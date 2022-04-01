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Міноборони про вибухи на нафтобазі в Бєлгороді: не підтверджуємо та не спростовуємо причетність України

бєлгород

Міністерство оборони України не підтверджують та не спростовує інформацію про причетність нашої держави до пожежі на нафтобазі у російському Бєлгороді.

Про це заявив на брифінгу спікер міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу наголосити, що станом на сьогодні Українська держава здійснює оборонну операцію з відображення озброєної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки і за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ. Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", - сказав він.

Дивіться: У Бєлгороді паніка та ажіотаж на АЗС через пожежу на нафтобазі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Міноборони (7313) росія (64946) Мотузяник Олександр (349) Бєлгород (503)


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Топ коментарі
+113
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01.04.2022 15:34
+102
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01.04.2022 15:32
+81
По нефтебазе в Белгороде был нанесен авиаудар ВСК РФ ошибочно. Генштаб ВС РФ по своей некомпетентности ориентировался по карте Украины 1919 года.
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01.04.2022 15:35
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01.04.2022 15:57 Відповісти
Одно із двох відео до цієї історії стосунку точно не має
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01.04.2022 16:02 Відповісти
Просто різні кути зору. Якби спостерігач був на одній лінії з базою і чопером то НУРСи взагалі падали б вертикально.
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01.04.2022 16:06 Відповісти
Та воно то так, але якщо порівняти цих два відео, то складається таке враження , що це дві зовсім різні історії. Навіть інтервали між залпами різні, та і самі залпи різні
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01.04.2022 16:16 Відповісти
Кацапы опять сами себя подорвали. Совсем не жалеют себя ребята
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01.04.2022 15:54 Відповісти
"з відбиття озброєної російської агресії"
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01.04.2022 15:55 Відповісти
І дуже вірна відповідь! А ще краще - просто ігнорувати всі верески ворога.
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01.04.2022 15:56 Відповісти
Всё правильно. Пускай каждый скрепоносец-обыватель теперь перед зомбоящиком озабоченно репу чешет.
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01.04.2022 16:00 Відповісти
********* скажет по раша зомбо тв, что то диверсия бандеровских голубей из биолаборатории. Прилетели и сиронули взрывоопасным спецпометом на нефтебазу😄
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01.04.2022 16:11 Відповісти
У ВСУ нет на вооружении вертолёта К-52, но путинские НВФ имеют ещё вертушки МИ-24. Они вполне могли косить под ВСУ. И вообще это похоже на раскол в путинских бандах и те кто бомбил нефтебазу против продолжения войны. Будем надеяться, что цапы начнут скоро мочить друг друга по полной программе.
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01.04.2022 16:12 Відповісти
Ждём гражданскую войну нарасие, которую они нам долго пытались впарить. Но по иронии судьбы, получится наоборот
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01.04.2022 16:40 Відповісти
Десь було оголешення на ОЛХ що цигани хотіли продати такі вертольоти і може хтось закупив з волонтерів для "привида"
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01.04.2022 16:18 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1509801888212041736 https://twitter.com/i/status/1509801888212041736

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01.04.2022 16:32 Відповісти
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01.04.2022 16:34 Відповісти
Белгород, зачем вы сами себя обстреливаете? Что происходит, Белгород?
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01.04.2022 16:45 Відповісти
Росіяни спалили свою нафтобазу для того, щоб мотивувати більше гарматного м'яса воювати проти України,

оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що

"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...

Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. А тим більше ті, рештки яких вивели з Київської та Чернігівської областей - багатьох з них тепер навряд зможуть знову загнати в Україну. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.
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01.04.2022 17:10 Відповісти
Шапіро заскавулів

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01.04.2022 17:17 Відповісти
що це за безграмотний вислів "операцію з відображення озброєної російської агресії"... що таке "відображення"?
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01.04.2022 17:17 Відповісти
Прямий переклад з кацапської - Отражение.
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01.04.2022 17:56 Відповісти
ну от такі у нас бездарні та ліниві журналісти... ((((((
"отражение" від "отображенія" не можуть "відлічити" ))))))
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02.04.2022 00:42 Відповісти
Незграбний машинний переклад кацапського слова "отраженіе"
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01.04.2022 17:59 Відповісти
Це борошна машинного перекладу.
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01.04.2022 18:09 Відповісти
Ні, тре спитати у "Підлоги Маккартні", той - професор-лингвіст.
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01.04.2022 18:41 Відповісти
Та я начебто теж https://m.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1994418964020082 спец по темі
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01.04.2022 18:49 Відповісти
Вітаю, у вас у обох гарна професія, поки є Цензор, не помрете з голоду.
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01.04.2022 19:01 Відповісти
Дякую, але гроші я заробляю на своїй посаді контент-менеджера однієї з українських IT-компаній )) а на Цензорі я виключно за покликом душі, no profit.
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01.04.2022 19:32 Відповісти
То я пожартував. Бажаю найкращого.
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01.04.2022 20:14 Відповісти
Еще раз спрошу, что бы случилось такого, чего еще не было до сих пор, если бы признались, что это мы. Боимся спровоцировать москалей от чего? Варианты ответов:
1. От широкомасштабного вторжения
2. От ударов ракетами по военным объектам
3. От удара ракетами по объектам инфраструктуры
4. От ударов из градов, смерчей и артиллерии по жилым районам
5. От бомбардировок всего выше перечисленного авиацией
6. От захвата заложников на оккупированных территориях
7. От убийства, грабежей и изнасилований на оккупированных территориях.
Что из этого нас пугает? Или нас пугает, что Х..ло обидется и так и не даст заглянуть себе в очко, тому, кто так упорно все три года стремился это сделать? А мечта близка как никогда.
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01.04.2022 17:57 Відповісти
Понимаю Вашу боль, дружище... Но ЗСУ виднее, будем так считать.
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01.04.2022 18:44 Відповісти
ЗСУ по твоему это какой то коллективный разум?
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01.04.2022 19:32 Відповісти
В этом случае мы из жертвы превращаемся в агрессора, запад это не одобрит, а так как мы от него сильно зависим то и действовать должны соответствующим образом.
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01.04.2022 20:14 Відповісти
https://varta1.com.ua/news/u-belgorodi-znovu-prolunav-vibuh_343775.html У Белгороді знову пролунав вибух

Також люди викладають знімки, де зображений нібито слід від ракети.

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01.04.2022 19:07 Відповісти
невже знов бомбять воронеж?
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01.04.2022 20:33 Відповісти
Слава ЗСУ які тут "ні до чого". ✌️🤫😆
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01.04.2022 20:33 Відповісти
До вибухів на нафтобазі Бєлгорода в Російській Федерації можуть бути причетні місцеві жителі, які починають щось розуміти.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов
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01.04.2022 21:05 Відповісти
Що згорить те не зігниє.
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02.04.2022 01:04 Відповісти
Прекрасна відповідь.
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02.04.2022 05:07 Відповісти
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