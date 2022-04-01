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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ця транспортно-заряджаюча машина з комплексу ТОС вже ніколи й ніщо не зарядить!, - бійці ЗСУ про чергову трофейну техніку. ФОТО

14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого продовжує активно працювати на перемогу України та показали чергову трофейну російську техніку.

Про це захисники України повідомляють на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

Ця транспортно-заряджаюча машина з комплексу ТОС вже ніколи й ніщо не зарядить!, - бійці ЗСУ про чергову трофейну техніку 01

Уже неодноразово повідомлялося, що окупаційні війська росіян у війні проти України намагаються використовувати важкі вогнеметні системи.

" Їхні ТОС-1 "Буратіно" та його вдосконалена версія ТОС-1А "Солнцепек" здатні завдати жахливої шкоди і втрат цивільному населенню...Та росія і поняття людськості та гуманізму взаєпопов'язані десь так само, як морська свинка і море... Жорстока і цинічна бензоколонка, яка уявила себе державою, не розуміє нічого, окрім мови сили. І отримує те, на що заслуговує!Ця транспортно-заряджаюча машина з комплексу ТОС вже ніколи й ніщо не зарядить! Вона "захлинулася власною стружкою" і не завдасть шкоди українцям. Князівські воїни про це подбали!", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Новий танк братства": ЗСУ захопили трофейну техніку російських окупантів на Київщині. ВIДЕО

техніка (1820) 14 окрема механізована бригада (99) трофеї (184)


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Топ коментарі
+8
ТОС - Так Обосралась Русня!
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01.04.2022 16:10
+7
гарний трактор силос топтати .
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01.04.2022 16:09
+5
Дві новини про окупантів, однак з яких має право на існування.

1. У Путіна - інсульт.

2. В Росії хороше ППО.
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01.04.2022 16:01
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вже було 2 дні тому
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01.04.2022 15:54 Відповісти
Haroshije karobki dlja ruskih trupikov , tudi mnoga vlazit
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01.04.2022 15:59 Відповісти
Дві новини про окупантів, однак з яких має право на існування.

1. У Путіна - інсульт.

2. В Росії хороше ППО.
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01.04.2022 16:01 Відповісти
Можно ли то, что нельзя использовать для своих целей, считать трофеем?
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01.04.2022 16:05 Відповісти
Почему нельзя? Можно боеприпасы использовать против колон, вместе с минами. Они мало весят в отличии от тротила, а урон добротный наносят.
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01.04.2022 16:11 Відповісти
Да, боеприпасы - это трофей. Согласен.
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01.04.2022 16:19 Відповісти
Зарядную установку снять

А на шасси что то поставить вполне можно
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01.04.2022 16:17 Відповісти
Там шасси танковое, на крайний случай на запчасти к танкам пойдет.
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01.04.2022 17:28 Відповісти
Почему нельзя? Парой неделей назад захватили вполне годную и Пусковую ТОС-1. Будет комплект.
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01.04.2022 16:55 Відповісти
гарний трактор силос топтати .
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01.04.2022 16:09 Відповісти
ТОС - Так Обосралась Русня!
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01.04.2022 16:10 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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01.04.2022 17:17 Відповісти
 
 