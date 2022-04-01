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Кремль стверджує, що Лукашенко у розмові з Путіним підтримав дії РФ в Україні. У пресслужбі Лукашенка про це жодного слова

лукашенко

Президент Росії Володимир Путін 1 квітня обговорив із Олександром Лукашенком хід "спецоперації" в Україні. Прес-служби політиків по-різному наводять деталі розмови.

"Володимир Путін інформував про хід спеціальної військової операції із захисту Донбасу і дав оцінки переговорів російських та українських представників, що ведуться, — повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу Кремля. — Олександром Лукашенком знову висловлено підтримку дій Російської Федерації", передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні пресслужби Лукашенка нічого не йдеться про його схвалення російської агресії в Україні:

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"Привітали одне одного з прийдешнім святом — Днем єднання народів Білорусі та Росії, обговорили стан та перспективи розвитку двосторонніх відносин, окремою темою розмови стала ситуація навколо України, торкнулися й інших актуальних питань взаємодії".

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23764) росія (64946)


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Топ коментарі
+35
февраль: возьмем Киев за 3 дня!
март: Россия отводит войска от Киева
апрель: украинские вертолеты бомбят русские города
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01.04.2022 16:36
+32
А Еритрея що каже?
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01.04.2022 16:34
+30
То вже можна бомбити кацбази в Білорусі?
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01.04.2022 16:35
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А Еритрея що каже?
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01.04.2022 16:34 Відповісти
2 дебила это сила. Картофельник сдал свой народ и предал нас ГНИДА !!! Так держался за свое кресло что все просрал и теперь шестерит на ***** ублюдок
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01.04.2022 16:42 Відповісти
А Еретрея шо скаже? Їхній вождь як дізнався що два гелікптери армії у котрої знищили всю авіацію, на низькій висоті, на холостих оборотах переступили через найсильніщу ПВО... Вобщем чувак упав з пальми, і зламав хвіст. Тому його пресслужба мовчить.
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01.04.2022 16:55 Відповісти
Якась дєбільна назва у цієї статті.
З Білорусі до нас заходили війська орків. Прилітали ракети.
То є якісь сумніви, що Лукаш підтримав дії *********?
В чому сенс цієї статті? Редакція цензор.нет може пояснити?
Чи так, пізданули і забули,
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01.04.2022 18:56 Відповісти
Не нервуйся. Стаття не про глобальну підтримку дій рашки, в тому числі наданні території. Це все зрозуміло.

Стаття про висловлену лукашенком підтримку саме підчас сьогоднішньої розмови з ******.
Тобто, її не було словесно. Або була, але лука боїться сказати про це власному народу.
Короче, розкол в дружбі проглядається
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01.04.2022 19:41 Відповісти
Блін, та як не нервувати, як ці ракети з білорашки прилітали в моє село.
За себе і за хлопців я не хвилююсь. Всі в нормі.
А дівчата усі в стресі. Плачуть постійно.
А тут якусь херню пишуть!
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01.04.2022 19:45 Відповісти
То вже можна бомбити кацбази в Білорусі?
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01.04.2022 16:35 Відповісти
Поки шо потяги самі розвалюються з паРашними постачаннями війська Та й взагалі підготовка паліцыі для активних бойових дій нетойво, а ваякі теж спиною до кордонів надрочені, штиками своє поголів'я тримають, як калючы дрот худобу...
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01.04.2022 16:46 Відповісти
Молодці. Є і там наші люди.
Дуже приємно. Справжні.
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01.04.2022 17:03 Відповісти
По Белоруссии мы имеем полное право наносить удары изначально, с 24-го февраля, так как с ее территории зашли войска оккупантов. Так что это вопрос времени, генштабу виднее, когда и куда лучше всего ударить
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01.04.2022 23:49 Відповісти
Это важно? Уже нет.
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01.04.2022 16:35 Відповісти
Драник бу висіти поряд з ****** .
..
Слава нації
Смерть москалям
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01.04.2022 16:36 Відповісти
Гілка жодна не витримає, - віддати на площі, най друть на кавалки...
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01.04.2022 16:48 Відповісти
февраль: возьмем Киев за 3 дня!
март: Россия отводит войска от Киева
апрель: украинские вертолеты бомбят русские города
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01.04.2022 16:36 Відповісти
"Привітали одне одного з прийдешнім святом - Днем двох старих дурнів"
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01.04.2022 16:38 Відповісти
Пєрває апрєля, можна брехати. Хоча для цих двох покидьків завжди пєрває апрєля.
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01.04.2022 16:38 Відповісти
Де там вiдьми ...Конотопськi ?
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01.04.2022 16:39 Відповісти
До Господа Бога ближче Україні потрібно горнутись, а не відьм рекламувати! Притч.Соломона "Коня готовят на день битвы, но ПОБЕДА ОТ ГОСПОДА"! І тільки від Нього!
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01.04.2022 18:20 Відповісти
То у свинособак, такиг ге ти е "Победы". У нас, українців, е ПЕРЕМОГА,
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01.04.2022 18:32 Відповісти
А как же карты которые бульбанюк ху.лу привёз там же все показано.
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01.04.2022 16:41 Відповісти
Потворы.Що кацапськi шо беларуськi
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01.04.2022 16:42 Відповісти
і кремляді п*зжять як дишуть
і лука п*здить як дише
в них там що, чемпіонат світу з брехні?

пофіг шо там лука по телефону торохтів

з білоруського боку летять ракети ра літаки з гвинтокрилами

судять не по п*здежу а по справах
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01.04.2022 16:42 Відповісти
кому там цікаво, що верзли старі полоумні покидьки
хай вони горять у пеклі якомога швидше
щоб вони всі від раку кишківника померли, з метастазами
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01.04.2022 16:42 Відповісти
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01.04.2022 16:44 Відповісти
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01.04.2022 16:50 Відповісти
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01.04.2022 16:51 Відповісти
Так это и так видно и без каких либо и чьих либо подтверждений…
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01.04.2022 16:52 Відповісти
Піздець підкрався зтиху. Батько, зрозумів, що йому все одно півсець. Це гів...но має висіти поряд з ******, іншого не дано. Білоруси тут майже невінні, крім одного жували жуйку від батька і почували себе добре. Як нація - гім...но.
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01.04.2022 16:56 Відповісти
Якби не підтримував, то не дозволяв би використання території Білорусі для обстрілу українських міст і не був би свівучасником військових злочинів.
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01.04.2022 16:58 Відповісти
от не знав, що 1 квітня (чи десь поряд), "день дуракА" є Днем єднання народів Білорусі та Росії..
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01.04.2022 17:25 Відповісти
За правописом слідкуйте.
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01.04.2022 18:25 Відповісти
бульбафюрер загрустил 💥💥💥🤣🤣🤣
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01.04.2022 18:45 Відповісти
"Лукашенко у розмові з Путіним підтримав війну". Для нас головне не розмова, а фактична участь Білорусі у війні.
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01.04.2022 18:51 Відповісти
Схоже на те, що Білорусь, як мінімум тимчасово, умиває руки від цієї війни.
Зараз рашка перекине свої сили на слобожанський і донецький напрямки. Тобто, з території Білорусі вже не буде підтримки агресії.

Думаю, таким чином білоруський диктатор сподівається уникнути трибуналу разом з ******
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01.04.2022 19:45 Відповісти
 
 