Російська влада продовжує воювати з Вікіпедією через статтю про вторгнення в Україну
Влада Росії дискредитує Вікіпедію, щоб переконати населення у фейковості будь-якої інформації про війну в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє у Телеграмі.
"Роскомнадзор з перших днів російсько-української війни намагається воювати з Вікіпедією проти статті "Вторжение России на Украину (2022), погрожують адміністративним штрафом до 4 млн рублів "за невидалення недостовірних суспільно значущих матеріалів, а також іншої забороненої інформації", "спрямованої на дезінформацію російських користувачів", - ідеться в повідомленні.
Як відомо, нагадали у ЦПД, контент Вікіпедії створюється спільнотою авторів та підтверджується відповідними посиланнями на першоджерела, зокрема це загальновідома безсумнівна інформація від ООН.
"Натиск на залишки достовірних джерел інформації – агонія російських пропагандистів через крихкість "інформаційної бульбашки", в якій живе населення росії. Не можуть побороти правду – надають правді ознак фейку. Тотальна брехня – державна ідеологія росії", - підкреслюють у Центрі протидії дезінформації.
У РФ Вікіпедію притягнуть до адміністративної відповідальності за відмову видалити інформацію про війну Росії в Україні.
Згідно з російським законодавством, за невиконання вимоги власнику сайту загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 4 млн рублів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ваші засоби масової інформації - коли будете штрафувати "за дезінформацію російських користувачів"...
якщо щось рохкає як свиня, веде себе як свиня, їсть як свиня, купається в багнюці як свиня - велика вірогідність, що то свиня і є
її можна назвати тушканчиком нечернозем"я, але вона рохкає і має запах і любить багнюку
ще одна заборона люстерка замість візиту до пластичного хірурга
Їм потрібно буде офіс вікіпедії самим створити, бо їх не існує (в рашці так точно). Це некомерційна організація, що існує на донати.