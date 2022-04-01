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Новини Санкції проти Росії
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Мінторгівлі США найближчими днями додасть до санкційного списку ще 120 компаній РФ і Білорусі, - Білий дім

санкции

Міністерство торгівлі США найближчими днями додасть до санкційного списку 120 організацій.

Про це заявила директор з питань комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд під час пресбрифінгу в Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ з посиланям на Укрінформ.

"Найближчими днями Міністерство торгівлі здійснить подальші дії для послаблення оборонного, аерокосмічного та морського секторів Росії, додавши 120 організацій у Росії та Білорусі до (санкційного. - Ред.) списку організацій...", - сказала Бедінгфілд.

За її словами, розширення цього списку означає, що ці організації більше не зможуть отримувати передові технології США без ліцензії, у якій буде відмовлено в більшості, якщо не у всіх випадках.

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Таким чином, кількість російських і білоруських об'єктів, доданих до списку санкцій, перевищить 200 з моменту початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Автор: 

Білорусь (7925) санкції (11771) США (22545)


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Это не санкции, это специальрная операция по оздоровлению расиянский нации, ведь ягель, можевельник, боряшыник, мох, грибочки подсосиновики, очень полезные
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01.04.2022 13:12 Відповісти
Побольше животворящих санкций,может искандеры загрустят.
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01.04.2022 13:15 Відповісти
Московиты и их подстилки-соучастники преступления, забыл поздравить вас и прочих аленей типа вас с вашим национальным праздником на генетическом уровне, - в ДНЕМ ДУРАКА.
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01.04.2022 13:17 Відповісти
А що ж оплатою за газ? Вже 1 квітня!
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01.04.2022 13:43 Відповісти
Русня примудрилася розбудити Кракена 😎
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01.04.2022 13:52 Відповісти
А не проще ли и эффективнее объявить ПОЛНЫЙ БОЙКОТ и БЛОКАДУ!?
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01.04.2022 14:05 Відповісти
Може краще ембарго? Це ж скільки часу на адміністрування всього списку потрібно?
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01.04.2022 14:15 Відповісти
 
 