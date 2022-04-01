Ця транспортно-заряджаюча машина з комплексу ТОС вже ніколи й ніщо не зарядить!, - бійці ЗСУ про чергову трофейну техніку. ФОТО

14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого продовжує активно працювати на перемогу України та показали чергову трофейну російську техніку.

Про це захисники України повідомляють на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

Уже неодноразово повідомлялося, що окупаційні війська росіян у війні проти України намагаються використовувати важкі вогнеметні системи.

" Їхні ТОС-1 "Буратіно" та його вдосконалена версія ТОС-1А "Солнцепек" здатні завдати жахливої шкоди і втрат цивільному населенню...Та росія і поняття людськості та гуманізму взаєпопов'язані десь так само, як морська свинка і море... Жорстока і цинічна бензоколонка, яка уявила себе державою, не розуміє нічого, окрім мови сили. І отримує те, на що заслуговує!Ця транспортно-заряджаюча машина з комплексу ТОС вже ніколи й ніщо не зарядить! Вона "захлинулася власною стружкою" і не завдасть шкоди українцям. Князівські воїни про це подбали!", - йдеться у повідомленні.

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