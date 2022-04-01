Російські окупанти використовують українських дітей як живий щит під час переміщення колон техніки, - розвідка

Фіксуються непоодинокі випадки, коли окупаційні війська використовують українських дітей як живий щит для військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ГУР Міноборони України.

За повідомленнями місцевих мешканців, в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші.

Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – як гарантію, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам.

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Випадки використання дітей як прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.

Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин.

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