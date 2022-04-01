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Сьогодні у Кракові відбудеться концерт для збору коштів у фонд Бутусова для допомоги фронту

концерт,краків

Сьогодні, 1 квітня, у Кракові (Польща) відбудеться концерт для збору коштів у фонд головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова для купівлі дронів для українських воїнів на фронті.

Концерт почнеться о 21.00 в Chicago Jazz Bar, передає Цензор.НЕТ.

"У п’ятницю, 1 квітня, запрошуємо вас на концерт з нагоди відновлення роботи Chicago Jazz Bar. Під час концерту відбудеться збір грошей на закупівлю дронів для України. Гроші будуть перераховані до фонду Юрія Бутусова", - йдеться в анонсі події в фейсбуку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фонд Бутусова збирає кошти на допомогу фронту

Організатором концерту виступили співачка Агнєжка Бачевська (Agnieszka Baczewska).

Допомогти фонду можна за такими реквізитами.

Юрій Бутусов

PayPal [email protected]

USD

Bank account in Ukraine: SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

UA103052990262056400929795346

Bank Account number: 5168745018743903

Currency: USD

Recepient Name: BUTUSOV JURIJ

Recepient Address: please message me

UAH

Бутусов Юрій Євгенович

IBAN

UA033052990262036400929794532

ЄДРПОУ 2792710677

по номеру картки Приватбанк 5168745018737095

Фонд

USD

Назва підприємства/company Name

ФОНД ЗНБ БО

IBAN Code

UA913052990000026006046807167

Назва банку/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Банк-кореспондент/Correspondent bank

JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Гривня

Найменування організації: БО ФОНД ЗНБ

Код отримувача: 39263480

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA973052990000026002026805310

Євро

Реквізити підприємства/Company details

Назва підприємства/company Name

ФОНД ЗНБ БО

IBAN Code

UA173052990000026002046804755

Назва банку/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code

PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address

UA 02140 м Київ вул Крушельницької б.3А кв.5

Банки кореспонденти/Correspondent banks

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank

400886700401

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank

COBADEFF

Банк-кореспондент/Correspondent bank

Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank

6231605145

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank

CHASDEFX

Банк-кореспондент/Correspondent bank

J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Автор: 

благодійність (567) концерт (234) Польща (8484) допомога (8297)


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Топ коментарі
+6
Звісно не всім треба довіряти, але фонду Бутусова стовідсотково можна і потрібно допомагати.
Все йде на ЗСУ.
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01.04.2022 15:33
+5
Бутусов крутий, круче Зелі.
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01.04.2022 14:52
+4
Існує свобода слова брехні або свобода правди ? Від чого конкретно петляє ?
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01.04.2022 15:06
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Бутусов крутий, круче Зелі.
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01.04.2022 14:52 Відповісти
Існує свобода слова брехні або свобода правди ? Від чого конкретно петляє ?
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01.04.2022 15:06 Відповісти
ты забыл написать - запомните этот твит...
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01.04.2022 15:59 Відповісти
читай внимательно...!
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01.04.2022 16:15 Відповісти
ты гавно кацапское долго ещё здесь паскудить будешь...?
беги уже в суд - партнова адвокатом бери...
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01.04.2022 16:41 Відповісти
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01.04.2022 14:56 Відповісти
Українці !
Долучайтесь до перемоги !
Фонд робить велику справу.
Підтримуйте наших.
Бо хто, як не ми
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01.04.2022 15:19 Відповісти
Підтримаємо і допоможемо 👍🏼💪✊
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01.04.2022 15:21 Відповісти
Звісно не всім треба довіряти, але фонду Бутусова стовідсотково можна і потрібно допомагати.
Все йде на ЗСУ.
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01.04.2022 15:33 Відповісти
+
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01.04.2022 15:26 Відповісти
Група переговорників (Арахамія, Подоляк і Тимошенко) заявила: «Росія і так вже надто високу ціну заплатила за безумство агресії життям своїх солдатів.

Тому додатково вимагати від РФ репарацій вважаємо негуманним )
Правда це чи ні , скоро дізнаємось !
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01.04.2022 16:02 Відповісти
Бутусов- воин- умница!!!
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01.04.2022 16:08 Відповісти
Юрій Бутусов має обиратися до ВР наступного скликання. Такі патріоти України дуже потрібні у парламенті \ уряді. Дякуємо за його громадянську позицію !
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01.04.2022 22:04 Відповісти
 
 