.2022 13:17 Відповісти
Уже потеряли три авиаполка. Один наш десантник сбил 2 Сушки из ПТУРа. Слава десантникам Украины!
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01.04.2022 12:16 Відповісти
А ще цукор, памперси, жіночі прокладки, засоби гігієни, долари, євро і здоровий глузд.
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01.04.2022 12:17 Відповісти
В советском союзе жили без прокладок, так что все ок!!!
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01.04.2022 12:28 Відповісти
Сейчас ситуация выглядит стать критичнее во всех смыслах этого слова. ))
Может даже ваты и тряпок на это не хватить. Придётся переходить на сфагнум.
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01.04.2022 12:42 Відповісти
Я вырос на харде, читсо на пеленках. не было не памперсов, ни прочей херни. Был раствор марганцовки и детская присыпка. переживут. ******* орки
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01.04.2022 12:44 Відповісти
Ну а я родился в эпоху Битлов, и тоже как-то памперсами не пользовался. ))
А по поводу комфорта существования ордынцев я не переживаю и не беспокоюсь, от слова совсем.
Пусть эти "измученные" благами цивилизации сами о себе заботятся. И в импортозамещении сфагнум точно лишним не будет.
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01.04.2022 12:55 Відповісти
Я написал это к тому что кровотечение можно остановить и подорожником зачем турникеты, перекись водорода и остальные жгуты ?
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01.04.2022 12:57 Відповісти
Таки да! Тут я полностью согласен, у них подорожник - "наше фсё".
Во всяком случае скоро будет.
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01.04.2022 13:02 Відповісти
Вже не дивуюсь путінській "геніальності"...
У краіні, де демографія летить шкерберть, за місяць треба знищити 20.000 молодих самців. А це значить, шо принайні 20.000 молодих самок залишиться без пари і 40-50.000 дітей не побачить світ.
А можливо, в цому і полягае його геніальність - санітарне очищення людськоі популяціі від балласту?
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01.04.2022 12:22 Відповісти
ну, далеко не всі самці в рф хочуть знищуватися

Войска с Северного Кавказа отказались воевать на стороне РФ против Украины.

Юго-осетинские войска 4-й военной базы ВС РФ, которые отказались ехать воевать за Россию против Украины, вернулись 30 марта домой после обвинений, что командование отправляло их на убой, сообщает https://zona.media/article/2022/03/31/ossetia/ «Медиазона» .

По информации издания, проблемы с участием юго-осетинских военных возникли с самого начала их отправки в Украину.

Как отмечает источник, скандал возник после того, как их отправляли «абсолютно без всего, пустыми, а люди на свои деньги покупали им бронежилеты и прочее, прочее».

В свою очередь, «экс-президент» оккупированной Россией у Грузии Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил: «Это не пушечное мясо, нас и так мало. Мы генофонд [уже] практически потеряли».

По словам источника, проблема возникла, когда один из солдат подорвался на мине, после чего их генерал запретил им забрать тело, и вместо этого предписал отправить назад пустой гроб.

«И наши ребята взбесились. Хотели его там убить. А у него охрана 10−12 человек, чтоб ему никто его маму не ****** [изнасиловал]. Они нас на смерть вели. Вот приедем и поговорим с людьми, и даже на площадь можем выйти - сказать, что нас вели на верную смерть», - ссылается на аудиозапись издание, где якобы один из солдат на осетинском языке описывает случившееся.

Примечательно, что грузинский аккаунт в Twitter OSINT Visioner опубликовал фото, где запечатлены несколько десятков стоящих вдоль трассы военных в российской форме с вещмешками. По данным юго-осетинских телеграм-каналов, они возвращались домой буквально пешком. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461624/
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01.04.2022 12:30 Відповісти
Просто это какие-то неправильные самцы. ))
А если серьёзно, то инстинкт самосохранения присущ не только животным, но и некоторым низшим безмозглым созданиям.
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01.04.2022 13:07 Відповісти
20 тис. це для уйла не багато. Там щорічно відбувається 20 000 умисних убивств, тоді як в Україні менше однієї тисячі.
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01.04.2022 14:28 Відповісти
Почему бы Генштаб ВСУ не указывает количество освобожденных сел и городов?
Такая информация воодушевляет не меньше, чем количество уничтоженной техники.
Цензор мог бы сам добавлять такую информацию.
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01.04.2022 12:37 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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01.04.2022 12:52 Відповісти
Чомусь не зміг відкрити ресурс, на якому можна поскаржитися службістам на антидержавну діяльність. тому доводиться скаржитися тут. Зверніть увагу на сайт https://kherson.life/, який нахабно підтримує кацапську агресію.
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01.04.2022 13:24 Відповісти
Це якесь свято!!!
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01.04.2022 14:01 Відповісти
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01.04.2022 16:54 Відповісти
А як там залізнична станція Бєлгород? Вона сама по собі не може вибухнути? Це б дуже уповільнило перекидання орків з білорашки на східний напрямок!
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02.04.2022 08:23 Відповісти
 
 