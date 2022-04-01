Волонтерка Юсупова просить допомоги для фронту: "Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників". ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталя Юсупова просить допомогти українським воїнам в купівлі квадрокоптерів.

Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Там де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників. Харков, Ізюм, Слов’янськ, Чернігів. Ми нарешті знайшли дрони на польском амазоні, бо їх ніде немає. Один вже купили 8 тис. злотих, це 56 тис. грн, ще можемо купити 2-3 квдрокоптера це буде 168 тис. Просимо допомоги по збору коштів! Ще надпотрібно придбати багато ліків для Чернігова, там біда страшна. Сьогодні я оплатила два генератори 113 тис. і вони вже поїхали на Слов’янськ. Відправили груз з шовним матеріалом майже на 200 тис. грн, ліків на 47 тис., 30 блоків сигарет, каски, планшети, оплатила броніки 42500 грн і вони завтра поїдуть на передову. Відправила 10 тис. та 20 тис. хлопцям під Миколаїв. Оплатила дефібрілятор 197 тис. для шпиталя. Ми просимо допомоги і дякуємо всім хто допомогає! Звіти публікую", - звернулася Юсупова до українців.

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