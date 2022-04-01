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Новини
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У Вільнюсі невідомі намалювали символ "Z" на меморіалі євреям, вбитим нацистами під час Другої світової

панеряй

Вандали осквернили меморіал загиблим у роки Другої світової війни, розташований у Вільнюському передмісті Панеряй. На пам’ятнику вони намалювали літеру "Z" - символ російського вторгнення до України.

Про це повідомили у комісаріаті поліції Вільнюса, інформує Цензор.НЕТ з посиланням Delfi.

"На кількох об'єктах меморіального комплексу в Панеряй була фарбою виписана буква Z", - повідомила журналістам представниця комісаріату з громадських зв'язків Юлія Самороковська.

За її словами, литовська поліція шукає вандалів. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення громадського порядку. За литовським законодавством покарання за вандалізм передбачає громадські роботи, або штраф, або арешт, або позбавлення волі терміном до двох років.

Читайте: Спецслужби РФ готують антиукраїнські активні заходи в Берліні, – Центр оборонних реформ

Прем'єр Литви Інгріда Шимоніте назвала цей акт вандалізму явною провокацією.

"Це явна провокація, мета якої - внести розкол у литовське суспільство. Провокатори намалювали символ ненависті в одному з найтрагічніших місць історії Литви, де нацисти та інші злочинці вбили тисячі невинних людей", – сказала прем'єр.

За словами прем'єра, літери прибрали, поліція знайде злочинців, а "ці провокації не залишать сліду ні на камені, ні в розумінні литовським суспільством злочинів проти людяності режимів як нинішніх, так і минулих".

Панеряй – найбільше місце знищення мирних жителів у Литві. У 1941-1944 роках. у Панеряй було вбито 50 000–70 000 осіб, переважно євреїв Вільнюса та Вільнюського району.

Також читайте: Російські окупанти обстрілюють села для дискредитації українських захисників, - Центр протидії дезінформації

Автор: 

Литва (2381) меморіал (148) провокація (781) вандалізм (425)


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Топ коментарі
+14
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01.04.2022 12:48
+10
как это невідомі??...русская кацапня, живущая в Европе - гадит....
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01.04.2022 12:53
+8
On unas 3baltijskix stranax nekuda neuxodil posli razvala sovka . Astalis mnogo vatnikov i unas Latvija, prishlos seihas daze prinjat zakon htobi blize 200m nepodxodili 9maja pametnikam vatniki, kotorie tam begajut flagami sovka, teroristov LDNR, pjut, gadjat i krichat putin ***** pridi. Mi spominaem vsex pogibshix 2miravoi 8maja.
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01.04.2022 13:16
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01.04.2022 12:48 Відповісти
как невидомы не могут быть видомыми, если круго стоят камеры? Даже нормальному маньяку уже поманьячить негде
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01.04.2022 12:51 Відповісти
невідомі негромадяни...
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01.04.2022 12:54 Відповісти
Кацапня.
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01.04.2022 12:52 Відповісти
це треба було однією літерою вмастити ВСІМ
і євреям
і литовцям
і українцям

і - основне - російськомовним негромадянам, яким зараз стане трошки цікавіше жити у Литві

дебіли
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01.04.2022 12:52 Відповісти
как это невідомі??...русская кацапня, живущая в Европе - гадит....
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01.04.2022 12:53 Відповісти
і до вас завітав..руске мір
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01.04.2022 12:54 Відповісти
On unas 3baltijskix stranax nekuda neuxodil posli razvala sovka . Astalis mnogo vatnikov i unas Latvija, prishlos seihas daze prinjat zakon htobi blize 200m nepodxodili 9maja pametnikam vatniki, kotorie tam begajut flagami sovka, teroristov LDNR, pjut, gadjat i krichat putin ***** pridi. Mi spominaem vsex pogibshix 2miravoi 8maja.
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01.04.2022 13:16 Відповісти
так ..це орда..не перевиховати..Мойсей свій народ 40 років водив...а орків треба не менше 100 років водити ..це загарбництво в їх генах закладено..нападати на чужі території знищувати і все що робилось хорошого іншими народами
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01.04.2022 13:33 Відповісти
И 200 метров только потому что власти тупо зассали полностью запретить всякие мероприятия в 9 мая. И к сожалению теперешний министр внутренних дел в Латвии г-жа Голубева - ЛГБТ баба пророссийского наклона, что всё делает ещё хуже.
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01.04.2022 13:38 Відповісти
Симптоматично.
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01.04.2022 20:05 Відповісти
НЕВІДОМІ?
ЦЕ ВСІМ ВІДОМІ ПРИХИЛЬНИКИ "РУССКОГО МИРА".
ЗРОБІТЬ ПІД ВІЛЬНЮСОМ ВИПРАВНИЙ ТАБІР, І ВСІХ ТУДИ!
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01.04.2022 12:59 Відповісти
Уроди, в "ізраїлі" малюйте!
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01.04.2022 13:09 Відповісти
Прибрати усі меморіали, пам'ятники та інше непотрібну херню - і ніхто їх не буде аскарблять
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01.04.2022 13:14 Відповісти
Почему "неизвестные"? ВАТНИКИ-КАЦАПЫ!
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01.04.2022 13:15 Відповісти
А чому тут дивуватися. Як звати того олігарха єврея, який платив гроші бажаючим виконати його бажання - малювати по всьому місту Харкові свастику. А пан Коломойський Фірташ, Пінчук, Рабінович та інші не допомагають кацапам?
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01.04.2022 13:25 Відповісти
Z це напівсвастика недофюрера.
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01.04.2022 14:28 Відповісти


Відследити та нанах*й з країни.
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01.04.2022 15:03 Відповісти
русня живущая в вилюнюсе чтоб она сдохла!
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01.04.2022 16:49 Відповісти
 
 