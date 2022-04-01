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Новини
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Російська влада продовжує воювати з Вікіпедією через статтю про вторгнення в Україну

вікіпедії

Влада Росії дискредитує Вікіпедію, щоб переконати населення у фейковості будь-якої інформації про війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє у Телеграмі.

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"Роскомнадзор з перших днів російсько-української війни намагається воювати з Вікіпедією проти статті "Вторжение России на Украину (2022), погрожують адміністративним штрафом до 4 млн рублів "за невидалення недостовірних суспільно значущих матеріалів, а також іншої забороненої інформації", "спрямованої на дезінформацію російських користувачів", - ідеться в повідомленні.

Як відомо, нагадали у ЦПД, контент Вікіпедії створюється спільнотою авторів та підтверджується відповідними посиланнями на першоджерела, зокрема це загальновідома безсумнівна інформація від ООН.

"Натиск на залишки достовірних джерел інформації – агонія російських пропагандистів через крихкість "інформаційної бульбашки", в якій живе населення росії. Не можуть побороти правду – надають правді ознак фейку. Тотальна брехня – державна ідеологія росії", - підкреслюють у Центрі протидії дезінформації.

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У РФ Вікіпедію притягнуть до адміністративної відповідальності за відмову видалити інформацію про війну Росії в Україні.

Згідно з російським законодавством, за невиконання вимоги власнику сайту загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 4 млн рублів.

росія (64946) Вікіпедія (23)


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Топ коментарі
+20
боятся правды... она страшнее даже трупов руцких Zольдатов, которые валяются по полям-лесам или развеялись пылью суховеями по степям Украины...
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01.04.2022 15:51
+13
Агонією кацапів задоволений
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01.04.2022 15:51
+8
Пабедю Википедию чтобы внуки гордились и меня на палке носили
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01.04.2022 15:55
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Агонією кацапів задоволений
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01.04.2022 15:51 Відповісти
боятся правды... она страшнее даже трупов руцких Zольдатов, которые валяются по полям-лесам или развеялись пылью суховеями по степям Украины...
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01.04.2022 15:51 Відповісти
СРСР 0.2 (с)
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01.04.2022 16:09 Відповісти
"спрямованої на дезінформацію російських користувачів", - Джерело:
А ваші засоби масової інформації - коли будете штрафувати а дезінформацію російських користувачів"...
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01.04.2022 15:52 Відповісти
Типова рашка-парашка.
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01.04.2022 15:52 Відповісти
а як рашисти можуть змиритися з тим ,що їхня армія програє та ніяка не друга в світі?
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01.04.2022 15:53 Відповісти
Пабедю Википедию чтобы внуки гордились и меня на палке носили
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01.04.2022 15:55 Відповісти
википедия и светофоры - противник, достойный вяликой мокшандии...
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01.04.2022 15:56 Відповісти
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01.04.2022 16:03 Відповісти
дебіли неадекватні
якщо щось рохкає як свиня, веде себе як свиня, їсть як свиня, купається в багнюці як свиня - велика вірогідність, що то свиня і є

її можна назвати тушканчиком нечернозем"я, але вона рохкає і має запах і любить багнюку

ще одна заборона люстерка замість візиту до пластичного хірурга
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01.04.2022 16:03 Відповісти
Що ці тупі свино-собаки вирішили "штрафувати"?
Їм потрібно буде офіс вікіпедії самим створити, бо їх не існує (в рашці так точно). Це некомерційна організація, що існує на донати.
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01.04.2022 16:39 Відповісти
Нажаль, це фейк. Фото 2017 р. https://ua.korrespondent.net/world/russia/3883818-u-rosii-ziishov-z-reiok-poizd-z-viiskovoui-tekhnikoui
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01.04.2022 18:03 Відповісти
Параша пытается доказать, что раз говно коричневое - оно тоже шоколад!
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01.04.2022 17:09 Відповісти
денацифікація орків йде за планом
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01.04.2022 17:12 Відповісти
 
 