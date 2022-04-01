Росія на переговорах в Стамбулі вимагала повної капітуляції України, - Нуланд (виправлено)
Під час переговорів у Стамбулі Росія фактично вимагала повної капітуляції України.
Про це заступниця Держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд розповіла в інтерв’ю телеканалу "Настоящее время", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Думаю, ми знаємо не так багато про те, як проходили переговори в Стамбулі. Важливо, що Україна, незважаючи на абсолютно неприйнятні вимоги Росії, практично вимоги повної капітуляції у цій війні. Україна залишилася за столом переговорів, продовжила спроби знайти дипломатичне вирішення цього жахливого, жорстокого конфлікту. І ми їх у цьому дуже підтримуємо", — зазначила Нуланд.
Топ коментарі
+44 Nestor Nen
показати весь коментар01.04.2022 12:39
+34 акаб акабіч
показати весь коментар01.04.2022 12:39
+30 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар01.04.2022 12:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому виправити з кацапського перекладу необхідно.
Не Україна вимагала капітуляції Росії, а саме Росія вимагала капітуляції України
Не смешите
Хтось щось конкретно наплутав в цій новині.
Він ще до початку війни (коли був без кашкету) лякав і США, і ЕС.
А з кашкетом - навіть велике зе його боїться
Великобритания обеспокоена тем, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к значительным уступкам в ходе мирных переговоров с Россией.
В Британии считают, что союзники "чрезмерно стремятся" заключить мир как можно скорее, добавив, что урегулирование должно быть достигнуто лишь тогда, когда Украина находится в сильнейшей позиции.
или откуда такая информация ?
Залишилося дізнатися, капітуляцію кого саме...
США на 100% знают все о переговорах, т.к. именно они + Франция и Германия усаживают правительство Украины за стол этих самых переговоров.
- Думаю, мы знаем не так много о том, что именно произошло в Стамбуле. Важно, что Украина, несмотря на абсолютно неприемлемые требования России - практически требование полной капитуляции в этой войне, - Украина осталась за столом переговоров, продолжила попытки найти дипломатическое решение этого ужасного, жестокого конфликта. И мы их в этом очень поддерживаем.