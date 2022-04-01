УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13638 відвідувачів онлайн
Новини Війна
32 401 44

Росія на переговорах в Стамбулі вимагала повної капітуляції України, - Нуланд (виправлено)

нуланд

Під час переговорів у Стамбулі Росія фактично вимагала повної капітуляції України.

Про це заступниця Держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд розповіла в інтерв’ю телеканалу "Настоящее время", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Думаю, ми знаємо не так багато про те, як проходили переговори в Стамбулі. Важливо, що Україна, незважаючи на абсолютно неприйнятні вимоги Росії, практично вимоги повної капітуляції у цій війні. Україна залишилася за столом переговорів, продовжила спроби знайти дипломатичне вирішення цього жахливого, жорстокого конфлікту. І ми їх у цьому дуже підтримуємо", — зазначила Нуланд.

Також читайте: Путін вважає, що умови для припинення вогню в Україні "поки що не дозріли"

Автор: 

Нуланд Вікторія (175) переговори з Росією (1062)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+44
Заголовок і сама новина зовсім різні
показати весь коментар
01.04.2022 12:39
+34
или текст по дебильному написан или заголовок с ним не совпадает
показати весь коментар
01.04.2022 12:39
+30
У лапатьніків немає жодного шансу перемогти українську незламну націю...
показати весь коментар
01.04.2022 12:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У лапатьніків немає жодного шансу перемогти українську незламну націю...
показати весь коментар
01.04.2022 12:39 Відповісти
Згідний. Тому не розумію, навіщо прописувати такі м'яко кажучи дивні компроміси?
показати весь коментар
01.04.2022 12:47 Відповісти
Ждём полной и безоговорочной.
показати весь коментар
01.04.2022 12:39 Відповісти
Заголовок і сама новина зовсім різні
показати весь коментар
01.04.2022 12:39 Відповісти
🎯100%...?
показати весь коментар
01.04.2022 12:45 Відповісти
Сьогодні на якомусь(не пам'ятаю) іншому сайті було щось на кшталт "Україна погодилась капітулювати, а ми підтримуємо".
Тому виправити з кацапського перекладу необхідно.
показати весь коментар
01.04.2022 13:14 Відповісти
или текст по дебильному написан или заголовок с ним не совпадает
показати весь коментар
01.04.2022 12:39 Відповісти
в статье написано противоположное ее заголовку
показати весь коментар
01.04.2022 12:41 Відповісти
Заголовок повністю суперечить тексту новини.

Не Україна вимагала капітуляції Росії, а саме Росія вимагала капітуляції України
показати весь коментар
01.04.2022 12:41 Відповісти
Добкін мабуть формулював
показати весь коментар
01.04.2022 12:45 Відповісти
Всё уйня, Миша, давай по новой, текст подыбильному написан...
показати весь коментар
01.04.2022 12:46 Відповісти
а де Добкін?? у Воронєже??
показати весь коментар
01.04.2022 13:15 Відповісти
Кто там мог вимагать - арахамии-подоляки или пророссийский А.Чалый?
Не смешите
показати весь коментар
01.04.2022 12:42 Відповісти
Росія гарант миру - таки капітуляція
показати весь коментар
01.04.2022 12:42 Відповісти
Віддаючи укаїнську армію під контроль рашистів?
Хтось щось конкретно наплутав в цій новині.
показати весь коментар
01.04.2022 12:46 Відповісти
Арахамія - найкращій переговорник у світі.
Він ще до початку війни (коли був без кашкету) лякав і США, і ЕС.
А з кашкетом - навіть велике зе його боїться
показати весь коментар
01.04.2022 12:46 Відповісти
Зараз на мене буде сипатися купа бруду і каміння, але я напишу те, що думаю. Я ж маю право на свою точку зору? І не потрібно кричати, що не на часі, що йде війна. Все на часі. На переговорах долю України вирушували абхазець, єврей, татарин, і декілька малоросів. Українців там не було. Але так вирішив нарід, спорить не буду.
показати весь коментар
01.04.2022 13:11 Відповісти
На капитуляцию они не пойдут, но это здорово, что мы на ней настаиваем. Таких как они додавливают, такие понты, как у них по чьей-то просьбе или требованию не ломаются.
показати весь коментар
01.04.2022 12:46 Відповісти
Угу, особенно в свете этого

Великобритания обеспокоена тем, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину к значительным уступкам в ходе мирных переговоров с Россией.

