Кремль стверджує, що Лукашенко у розмові з Путіним підтримав дії РФ в Україні. У пресслужбі Лукашенка про це жодного слова
Президент Росії Володимир Путін 1 квітня обговорив із Олександром Лукашенком хід "спецоперації" в Україні. Прес-служби політиків по-різному наводять деталі розмови.
"Володимир Путін інформував про хід спеціальної військової операції із захисту Донбасу і дав оцінки переговорів російських та українських представників, що ведуться, — повідомляє ТАСС з посиланням на пресслужбу Кремля. — Олександром Лукашенком знову висловлено підтримку дій Російської Федерації", передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні пресслужби Лукашенка нічого не йдеться про його схвалення російської агресії в Україні:
"Привітали одне одного з прийдешнім святом — Днем єднання народів Білорусі та Росії, обговорили стан та перспективи розвитку двосторонніх відносин, окремою темою розмови стала ситуація навколо України, торкнулися й інших актуальних питань взаємодії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З Білорусі до нас заходили війська орків. Прилітали ракети.
То є якісь сумніви, що Лукаш підтримав дії *********?
В чому сенс цієї статті? Редакція цензор.нет може пояснити?
Чи так, пізданули і забули,
Стаття про висловлену лукашенком підтримку саме підчас сьогоднішньої розмови з ******.
Тобто, її не було словесно. Або була, але лука боїться сказати про це власному народу.
Короче, розкол в дружбі проглядається
За себе і за хлопців я не хвилююсь. Всі в нормі.
А дівчата усі в стресі. Плачуть постійно.
А тут якусь херню пишуть!
Дуже приємно. Справжні.
..
Слава нації
Смерть москалям
март: Россия отводит войска от Киева
апрель: украинские вертолеты бомбят русские города
і лука п*здить як дише
в них там що, чемпіонат світу з брехні?
пофіг шо там лука по телефону торохтів
з білоруського боку летять ракети ра літаки з гвинтокрилами
судять не по п*здежу а по справах
хай вони горять у пеклі якомога швидше
щоб вони всі від раку кишківника померли, з метастазами
Зараз рашка перекине свої сили на слобожанський і донецький напрямки. Тобто, з території Білорусі вже не буде підтримки агресії.
Думаю, таким чином білоруський диктатор сподівається уникнути трибуналу разом з ******