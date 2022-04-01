Російські окупанти використовують українських дітей як живий щит під час переміщення колон техніки, - розвідка
Фіксуються непоодинокі випадки, коли окупаційні війська використовують українських дітей як живий щит для військової техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ГУР Міноборони України.
За повідомленнями місцевих мешканців, в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші.
Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – як гарантію, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам.
Випадки використання дітей як прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.
Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин.
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Хлопці з ВСУ і тероборони, не беріть їх в полон! Вони того не варті!
как сказало ***** в 2014 году прятаться за детьми - так андоны и прячутся...
Словасемена упали на благодатную почву, и очередное дно пробито.
Де на Київщині найнебезпечніші напрямки?
Окупанти частково відходять з півночі Київської області в напрямку державного кордону з білоруссю, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. росіяни забирають до кордону викрадені автобуси, маршрутки та легковики, а на деяких територіях тримають в заручниках людей.
🔻 В ОВА назвали найбільш небезпечні напрямки станом на 1 квітня:
• Населені пункти вздовж Житомирської траси;
• Буча - Ворзель - Гостомель;
• Немішаєве;
• Дмитрівська громада;
• Макарівська громада;
• північ Вишгородського району;
• території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад.
🔻 У Бучанському районі ситуація напружена, але контрольована. Залишилося багато зруйнованої окупантами інфраструктури.
🔻 У Броварському районі багато мінувань та зруйнованої інфраструктури. У трьох громадах Вишгородського району - гуманітарна катастрофа, а місто Славутич заблокували окупанти.
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Байрактарам и арте не видно кто там в кабине сидит....
И спутникам и безпилотникам пофиг что там местные думают... Колонны неплохо из космоса просматривается.... И не только колонны...