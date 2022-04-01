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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти використовують українських дітей як живий щит під час переміщення колон техніки, - розвідка

біженці,діти

Фіксуються непоодинокі випадки, коли окупаційні війська використовують українських дітей як живий щит для військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ГУР Міноборони України.

За повідомленнями місцевих мешканців, в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші.

Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – як гарантію, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 153 дитини загинули через війну, понад 245 - поранені, - Офіс генпрокурора

Випадки використання дітей як прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.

Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин.

Також читайте: Українські жінки і діти стали живим щитом, який не дає ЗСУ працювати по ворогу, - Верещук

армія рф (17228) діти (5045) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+31
ніт. але кацапи гвалтували дітей на німецьких территоріях
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01.04.2022 13:30
+29
Расскажите ето Люське Арестович которая доказывает что росийские террористы в плену требуют чтобы к ним относились лучше чем к самому себе. Террористов вообще в плен не берут, и никакая женевская конвенция на них не распростарняется, как бы Люська не возмущалась и не угрожала нашим солдатам
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01.04.2022 13:23
+25
Ця біомаса не мае права жити.
Хлопці з ВСУ і тероборони, не беріть їх в полон! Вони того не варті!
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01.04.2022 13:23
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Гітлер теж таке робив?
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01.04.2022 13:23 Відповісти
ніт. але кацапи гвалтували дітей на німецьких территоріях
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01.04.2022 13:30 Відповісти
Расскажите ето Люське Арестович которая доказывает что росийские террористы в плену требуют чтобы к ним относились лучше чем к самому себе. Террористов вообще в плен не берут, и никакая женевская конвенция на них не распростарняется, как бы Люська не возмущалась и не угрожала нашим солдатам
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01.04.2022 13:23 Відповісти
Ця біомаса не мае права жити.
Хлопці з ВСУ і тероборони, не беріть їх в полон! Вони того не варті!
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01.04.2022 13:23 Відповісти
Іноземні добровольці в Ірпені: поміж боями поливають вазони в напівзруйнованих будинках і годують тварин - https://www.youtube.com/watch?v=8Y86tknzZKs&ab_channel=PrisonersOfWar https://www.youtube.com/watch?v=8Y86tknzZKs&ab_channel=PrisonersOfWar

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01.04.2022 13:24 Відповісти
от бл*ди....
как сказало ***** в 2014 году прятаться за детьми - так андоны и прячутся...
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01.04.2022 13:25 Відповісти
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01.04.2022 13:41 Відповісти
Слова семена упали на благодатную почву, и очередное дно пробито.
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01.04.2022 13:43 Відповісти
Терористи кацапостанськи 💀!
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01.04.2022 13:25 Відповісти
Ворог краде автівки та тримає в заручниках людей.
Де на Київщині найнебезпечніші напрямки?

Окупанти частково відходять з півночі Київської області в напрямку державного кордону з білоруссю, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. росіяни забирають до кордону викрадені автобуси, маршрутки та легковики, а на деяких територіях тримають в заручниках людей.

🔻 В ОВА назвали найбільш небезпечні напрямки станом на 1 квітня:
• Населені пункти вздовж Житомирської траси;
• Буча - Ворзель - Гостомель;
• Немішаєве;
• Дмитрівська громада;
• Макарівська громада;
• північ Вишгородського району;
• території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад.

🔻 У Бучанському районі ситуація напружена, але контрольована. Залишилося багато зруйнованої окупантами інфраструктури.

🔻 У Броварському районі багато мінувань та зруйнованої інфраструктури. У трьох громадах Вишгородського району - гуманітарна катастрофа, а місто Славутич заблокували окупанти.
https://t.me/spravdi/4163
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01.04.2022 13:26 Відповісти
по колесам стріляти, хай пішки шурують в свій мордор
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01.04.2022 13:27 Відповісти
кацапсинам нема місця на Землі, ці андрофаги-динозаври мають зникнути у цивілізованому світі
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01.04.2022 13:28 Відповісти
А их разве надувными детьми не снабдили??,
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01.04.2022 13:33 Відповісти
Это обычная техника подлых русских

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01.04.2022 13:33 Відповісти
Так. Це фотка з чеченської війни.

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01.04.2022 15:23 Відповісти
Шо за диб-им....
Байрактарам и арте не видно кто там в кабине сидит....
И спутникам и безпилотникам пофиг что там местные думают... Колонны неплохо из космоса просматривается.... И не только колонны...
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01.04.2022 15:14 Відповісти
ссыкливые мрази!
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01.04.2022 16:41 Відповісти
твари москальские
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01.04.2022 17:19 Відповісти
 
 