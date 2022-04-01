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Новини Війна
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Рада встановила винагороду за передачу ЗСУ військової техніки армії РФ: 100 тис. дол. за танк

танк,рф,трофей

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає встановлення матеріальної винагороди за передачу Збройним Силам України придатної для використання бойової техніки російських загарбників. Винагорода передбачається як для військових РФ, так і для громадян України.

За документ "Про встановлення винагород за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора" (№7229) проголосували 320 парламентаріїв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Передбачено встановити винагороду військовослужбовцям збройних сил, інших силових структур РФ, а також військовослужбовцям Збройних сил України, інших структур українського сектору безпеки і оборони, громадянам за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора у наступних розмірах:

- бойового літака (винищувальної та штурмової авіації) – 1 000 000 доларів;

- бойового вертольота – 500 000 доларів;

- реактивної системи залпового вогню – 25 000 – 35 000 доларів;

- танка, наземної артилерії (самохідної) – 100 000 доларів;

- бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини – 50 000 доларів;

- військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод – 10 000 доларів;

- корабля 1 або 2 рангу – 1 000 000 доларів;

- корабля 3 або 4 рангу – 500 000 доларів;

- судна військового (допоміжного) забезпечення – 200 000 доларів;

- судна малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – 50 000 доларів.

Зазначається, що у випадку передачі бойової техніки російськими військовослужбовцями їм забезпечується право (на їх вимогу) на збереження в таємниці факту передачі ними придатної для застосування бойової техніки держави-агресора, отримання нових документів з новими установочними даними, безпеку їх перебування на території України, створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.

Автор: 

ВР (14942) зброя (7436) трофеї (184)


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Топ коментарі
+21
Пускайте ромів на передову.
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01.04.2022 17:06
+9
Ну от мєнты, котрі відбирали танки та бтр-и у селян-трактористіа... впевнений на 146%, що без фіксування в документації, - тепер добре зароблять баблішка!
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01.04.2022 17:09
+8
За Су30См и Су35 можно и 5 млн было сделать, но и такая сумма для кацапов будет сказочной, тупо долларовый миллионер, это не 7 лямов деревянных которые никогда не выплатят
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01.04.2022 17:10
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Пускайте ромів на передову.
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01.04.2022 17:06 Відповісти
бюджету України не хватить, сп..здять все - "позолоти ручку, бубновый" - а в цей час ромале танк пиз..дять
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01.04.2022 17:09 Відповісти
С Закарпаття колона ромів на фірах рухається в напрямку Києва та розтягнулася на 65 км ))
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01.04.2022 17:48 Відповісти
вы только циганам об этом не говорите , пусть лучше на металлолом несут )
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01.04.2022 17:07 Відповісти
Ну от мєнты, котрі відбирали танки та бтр-и у селян-трактористіа... впевнений на 146%, що без фіксування в документації, - тепер добре зароблять баблішка!
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01.04.2022 17:09 Відповісти
так, хтось добряче "відмиє" коштів з бюджету. Могли б хоча б у два рази зменшити "винагороду" й було б "за глаза", та, бач, апетит приходить під час їжі.
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01.04.2022 20:47 Відповісти
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01.04.2022 17:09 Відповісти
За Су30См и Су35 можно и 5 млн было сделать, но и такая сумма для кацапов будет сказочной, тупо долларовый миллионер, это не 7 лямов деревянных которые никогда не выплатят
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01.04.2022 17:10 Відповісти
https://twitter.com/ServiceSsu/status/1509848022833848320?s=20&t=jTHZLCw322V37_UQz_QKCg
Разговор кацапов - песня)))
Про отвод войск. Вкратце - "Фу, лохи, обос*алися, на*уй!" - цитата.)))
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01.04.2022 17:10 Відповісти
ну все ..кацапня,ховайтесь у жито .теперь никто не сможет остановить селянина,если он кацапский танк увидел.началось сафари.
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01.04.2022 17:10 Відповісти
Щось мало віриться, як у передачу техніки кацапами, так і у виплату українцям.
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01.04.2022 17:10 Відповісти
Все норм, одні плюси для всіх. Техніка коштує набагато дорожче, не воює проти нас і починає воювати проти загарбника, рятує наших хлопців, руський (бо вже не москаль) спасає свою шкуру і отримує бабоси для нового життя, інші москалі бачать приклад і чешуть репу.
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01.04.2022 17:54 Відповісти
Це все в теорії... нічим не обгрунтованій
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01.04.2022 18:16 Відповісти
За документ "Про встановлення винагород за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора" (№7229) проголосували 320 парламентаріїв
Це документ
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01.04.2022 18:28 Відповісти
Ну побачимо, скільки буде випадків здачі озброєння кацапами та отримання грошей українськими бійцями.
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01.04.2022 19:06 Відповісти
Ви розмовляєте з кремлівським ботом. Він й так в афігє від програшу раські фєдєраські, а тут ще й така висока винагорода за здачу техніки.
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01.04.2022 19:33 Відповісти
Ну шо "асвабадітєлі"??!!, як вам ПРЕЙСКУРАНТ ???

Може "включите трохи мозги" ???
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01.04.2022 17:11 Відповісти
Это конец войны
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01.04.2022 17:15 Відповісти
А з сотню лямів для циган ...за голову *****!?
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01.04.2022 17:23 Відповісти
Як можна до орків в танкисти записатися?
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01.04.2022 17:36 Відповісти
Селяни з Гадяча у яких поліція відібрала танки?
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01.04.2022 17:38 Відповісти
Открывается новый перспективный бизнес - "Военторг-экспорт"..
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01.04.2022 17:49 Відповісти
Роми час настав! )))
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01.04.2022 18:05 Відповісти
НЕ Роми, а Кацапи ваш зірковий час, (случай всей жизни) настав!!!
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01.04.2022 18:15 Відповісти
Розкидайте з безпілотників "листи кацапського щастя" з текстом цієї постанови бо вони повинні про це знати. Я би ще й про нагороду за доставку руZьких командирів назначила.
А за доставку на Хрещатик ху*ла з його бандою ... - не знаю скільки... мабуть вагонами грошей треба платить)
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01.04.2022 18:41 Відповісти
тепер треба поширити серед ворога
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01.04.2022 18:48 Відповісти
Надо сирийцам довести информацию.
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01.04.2022 18:51 Відповісти
Це фігня. От з кацапськими жмурами так то тема афігенна! ***** ж пообіцяв кожній свиноматці 7 лямів фублів або десь 30 штук баксів за труп чоловіка подохлого на війні. А їх валяється по полях наших як гімна за банею. І закопують в канавах. Фактично закопують гроші. А я думаю що треба шукати по документах свиноматок і пропонувати їй за півціни відкупити тіло любимого. Все ж 3.5 лямів згорьованій свиноматці буде краще ніж нічого. Нема грошей не буде тіла. Дарую тему для тих то дотичний до поховання рашо-дохлятини. Селяни можуть не хіло піднятися. Треба правда подумати де жмура зберігати.
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01.04.2022 19:05 Відповісти
NATO: - А что, так можно было?!
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01.04.2022 20:16 Відповісти
В военкоматах РФ могут выстроится очереди, но на всех может не хватить. ...танков.
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01.04.2022 20:18 Відповісти
 
 