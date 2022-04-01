21 918 71
Російські війська замінували територію кондитерської фабрики в Бучі, а печиво отруїли
У місті Буча Київської області російські загарбники замінували територію кондитерської фабрики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бучанська міська рада повідомляє у Фейсбуці.
"Шановна громада Бучі! Дуже просимо не заходити на кондитерську фабрику "Деліція", адже рашисти замінували територію фабрики, а печиво отруїли. Пам’ятаймо про небезпеку", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+42 Антип61
показати весь коментар01.04.2022 14:01
+39 ladyar
показати весь коментар01.04.2022 14:02
+37 Олег Кущ #490032
показати весь коментар01.04.2022 14:01
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Когда нас быстро вывели оттуда, был вечер. Военные были в масках, как у ОМОНа, я видела у некоторых в глазах страх, но у многих - бешеную ярость. Нас как щенков вышвыривали на улицу. От матерей отрывали детей и ставили в начало колонны. Когда женщины требовали отдать им их детей, военные кричали: «Заткнись, с***, иначе пристрелю». Требовали, чтобы все молчали: «Если будет хоть один лишний звук - ты словишь пулю». Нас выстраивали в длинные шеренги: первыми - дети, за ними - женщины (мы с тетей стояли во втором ряду прямо за детьми), последними шли мужчины. Нам сказали идти вперед. Военные встали за нами. Сколько их было, я не знаю: нам сказали не оглядываться. Маленькие дети даже не плакали - они издавали звуки, знаете, похожие на щенячий вой. И это было самое жуткое: хотелось просто закрыть собой этого ребенка, и уже было все равно: застрелят или не застрелят, - рассказывает девушка.
Алина говорит, не слышала, чтобы сзади ехала какая-либо военная техника. По ее словам, бронированные машины, которые она видела, остались на той временной стоянке.
- Мы шли очень медленно. Меня с двух сторон держали, потому что мне было тяжело передвигаться, болела нога, сама я бы даже не дошла. Остальные люди были и физически, и морально истощены. У нас у всех было ощущение, что нас ведут на смерть. Потом мы услышали взрыв. Все от страха присели, но нас заставили встать и идти вперед. Мы уже поняли, что что-то начинается.
События дальше Алина описывает как перестрелку между украинскими и российскими военными.
- Мы прошли еще, может, метров 500, услышали первый выстрел, а дальше - все как в кошмаре. Начали стрелять. Помню, я упала, накрыла собой мальчика лет восьми. Я уже понимала, что сзади идет бой. Женщины точно так же закрывали собой детей. Дальше я ничего не видела. Какой-то мужчина резко крикнул: «С***». Я услышала его стон, а потом тишину. Наверное, его ранили. Через пару человек от меня женщина успела ребенку прошептать, что ее ранили. И дальше состояние такое, знаете, как будто ты теряешь сознание, ничего не осознаешь. Дети жутко плакали. Я даже не знаю, какими словами это все описать.
https://news.zerkalo.io/life/12046.html?c
Скотиняки мають бігти, обсираючись, бачачи в кожному перехожому батька-Бандеру, в кожній автівці - бандеромобіль, а в кожному магазині очікуючи потруєний аміаком напій. Оце буде нормальний приговор.
А точніше, староуйгурською.
хімічні речовини, чо
Смотреть видео - https://www.youtube.com/watch?v=E8KymbmGQMI https://www.youtube.com/watch?v=E8KymbmGQMI
Чтобы все понимали, мародеры в Буче грабили квартиры в домах прямо под носом танков орков, и те в них не стреляли. А местных жителей которые из подвалов выходили чтобы найти еду для детей - расстреливали. Похоже что мародеры договорились с орками чтобы те им не мешали грабить. Орки тоже ходили по квартирам, вскрывали двери и забирали самое ценное. Мародеры приходили после них и выносили менее ценное - мебель там, или большую технику (холодильники) которые на танке не утащишь.
И Блендер захвати с собой. блендер привези
ну это уже совсем. жалкие позоники 👎👎👎
Ну, я розумію замінувати... хоча якими силами та засобами?
Чурками з рядового складу?
Але отруїти продукцію??!!
Чим?
За допомогою яких препаратів та спеціалістів??!!
Під час бою?
Зрозуміло, що краще наляками, щоб народ "під шум прибою" не почав хазяйнувати.
Откуда у этих лаптеногих с собой яд? у них пожрать не было даже
Не очень люблю когда меня пытаются "играть"
Они - враги. Умные. Хитрые и опасные.
От мерзота драна..
Дійсно, у світі не існує і не існувало нічого бридкішого за кацапа.
Рашка вата сладенького любит... 100% отожмет.
ни Киевская Держава (Русь. Земля Руська) , ни тюркская культура исконых земель, ни наплыв иностранцев во власть при Петре Окнорубителе - нихера ничего их не вытянуло на уровень ЧЕЛОВЕКА забыть, отпустить и ров с крокодилами.. навечно