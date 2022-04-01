Сьогодні у Кракові відбудеться концерт для збору коштів у фонд Бутусова для допомоги фронту
Сьогодні, 1 квітня, у Кракові (Польща) відбудеться концерт для збору коштів у фонд головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова для купівлі дронів для українських воїнів на фронті.
Концерт почнеться о 21.00 в Chicago Jazz Bar, передає Цензор.НЕТ.
"У п’ятницю, 1 квітня, запрошуємо вас на концерт з нагоди відновлення роботи Chicago Jazz Bar. Під час концерту відбудеться збір грошей на закупівлю дронів для України. Гроші будуть перераховані до фонду Юрія Бутусова", - йдеться в анонсі події в фейсбуку.
Організатором концерту виступили співачка Агнєжка Бачевська (Agnieszka Baczewska).
Допомогти фонду можна за такими реквізитами.
Юрій Бутусов
PayPal [email protected]
USD
Bank account in Ukraine: SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
UA103052990262056400929795346
Bank Account number: 5168745018743903
Currency: USD
Recepient Name: BUTUSOV JURIJ
Recepient Address: please message me
UAH
Бутусов Юрій Євгенович
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