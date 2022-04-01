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Новини Війна
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Окупанти вкрали 5 контейнерів з запчастинами для ремонту обладнання на ЧАЕС, - "Енергоатом"

чаес

Все технологічне обладнання Чорнобильської АЕС працює. Також в штатному режимі працюють всі системи контролю та моніторингу радіаційних показників.

Про це сьогодні, 1 квітня, повідомив директор Чорнобильської АЕС Валерій Сейда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

За його словами, зараз на території Чорнобильської АЕС немає жодного рашиста. Усі вони покинули станцію та її територію 31 березня до 20.00, забравши з собою Нацгвардійців, яких тримали у полоні з моменту захоплення ЧАЕС.

Щодо стану станції після звільнення її окупантами то, персонал поки що не може оцінити втрати.

"Загальні втрати оцінити поки не можемо. Окупанти забрали з собою 5 з 15 контейнерів з обладнанням для ремонту і запчастинами, необхідними для ЧАЕС. Що саме там було ми поки сказати не можемо", - сказав директор ЧАЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти розграбували ЧАЕС та готель поряд перед відходом

Він додав, що ЧАЕС загалом працює в штатному режимі. Це стосується як об’єкту Укриття, так і Сховищ відпрацьованого палива.

Автор: 

армія рф (17228) ЧАЕС (537) Енергоатом (1632)


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Топ коментарі
+11
Мам мам, я в Чернобыле, тебе привезти что-то? - Да нет сынок, ты там подольше просто побудь, 7 милионов всётаки
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01.04.2022 16:30
+9
Нехай собі їх під подушку кладуть.
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01.04.2022 16:30
+9
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01.04.2022 16:31
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Нехай собі їх під подушку кладуть.
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01.04.2022 16:30 Відповісти
А ти думаєш буде інакше? Боже прости за гумор, але нині можна. Складається таке враження що це не війна, це ГОП-СТОП.
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01.04.2022 17:00 Відповісти
Москалі тільки і так воюють.
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01.04.2022 17:03 Відповісти
Мам мам, я в Чернобыле, тебе привезти что-то? - Да нет сынок, ты там подольше просто побудь, 7 милионов всётаки
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01.04.2022 16:30 Відповісти
Та не буде їй 7 мільйонів. Воно ж не на полі бою сконає. А так, просто само собою якось. Бо дурне - серіло під реактором.
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01.04.2022 16:48 Відповісти
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01.04.2022 16:31 Відповісти
Пригодится: у лаптей скоро своя АЕС рванет, где-то на урале...
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01.04.2022 16:32 Відповісти
Кожного кацапа нагородити іменним годинником...)
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01.04.2022 16:32 Відповісти
Вмонтувати в груди.
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01.04.2022 17:59 Відповісти
вони ще там і виделки і ложки покрали в столовці.
господи, ну от як, як зекоманда хоче здатися цим дегенератам.
як весь світ на це дивиться і не може їх ****** однією ядерною боєголовкою. щоб їх ніколи більше не було.
я не розумію.....
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01.04.2022 16:37 Відповісти
kaZhdomu po kusochku "slonovoi nogi" soboi nado bylo datj
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01.04.2022 16:38 Відповісти
шо ж им никто не сказал , шо внутри саркофага ...золота , как в усыпальнице Тутанхамона , бери не хочу ...
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01.04.2022 16:42 Відповісти
Жаль що не забрали з собою контейнери з ядерними відходами , це дійсно жаль , хоча б штук десять взяли і десь під воронежем для своїх самок відкрили ((
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01.04.2022 16:48 Відповісти
надеюсь воспоминания о пребывании в чернобыльской зоне у оккупантов останутся навсегда... да и не только воспоминания...
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01.04.2022 16:51 Відповісти
Хотів прибарахлитися в Україні, але щось пішло не так.
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01.04.2022 16:54 Відповісти
Вот если бы они не украли «что тона ЧАЭС..тогда можно было бы очень удивиться ,а так -все в их ментальной норме …все гены на месте..
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01.04.2022 16:55 Відповісти
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01.04.2022 16:59 Відповісти
Российская армия-это творческое объеденение дебилов,садистов и марадеров.
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01.04.2022 17:06 Відповісти
Треба терміново перевірити всі закутки та решту ящиків с ЗІПом на вибухівку, бо з цих сук станеться. Та все програмне забезпечення на стороннє ПО та комунікації на жучки.
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01.04.2022 17:58 Відповісти
Пусть держат чернобыльские запчасти под кроватью.
Очень удивятся, что они теперь нарожают.
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01.04.2022 19:03 Відповісти
 
 