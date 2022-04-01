Російська влада продовжує воювати з Вікіпедією через статтю про вторгнення в Україну

Влада Росії дискредитує Вікіпедію, щоб переконати населення у фейковості будь-якої інформації про війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє у Телеграмі.

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"Роскомнадзор з перших днів російсько-української війни намагається воювати з Вікіпедією проти статті "Вторжение России на Украину (2022), погрожують адміністративним штрафом до 4 млн рублів "за невидалення недостовірних суспільно значущих матеріалів, а також іншої забороненої інформації", "спрямованої на дезінформацію російських користувачів", - ідеться в повідомленні.

Як відомо, нагадали у ЦПД, контент Вікіпедії створюється спільнотою авторів та підтверджується відповідними посиланнями на першоджерела, зокрема це загальновідома безсумнівна інформація від ООН.

"Натиск на залишки достовірних джерел інформації – агонія російських пропагандистів через крихкість "інформаційної бульбашки", в якій живе населення росії. Не можуть побороти правду – надають правді ознак фейку. Тотальна брехня – державна ідеологія росії", - підкреслюють у Центрі протидії дезінформації.

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У РФ Вікіпедію притягнуть до адміністративної відповідальності за відмову видалити інформацію про війну Росії в Україні.

Згідно з російським законодавством, за невиконання вимоги власнику сайту загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 4 млн рублів.