В Британии считают, что союзники "чрезмерно стремятся" заключить мир как можно скорее, добавив, что урегулирование должно быть достигнуто лишь тогда, когда Украина находится в сильнейшей позиции.
показати весь коментар
01.04.2022 12:47 Відповісти
З жабоїдами та гнилими гансами зрозуміло. А США? Дивно.
показати весь коментар
01.04.2022 12:53 Відповісти
Що вона палить. ця Віка?
показати весь коментар
01.04.2022 12:48 Відповісти
то усьо печеньки від госдепа
показати весь коментар
01.04.2022 12:52 Відповісти
А могут быть другие требования после стольких бед причиненных рф Украинцами и Украине за последние годы? Ранние периоды уже не берем, хотя, там на столетия бед хватает.
показати весь коментар
01.04.2022 12:49 Відповісти
это агрохимия так раздухарился перед США ???
или откуда такая информация ?
показати весь коментар
01.04.2022 12:50 Відповісти
Що воно верзе?
показати весь коментар
01.04.2022 12:50 Відповісти
по іншому ніяк!!! тільки капітуляція і репарації в повному обсязі!!!
показати весь коментар
01.04.2022 12:51 Відповісти
Прочитавши заголовок та прочитавши текст- ні х@я не зрозумів але дуже цікаво)
показати весь коментар
01.04.2022 12:51 Відповісти
Цікаво так що смішно до усрачу...))
показати весь коментар
01.04.2022 12:55 Відповісти
так переклали напевно з англійської...на Reuters ..коли включив перекладач то .як кажуть сам здогадайся
показати весь коментар
01.04.2022 12:51 Відповісти
"практично вимога повної капітуляції у цій війні"

Залишилося дізнатися, капітуляцію кого саме...
показати весь коментар
01.04.2022 12:53 Відповісти
Я так понимаю, компромисом называется ето когда мы им отдаем дамбас а они нам Кубань. Иначе если мы им только отдаем а они нам ничего то ето называется капитуляция а не компромис
показати весь коментар
01.04.2022 12:53 Відповісти
Да...касапы в реальности совсем потерянные. ..
показати весь коментар
01.04.2022 13:09 Відповісти
Так? А наші представники кажуть - що русня на переговорах - такі зайчики. І кому вірити - якійсь там Нуланд чи нашим "рідним" ара-хаміям?
показати весь коментар
01.04.2022 13:09 Відповісти
ПЕРША РЕДАКЦІЯ ЗАГОЛОВКУ ЦІЄЇ СТАТТІ БУЛА КРАЩОЮ. Я ВЖЕ ОБНАДІЇВСЯ, ЩО АГРОХІМІЯ СТАВ НА ШЛЯХ ВИПРАВЛЕННЯ...
показати весь коментар
01.04.2022 13:12 Відповісти
Война будет до полной капитуляции *****
показати весь коментар
01.04.2022 13:12 Відповісти
Це кацапи вимагали. Було б дивно, якби таке заявив арахамія. Зате якби класно така вимога прозвучала на весь світ, а головне, абсолютно правомірна вимога України, з якої варто й починати перемовини, а далі репарації і контрибуції. А так арахамії розпочали з нейтрального статусу, а закінчать навіть не знаю чим (просто матюкаться не хочеться).
показати весь коментар
01.04.2022 13:14 Відповісти
Клоуни ту вимогу рашистів про повну капітуляцію заховали в обгортку нейтрального статусу.
показати весь коментар
01.04.2022 14:31 Відповісти
Попытка "дымовой завесы" - не зачетная.
США на 100% знают все о переговорах, т.к. именно они + Франция и Германия усаживают правительство Украины за стол этих самых переговоров.
показати весь коментар
01.04.2022 13:42 Відповісти
- Госпожа заместитель госсекретаря, как бы вы оценили итоги переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле?

- Думаю, мы знаем не так много о том, что именно произошло в Стамбуле. Важно, что Украина, несмотря на абсолютно неприемлемые требования России - практически требование полной капитуляции в этой войне, - Украина осталась за столом переговоров, продолжила попытки найти дипломатическое решение этого ужасного, жестокого конфликта. И мы их в этом очень поддерживаем.
показати весь коментар
01.04.2022 14:28 Відповісти
Може дамочка щось переплутала капитуляция полная параши.
показати весь коментар
01.04.2022 14:40 Відповісти
Хіба ті " компроміси " які погодили арахамії не повна капітуляція України ? Я думаю про воду в Крим вони просто посоромились розказати.
показати весь коментар
01.04.2022 17:30 Відповісти
Чому на переговори відправили якихось бариг,агрохімію, піздолякаі якусь масть коня,а не професійних авторитетних дипломатів, економістів та юристів. Мабуть у зеленського таких немає Ганьба
показати весь коментар
01.04.2022 15:57 Відповісти
 
 