Рада встановила винагороду за передачу ЗСУ військової техніки армії РФ: 100 тис. дол. за танк
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає встановлення матеріальної винагороди за передачу Збройним Силам України придатної для використання бойової техніки російських загарбників. Винагорода передбачається як для військових РФ, так і для громадян України.
За документ "Про встановлення винагород за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора" (№7229) проголосували 320 парламентаріїв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Передбачено встановити винагороду військовослужбовцям збройних сил, інших силових структур РФ, а також військовослужбовцям Збройних сил України, інших структур українського сектору безпеки і оборони, громадянам за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора у наступних розмірах:
- бойового літака (винищувальної та штурмової авіації) – 1 000 000 доларів;
- бойового вертольота – 500 000 доларів;
- реактивної системи залпового вогню – 25 000 – 35 000 доларів;
- танка, наземної артилерії (самохідної) – 100 000 доларів;
- бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини – 50 000 доларів;
- військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод – 10 000 доларів;
- корабля 1 або 2 рангу – 1 000 000 доларів;
- корабля 3 або 4 рангу – 500 000 доларів;
- судна військового (допоміжного) забезпечення – 200 000 доларів;
- судна малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – 50 000 доларів.
Зазначається, що у випадку передачі бойової техніки російськими військовослужбовцями їм забезпечується право (на їх вимогу) на збереження в таємниці факту передачі ними придатної для застосування бойової техніки держави-агресора, отримання нових документів з новими установочними даними, безпеку їх перебування на території України, створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.
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Разговор кацапов - песня)))
Про отвод войск. Вкратце - "Фу, лохи, обос*алися, на*уй!" - цитата.)))
Це документ
Може "включите трохи мозги" ???
А за доставку на Хрещатик ху*ла з його бандою ... - не знаю скільки... мабуть вагонами грошей треба платить)