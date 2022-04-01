УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13638 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 365 3

У Харкові за добу 170 обстрілів з "Градів" та один ракетний удар по центру міста, - Синєгубов

дснс,харківщина

За минулу добу російські окупаційні війська наносили артилерійські, мінометні, танкові обстріли по районах Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, ХТЗ, Холодна Гора, Кулінічі, Велика Данилівка, Дергачі. Всього зафіксовано близько 46 ударів.

Також зафіксовано близько 170 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град" і 1 ракетний удар в центральну частину Харкова.

Про це глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому активність ворожої авіації по Харкову не спостерігали. Але є певна активність БПЛА противника, які здійснювали польоти з розвідувальною метою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожа ракета влучила неподалік центру Харкова, йде інтенсивний артобстріл. Тривають бої за Ізюм, знищено 4 літаки, - Синєгубов

Із Ізюмського району розпочали евакуйовувати жителів, аби запобігти імовірним наслідків через активні бойові дії в цьому напрямку.

"Харківщина щодня отримує гуманітарну допомогу. Обласний логістичний штаб працює цілодобово. Отримали вантажі із Полтави, Львова, Вінниці, Волині, а також міжнародних партнерів - Польщі, Чехії та ін.

Все отримане від областей України, міжнародних партнерів передаємо на пункти видачі "Нової пошти" та "Укрпошти" Харкова, волонтерам, які адресно допомагають громадянам. Так само відправляємо гуманітарні вантажі до громад області", - зазначив Синєгубов.

Також дивіться: "Траса перекрита згорілими автомобілями. Їх щонайменше два десятки", - місце розстрілу окупантами цивільної колони поблизу села Мала Рогань на Харківщині. ВIДЕО

Харків (5565) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перша українсько - кацапська війна почалася 12 березня 1169 року. Саме тоді війська суздальського князя Андрія Боголюбського захопили і сплюндрували Київ. Отже ця війна між московитами і Україною, якої за словами новітнього фюрера пуцина чи то нема, чи то вона створена лєніним і австрійським Генштабом триває вже 853 роки. І весь цей час московити завдавали нам ударів - знищували Київ, топили в крові і ополонках Батурин, влаштовували Голодомор, стирали з лиця землі Маріуполь... Тому ця війна закінчиться рано чи пізно повним руйнуванням цієї московської орди, як людиноненавистського злочинного утворення. І закінчиться тим, що на вцілілій кремлівські стіні волинський правосєк, чи київський тероборонівець, чи львівський ДШБшник з 80-ї бригади ЗСУ напише :"Розвалинами кремля задоволений! Крапка!" Немає значення, хто напише ці слова. Я знаю одне - це буде озброєний українець. Слава Україні! Смерть ворогам!
показати весь коментар
01.04.2022 12:26 Відповісти
Гарант безпеки України пуйло, за версію ОП, демонструє себе в усій красі.
показати весь коментар
01.04.2022 12:49 Відповісти
Кацапи як воюють? Ставлять гради під містом і фігачать по місту без разбора. По жінкам, по дітям, по старикам. Їм пофіг.

Так вони в Чечні воювали.
показати весь коментар
01.04.2022 12:53 Відповісти
 
 