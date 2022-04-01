Міноборони про вибухи на нафтобазі в Бєлгороді: не підтверджуємо та не спростовуємо причетність України

Міністерство оборони України не підтверджують та не спростовує інформацію про причетність нашої держави до пожежі на нафтобазі у російському Бєлгороді.

Про це заявив на брифінгу спікер міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу наголосити, що станом на сьогодні Українська держава здійснює оборонну операцію з відображення озброєної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки і за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ. Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", - сказав він.

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