Кремль стверджує, що Лукашенко у розмові з Путіним підтримав дії РФ в Україні. У пресслужбі Лукашенка про це жодного слова

Президент Росії Володимир Путін 1 квітня обговорив із Олександром Лукашенком хід "спецоперації" в Україні. Прес-служби політиків по-різному наводять деталі розмови.

"Володимир Путін інформував про хід спеціальної військової операції із захисту Донбасу і дав оцінки переговорів російських та українських представників, що ведуться, — повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу Кремля. — Олександром Лукашенком знову висловлено підтримку дій Російської Федерації", передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні пресслужби Лукашенка нічого не йдеться про його схвалення російської агресії в Україні:

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"Привітали одне одного з прийдешнім святом — Днем єднання народів Білорусі та Росії, обговорили стан та перспективи розвитку двосторонніх відносин, окремою темою розмови стала ситуація навколо України, торкнулися й інших актуальних питань взаємодії".