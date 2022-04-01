Мінторгівлі США найближчими днями додасть до санкційного списку ще 120 компаній РФ і Білорусі, - Білий дім

Міністерство торгівлі США найближчими днями додасть до санкційного списку 120 організацій.

Про це заявила директор з питань комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд під час пресбрифінгу в Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ з посиланям на Укрінформ.

"Найближчими днями Міністерство торгівлі здійснить подальші дії для послаблення оборонного, аерокосмічного та морського секторів Росії, додавши 120 організацій у Росії та Білорусі до (санкційного. - Ред.) списку організацій...", - сказала Бедінгфілд.

За її словами, розширення цього списку означає, що ці організації більше не зможуть отримувати передові технології США без ліцензії, у якій буде відмовлено в більшості, якщо не у всіх випадках.

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Таким чином, кількість російських і білоруських об'єктів, доданих до списку санкцій, перевищить 200 з моменту початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.