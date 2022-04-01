У Харкові за добу 170 обстрілів з "Градів" та один ракетний удар по центру міста, - Синєгубов

За минулу добу російські окупаційні війська наносили артилерійські, мінометні, танкові обстріли по районах Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, ХТЗ, Холодна Гора, Кулінічі, Велика Данилівка, Дергачі. Всього зафіксовано близько 46 ударів.

Також зафіксовано близько 170 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град" і 1 ракетний удар в центральну частину Харкова.

Про це глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.



При цьому активність ворожої авіації по Харкову не спостерігали. Але є певна активність БПЛА противника, які здійснювали польоти з розвідувальною метою.

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Із Ізюмського району розпочали евакуйовувати жителів, аби запобігти імовірним наслідків через активні бойові дії в цьому напрямку.



"Харківщина щодня отримує гуманітарну допомогу. Обласний логістичний штаб працює цілодобово. Отримали вантажі із Полтави, Львова, Вінниці, Волині, а також міжнародних партнерів - Польщі, Чехії та ін.



Все отримане від областей України, міжнародних партнерів передаємо на пункти видачі "Нової пошти" та "Укрпошти" Харкова, волонтерам, які адресно допомагають громадянам. Так само відправляємо гуманітарні вантажі до громад області", - зазначив Синєгубов.

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