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Попри "режим тиші" росіяни обстріляли евакуаційний автобус, який віз людей з Лисичанська, - голова Луганської ОВА Гайдай

евакуація

Попри домовленості про режим тиші, російська армія обстріляла евакуаційний автобус, який віз людей з Лисичанська. З цього міста евакуйовані близько 1 300 жителів за день.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"Домовлятися з росіянами, певно, можна. Вірити дотриманню обіцянок – ні в якому разі. Сьогодні нібито "режим тиші", а нашим автобусам з людьми доводиться майже щоразу уникати осколків та мін. Чергове випробування чекало знов у Лисичанську. Ворог обстріляв наш транспортний засіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Луганській ОВА, на щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Всіх доставлено до залізничних вокзалів.

Окрім цього, очільник Луганщини повідомляє, що з Лисичанська сьогодні евакуйована рекордна для Луганщини кількість людей – близько 1 300. Для порівняння, це середньодобовий показник по всій області загалом.

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обстріл (28263) евакуація (2305) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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а в каждый автобус по араХАМии!Пусть с гарантами общаются!
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01.04.2022 16:13 Відповісти
людоїди й*бані
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01.04.2022 16:13 Відповісти
Взрыв на нефтебазе в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=_yo-MaTK50A https://www.youtube.com/watch?v=_yo-MaTK50A

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01.04.2022 16:14 Відповісти
Буткевич показував відео з двома кракодилами.
Чи то інша база була ?
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01.04.2022 16:23 Відповісти
ось наш гарант безпеки в дії .
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01.04.2022 16:29 Відповісти
 
 