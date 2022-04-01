Російські війська замінували територію кондитерської фабрики в Бучі, а печиво отруїли

У місті Буча Київської області російські загарбники замінували територію кондитерської фабрики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бучанська міська рада повідомляє у Фейсбуці.

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"Шановна громада Бучі! Дуже просимо не заходити на кондитерську фабрику "Деліція", адже рашисти замінували територію фабрики, а печиво отруїли. Пам’ятаймо про небезпеку", - ідеться в повідомленні.

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