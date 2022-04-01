У Вільнюсі невідомі намалювали символ "Z" на меморіалі євреям, вбитим нацистами під час Другої світової

Вандали осквернили меморіал загиблим у роки Другої світової війни, розташований у Вільнюському передмісті Панеряй. На пам’ятнику вони намалювали літеру "Z" - символ російського вторгнення до України.

Про це повідомили у комісаріаті поліції Вільнюса, інформує Цензор.НЕТ з посиланням Delfi.

"На кількох об'єктах меморіального комплексу в Панеряй була фарбою виписана буква Z", - повідомила журналістам представниця комісаріату з громадських зв'язків Юлія Самороковська.

За її словами, литовська поліція шукає вандалів. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення громадського порядку. За литовським законодавством покарання за вандалізм передбачає громадські роботи, або штраф, або арешт, або позбавлення волі терміном до двох років.

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Прем'єр Литви Інгріда Шимоніте назвала цей акт вандалізму явною провокацією.

"Це явна провокація, мета якої - внести розкол у литовське суспільство. Провокатори намалювали символ ненависті в одному з найтрагічніших місць історії Литви, де нацисти та інші злочинці вбили тисячі невинних людей", – сказала прем'єр.

За словами прем'єра, літери прибрали, поліція знайде злочинців, а "ці провокації не залишать сліду ні на камені, ні в розумінні литовським суспільством злочинів проти людяності режимів як нинішніх, так і минулих".

Панеряй – найбільше місце знищення мирних жителів у Литві. У 1941-1944 роках. у Панеряй було вбито 50 000–70 000 осіб, переважно євреїв Вільнюса та Вільнюського району.

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