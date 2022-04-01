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Новини Волонтери для армії Війна
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Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: "Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників". ФОТОрепортаж

юсупова

Волонтерка Наталя Юсупова просить допомогти українським воїнам в купівлі квадрокоптерів.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників. Харков, Ізюм, Слов’янськ, Чернігів. Ми нарешті знайшли дрони на польском амазоні, бо їх ніде немає. Один вже купили 8 тис. злотих, це 56 тис. грн, ще можемо купити 2-3 квдрокоптера це буде 168 тис. Просимо допомоги по збору коштів! Ще надпотрібно придбати багато ліків для Чернігова, там біда страшна. Сьогодні я оплатила два генератори 113 тис. і вони вже поїхали на Слов’янськ. Відправили груз з шовним матеріалом майже на 200 тис. грн, ліків на 47 тис., 30 блоків сигарет, каски, планшети, оплатила броніки 42500 грн і вони завтра поїдуть на передову. Відправила 10 тис. та 20 тис. хлопцям під Миколаїв. Оплатила дефібрілятор 197 тис. для шпиталя. Ми просимо допомоги і дякуємо всім хто допомогає! Звіти публікую", - звернулася Юсупова до українців.

5375 4115 0267 5353 Монобанк

IBAN UA373220010000026209314162128

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

.

5437590090303159 Райфазен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

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Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 01
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 02
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 03
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 04
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 05
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 06
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 07
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 08
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 09
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 10
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 11
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 12
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 13
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 14
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 15
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 16
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 17
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 18
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 19
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 20
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 21
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 22
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 23
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 24
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 25
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 26
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 27
Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників 28

Автор: 

благодійність (567) допомога (8297) волонтери (1329) Юсупова Наталія (194)


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Топ коментарі
+11
Мені цікаво, а чому на 8 році війни МО, отримуючи величезні кошти в валюті, не забезпечує ці важливі потреби? Зараз виникло багато нових потреб у допомозі біженцям, тому сшибати на армію - це виймати кусень хліба у переселенців, які не мають змоги заробити. Також це сприяє бездіяльності відповідальних посадовців, що ставить армію в залежність від поставок волонтерів.
Може слід замислитися, що своїм геройством прикриваємо чиєсь охламонство?
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01.04.2022 16:21
+11
Яка проблема, ціна дрону - як два постріли з танку... Може пора запитать у зелених клоунів, куди ідуть гроші, відправлені "на війну"? (Моя родичка з Германії відправила 30 000 евро)....
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01.04.2022 16:30
+11
ми-то допоможемо. а де слуги??? а де коломойша, з мільярдами, які він украв??? а зеленський, доларовий мільйонер, чому не допомагає? лєнка його?
отак і весь час.
зрозуміли, довбні тупі, кого ви вибрали? їжте, не обляпайтесь. а ми вам казали. а ми вас просили, умовляли! хуженєбудєт!
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01.04.2022 16:31
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01.04.2022 16:06 Відповісти
Наталя просто неймовірну роботу робить,красуня!
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01.04.2022 16:15 Відповісти
Нашим все найкраще !
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01.04.2022 16:18 Відповісти
На соседней ветке предупреждали, что без перепрошивки нельзя пользоваться китайскими квадрокоптерами.
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01.04.2022 16:18 Відповісти
Мені цікаво, а чому на 8 році війни МО, отримуючи величезні кошти в валюті, не забезпечує ці важливі потреби? Зараз виникло багато нових потреб у допомозі біженцям, тому сшибати на армію - це виймати кусень хліба у переселенців, які не мають змоги заробити. Також це сприяє бездіяльності відповідальних посадовців, що ставить армію в залежність від поставок волонтерів.
Може слід замислитися, що своїм геройством прикриваємо чиєсь охламонство?
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01.04.2022 16:21 Відповісти
Бачу на фото дрон DJI зустрічав,неодноразово,зафіксовані"прильоти" по місцю запуску! Можливо наші хлопці навчились з цим працювати!https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/30/684906/
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01.04.2022 16:26 Відповісти
Делайте пожалуйста активные ссылки. На планшете очень неудобн
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01.04.2022 17:03 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/03/30/684906/
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01.04.2022 17:05 Відповісти
Спасибо, очень интересно
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01.04.2022 19:15 Відповісти
Попроси у Зеленського. Народ України податками давно вже все оплатив....
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01.04.2022 16:26 Відповісти
"Попроси у Зеленського" заблокувати кошти на офшорних рахунках його любих друзів, та сплатити з них повноцінні податки. Там по законодавству половину з тих сум сплатити в бюджет належить. З того навіть на авіаносці вистачить.
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01.04.2022 18:46 Відповісти
Яка проблема, ціна дрону - як два постріли з танку... Може пора запитать у зелених клоунів, куди ідуть гроші, відправлені "на війну"? (Моя родичка з Германії відправила 30 000 евро)....
показати весь коментар
01.04.2022 16:30 Відповісти
ми-то допоможемо. а де слуги??? а де коломойша, з мільярдами, які він украв??? а зеленський, доларовий мільйонер, чому не допомагає? лєнка його?
отак і весь час.
зрозуміли, довбні тупі, кого ви вибрали? їжте, не обляпайтесь. а ми вам казали. а ми вас просили, умовляли! хуженєбудєт!
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01.04.2022 16:31 Відповісти
да позвоните производителю они вам их даром пришлют
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01.04.2022 16:32 Відповісти
Тоже предлагали нам сброситься. Не тянем финансово, увы. 50 жгутов-турникетов и 1000 стерильных бинтов заказали, оплатили - прозрели от цен. А надо еще, и еще, и пластыри, и анальгетики...
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01.04.2022 16:50 Відповісти
не ноем, помагаем кто сколько может
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01.04.2022 16:55 Відповісти
Дела надо делать с умом, а не сломя голову. А на счёт скулить, то даже в апреле'19 не ныли, а пытались вразумить. Умом надо пользоваться, настоятельно рекомендую, шановний!
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01.04.2022 17:36 Відповісти
ОЛІГАРХИ - вперід, купуйте доставляйте!
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01.04.2022 17:05 Відповісти
С дронами DJI (в частности Mavic-ов) притормозите. Пока войска ***** имеет доступ к AeroScope, они может вычислить местонахождения пилотов с понятными для тех последствиями.
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01.04.2022 17:06 Відповісти
Да, покупка Мавика, это залет. Передача на передок - подстава.
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01.04.2022 17:41 Відповісти
 
 