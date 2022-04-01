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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Через війну в Україні під загрозою опинилася світова спадщина. На сьогодні пошкоджено 53 об'єкти, - ЮНЕСКО

київ

Десятки церков, історичних пам'яток та музеїв вже постраждали за часи російського вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters, про це заявив заступник генерального директора ЮНЕСКО з культури Ернесто Оттон.

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Агентство ООН з культури склало попередній список постраждалих пам'яток культури з початку війни.

На даний момент зруйновано або пошкоджено 29 культових споруд, 16 будівель історичного значення, чотири музеї та чотири пам'ятники.

"Ми дуже стурбовані ситуацією як на гуманітарному, так і на культурному рівні спадщини. Спадщина людства в небезпеці в Україні", — заявив Оттоне.

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На початку березня глава ЮНЕСКО Одрі Азуле написала міністру закордонних справ росії Сергію Лаврову, щоб нагадати йому, що росія підписала конвенцію про охорону культурної спадщини під час війни. Але поки що відповіді не було, додали у відомстві.

культура (432) ЮНЕСКО (164)


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Так как и говорили: "россияне будут поддерживать войну, пока войну в своих городах не получат".

Они кричали: "Даешь войну! Мочи хохлов! Работайте, братья!"

А как по Белгороду сегодня *******, то некоторые жители белгорода уже сегодня пишут в местном чате: "Силы равны, нужно договариваться и выводить войска, чтобы было меньше жертв".
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01.04.2022 14:59 Відповісти
це така організація від якої ніякої користі,у Криму скільки років рашисти спадщину руйнували і що,які дії?один раз висловили занепокоєння і все.
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01.04.2022 15:04 Відповісти
единственная ценность это наши люди, наши дети.
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01.04.2022 15:07 Відповісти
Так у нас була церква з 1893 року , фашистів пережила, а рашистів -ні.
Горіти їм всім в пеклі!
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01.04.2022 15:24 Відповісти
Знищено свино-собачими окупантами.
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01.04.2022 15:45 Відповісти
Хай краще ЮНЕСКО вижене парашию зі свого складу. Країні-вандалу не місце у такій повіжні організації
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01.04.2022 15:52 Відповісти
 
 