Міноборони про вибухи на нафтобазі в Бєлгороді: не підтверджуємо та не спростовуємо причетність України
Міністерство оборони України не підтверджують та не спростовує інформацію про причетність нашої держави до пожежі на нафтобазі у російському Бєлгороді.
Про це заявив на брифінгу спікер міністерства оборони України Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я хочу наголосити, що станом на сьогодні Українська держава здійснює оборонну операцію з відображення озброєної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки і за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ. Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", - сказав він.
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оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що
"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...
Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. А тим більше ті, рештки яких вивели з Київської та Чернігівської областей - багатьох з них тепер навряд зможуть знову загнати в Україну. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.
"отражение" від "отображенія" не можуть "відлічити" ))))))
1. От широкомасштабного вторжения
2. От ударов ракетами по военным объектам
3. От удара ракетами по объектам инфраструктуры
4. От ударов из градов, смерчей и артиллерии по жилым районам
5. От бомбардировок всего выше перечисленного авиацией
6. От захвата заложников на оккупированных территориях
7. От убийства, грабежей и изнасилований на оккупированных территориях.
Что из этого нас пугает? Или нас пугает, что Х..ло обидется и так и не даст заглянуть себе в очко, тому, кто так упорно все три года стремился это сделать? А мечта близка как никогда.
Також люди викладають знімки, де зображений нібито слід від ракети.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов