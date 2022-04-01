На чернігівському напрямку Україну атакували від 15 до 20 тис. росіян, - командувач ОК "Північ" Ніколюк
Росіяни розраховують задавити українців масою. Ця тактика не змінилася з 1941 року.
Про це "Суспільному" розповів командувач військ оперативного командування "Північ", генерал-майор Віктор Ніколюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Лише на чернігівському напрямку було близько 15-ти батальйонно-тактичних груп. Десь близько від 15 до 20 тисяч особового складу", - згадує він про перші дні війни.
"Дуже багато було ворога. Хоча їм було нанесено ураження, після яких він не мав би наступати. Але ті підрозділи, які надходили, їх було дуже багато. Тому українські війська змушені були відступити до Чернігова", - пояснив Ніколюк.
За словами генерал-майора, головна тактика росіян - спроби "задавити масою".
"Вони так само давлять масою, не бережуть свій особовий склад. Тактика "маси", яка втрачає людей і далі пре, напевно розрахована, що у нас закінчаться боєприпаси і вони задавлять. З 1941 року не змінилася у них тактика", - каже командувач.
Ніколюк додав, що зараз ворог переходить до оборони.
"Наразі навколо Чернігова є велике угрупування, яке стримується на півночі Чернігова. Але ми проводимо певні заходи, які спонукають їх до виходу. Але, звичайно, в напрямку Городня, Сеньківка є великі скупчення. Наразі вони переходять до оборони, вони навіть не встигають вийти на територію росії. Ми звільняємо нашу землю", - сказав він.
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В Москве нашли объяснение проникновению в Белгород украинских вертолетов
12:59
Системы противовоздушной обороны не смогли зафиксировать движение украинских вертолетов, совершивших удары по нефтебазе в Белгороде, так как они летели слишком низко, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, системы ПВО и радары фиксируют воздушные средства на более высоких расстояниях, по большей части они защищают от ракет и самолетов.
При этом Джабаров призвал нанести ответный удар по военному аэродрому, откуда вертолеты вылетели в Белгород: «Я уверен, что будут приняты соответствующие меры по границе, с учетом того, что они используют тактику движения на сверхнизких высотах».
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два вертолета Вооруженных сил Украины совершили два авиаудара в Белгороде, в результате чего на городской нефтебазе начался пожар.
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