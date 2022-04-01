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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Лікарняні українцям, з якими через війну призупинили трудовий договір, заплатить Росія, - ФССУ

гривня,гроші

В умовах воєнного часу українські роботодавці можуть призупинити дію трудового договору зі своїми працівниками – у такому випадку працівник тимчасово припиняє виконувати роботу, однак трудові відносини зберігаються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Фонді соціального страхування України.

Оскільки в період призупинення дії трудового договору з припиненням виплати заробітної плати факт втрати заробітку через хворобу або травму відсутній, це тягне за собою також припинення права на компенсацію втраченого заробітку через тимчасову непрацездатність за рахунок роботодавця та за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (важливий виняток – виплати по вагітності та пологах: декретні допомоги ФССУ профінансує незалежно від призупинення дії договору).

"Водночас, компенсація усіх втрачених працівником внаслідок нападу росії коштів покладається на державу-агресора. росія зобов’язана відшкодувати українцям понесені збитки, у тому числі за час тимчасової непрацездатності. Це передбачено Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136, який набув чинності 24.03.2022: відшкодування заробітної плати, гарантійних і компенсаційних виплат працівникам у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України", - повідомляють у ФССУ.

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виплати (1034) Трудовий кодекс (41) ФССУ (23)


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Тобто, працівник повиден позиватись про відшкодування до рф посилаючись на закон України? - так вигадливо працівників у нас ще ***** не посилали.
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01.04.2022 16:51 Відповісти
очевидно, работники соцстраха не в курсе того, что во время простоя работодатель обязан начислять и выплачивать зп в размере не ниже 2/3 в допростойное время, соответственно - и есв на зп, не менее минимальной. А оплата есв автоматом означает и основание для выплаты больничных... и эта ситуация пока вроде никак иначе не урегулирована...
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01.04.2022 17:27 Відповісти
это не простой
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01.04.2022 18:54 Відповісти
простой - это если вы на оккуп. территории
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01.04.2022 21:21 Відповісти
А в мирном договоре предусмотрен пункт "***** подчиняется законам Украины"?
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01.04.2022 16:56 Відповісти
Ага, спочатку виплатіть гроші людям, в вже потім здирайте з москалів!
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01.04.2022 17:16 Відповісти
Просто ржу из тупости ФССУ, которые требуют что бы в Украину пришла Русская власть и начала платить зарплаты!!! ПУТИН ПРИДИ С НАШИМИ ЗАРПЛАТАМИ)))))))))))))))))))))))))))))
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01.04.2022 17:44 Відповісти
так само як за боінг... років через 20
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01.04.2022 18:24 Відповісти
я думал это прикол сначала...ан нет. Этот закон неконституционен.
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01.04.2022 21:21 Відповісти
 
 