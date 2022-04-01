Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,7 тис. осіб, 143 літаки, 131 гелікоптер, 625 танків і 1 751 броньована машина
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 квітня втрати особового складу противника становлять близько 17,7 тисяч осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 17700 осіб,
танків - 625 од,
бойових броньованих машин - 1751 од,
артилерійських систем - 316 од,
РСЗВ - 96 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків - 143 од,
гелікоптерів - 131 од,
автомобільної техніки - 1220 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85.
Спеціальна техніка - 24.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначають у Генштабі.
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***** и без НАТО нашло бы причину напасть, этого он не понимает
Может даже ваты и тряпок на это не хватить. Придётся переходить на сфагнум.
А по поводу комфорта существования ордынцев я не переживаю и не беспокоюсь, от слова совсем.
Пусть эти "измученные" благами цивилизации сами о себе заботятся. И в импортозамещении сфагнум точно лишним не будет.
Во всяком случае скоро будет.
У краіні, де демографія летить шкерберть, за місяць треба знищити 20.000 молодих самців. А це значить, шо принайні 20.000 молодих самок залишиться без пари і 40-50.000 дітей не побачить світ.
А можливо, в цому і полягае його геніальність - санітарне очищення людськоі популяціі від балласту?
Войска с Северного Кавказа отказались воевать на стороне РФ против Украины.
Юго-осетинские войска 4-й военной базы ВС РФ, которые отказались ехать воевать за Россию против Украины, вернулись 30 марта домой после обвинений, что командование отправляло их на убой, сообщает https://zona.media/article/2022/03/31/ossetia/ «Медиазона» .
По информации издания, проблемы с участием юго-осетинских военных возникли с самого начала их отправки в Украину.
Как отмечает источник, скандал возник после того, как их отправляли «абсолютно без всего, пустыми, а люди на свои деньги покупали им бронежилеты и прочее, прочее».
В свою очередь, «экс-президент» оккупированной Россией у Грузии Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил: «Это не пушечное мясо, нас и так мало. Мы генофонд [уже] практически потеряли».
По словам источника, проблема возникла, когда один из солдат подорвался на мине, после чего их генерал запретил им забрать тело, и вместо этого предписал отправить назад пустой гроб.
«И наши ребята взбесились. Хотели его там убить. А у него охрана 10−12 человек, чтоб ему никто его маму не ****** [изнасиловал]. Они нас на смерть вели. Вот приедем и поговорим с людьми, и даже на площадь можем выйти - сказать, что нас вели на верную смерть», - ссылается на аудиозапись издание, где якобы один из солдат на осетинском языке описывает случившееся.
Примечательно, что грузинский аккаунт в Twitter OSINT Visioner опубликовал фото, где запечатлены несколько десятков стоящих вдоль трассы военных в российской форме с вещмешками. По данным юго-осетинских телеграм-каналов, они возвращались домой буквально пешком. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/4/1/461624/
А если серьёзно, то инстинкт самосохранения присущ не только животным, но и некоторым низшим безмозглым созданиям.
Такая информация воодушевляет не меньше, чем количество уничтоженной техники.
Цензор мог бы сам добавлять такую информацию.