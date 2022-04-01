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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На чернігівському напрямку Україну атакували від 15 до 20 тис. росіян, - командувач ОК "Північ" Ніколюк

танк,ворог,враг

Росіяни розраховують задавити українців масою. Ця тактика не змінилася з 1941 року.

Про це "Суспільному" розповів командувач військ оперативного командування "Північ", генерал-майор Віктор Ніколюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Лише на чернігівському напрямку було близько 15-ти батальйонно-тактичних груп. Десь близько від 15 до 20 тисяч особового складу", - згадує він про перші дні війни.

"Дуже багато було ворога. Хоча їм було нанесено ураження, після яких він не мав би наступати. Але ті підрозділи, які надходили, їх було дуже багато. Тому українські війська змушені були відступити до Чернігова", - пояснив Ніколюк.

Читайте: Це ЗСУ змусили росіян відійти від Чернігова, - командувач ОК "Північ" Ніколюк

За словами генерал-майора, головна тактика росіян - спроби "задавити масою".

"Вони так само давлять масою, не бережуть свій особовий склад. Тактика "маси", яка втрачає людей і далі пре, напевно розрахована, що у нас закінчаться боєприпаси і вони задавлять. З 1941 року не змінилася у них тактика", - каже командувач.

Ніколюк додав, що зараз ворог переходить до оборони.

"Наразі навколо Чернігова є велике угрупування, яке стримується на півночі Чернігова. Але ми проводимо певні заходи, які спонукають їх до виходу. Але, звичайно, в напрямку Городня, Сеньківка є великі скупчення. Наразі вони переходять до оборони, вони навіть не встигають вийти на територію росії. Ми звільняємо нашу землю", - сказав він.

Дивіться: На Чернігівщині партизани знищують окупантів, які відступають. ВIДЕО

Автор: 

Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+20
Большую часть этих вояк бульдозером не затолкать опять на территорию Украины. После пи...й которых они отхватили повторно влезать точно не захотят. Еще и свежее пополнение зашугают рассказами об ужасах которые им пришлось пережить от ВСУ.
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01.04.2022 17:38
+15
Закидати противника ванькіними трупами.
Отака стратегія.
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01.04.2022 17:33
+14
Дружина Вусика.
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01.04.2022 17:34
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Закидати противника ванькіними трупами.
Отака стратегія.
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01.04.2022 17:33 Відповісти
как мясник "дедушка жюков" и завещал "Ползёшь по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих тел" (С)
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01.04.2022 18:04 Відповісти
классика "тактики" маршала Жори, яку він розказував Ейзенхауеру про атаку мінного поля. Той спочатку не зрозумів перекладача, а потім о.....л, За Жорою, вони підрахували, що в атаці до 30 відсотків втрат, тому і піхота атакувала поле без розмінування і теж було 30 відсотків втрат. 200 000 армія, то і допустимо 70000 втрат. 21 століття, а мясоїди так і воюють "гібридно", по жуковські.
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01.04.2022 18:31 Відповісти
15к из-под Киева, 20к из-под Чернигова, и это все на Бамбас. Ох нам сложно будет ближайший месяц
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01.04.2022 17:33 Відповісти
Відмінусуй тих, кого замружили або поранили. Ну і ще тих, хто обісрався та воювати більше не хоче.
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01.04.2022 17:36 Відповісти
Большую часть этих вояк бульдозером не затолкать опять на территорию Украины. После пи...й которых они отхватили повторно влезать точно не захотят. Еще и свежее пополнение зашугают рассказами об ужасах которые им пришлось пережить от ВСУ.
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01.04.2022 17:38 Відповісти
И на Харьков.
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01.04.2022 17:40 Відповісти
Та хер їм , а не Харків!! Для Харкова - кишка тонка!
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01.04.2022 17:45 Відповісти
Це атакувало, а скільки залишилось? На це можуть відповісти тільки наші хлопці.
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01.04.2022 17:43 Відповісти
Это уже не бойцы. Попробуй сам с месячишку на кишки и обломки ног смотреть.
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01.04.2022 18:06 Відповісти
так к вам и зсу с тех направлений подъедет
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01.04.2022 18:52 Відповісти
Дружина Вусика.
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01.04.2022 17:34 Відповісти
а вони їм тапки наготовили?
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01.04.2022 17:46 Відповісти
Чемпіонські тапки
Крим єто Крим, а хата моя...
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01.04.2022 17:48 Відповісти
Це божа хата, так шо нинада тут сабачьи каменти тулить..
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01.04.2022 18:08 Відповісти
Крым чей? - Крым это Крым...
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01.04.2022 18:53 Відповісти
Всё им не так! И земля круглая и вода мокрая.

В Москве нашли объяснение проникновению в Белгород украинских вертолетов
12:59

Системы противовоздушной обороны не смогли зафиксировать движение украинских вертолетов, совершивших удары по нефтебазе в Белгороде, так как они летели слишком низко, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, системы ПВО и радары фиксируют воздушные средства на более высоких расстояниях, по большей части они защищают от ракет и самолетов.

При этом Джабаров призвал нанести ответный удар по военному аэродрому, откуда вертолеты вылетели в Белгород: «Я уверен, что будут приняты соответствующие меры по границе, с учетом того, что они используют тактику движения на сверхнизких высотах».

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два вертолета Вооруженных сил Украины совершили два авиаудара в Белгороде, в результате чего на городской нефтебазе начался пожар.
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01.04.2022 17:48 Відповісти
летели под землёй, что тут нипанятна
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01.04.2022 18:26 Відповісти
Это тонкий намёк на томагавки, которые летят ещё ниже и ещё более невидимы для радаров.
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01.04.2022 18:37 Відповісти
Вертоліт на малій висоті можна засікти на відстані 40-60 км. Служив, знаю. Проспали.
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01.04.2022 18:43 Відповісти
Було фото збитого БПЛА Ту-143 у Старому Осколі сьогодні. Напевно наші запускали щоб відволікти увагу.
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01.04.2022 18:52 Відповісти
Ніколюк? а, памятаю - вітер і ендрю
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01.04.2022 17:48 Відповісти
"Недобитки кацапів"в Чернігівській області, які "ну не хочуть повертатися до расєї", буде лікувати турецький лікар-паталогоанатом BAYRAKTAR- TB2.
Гарантія одужання 100%
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01.04.2022 17:50 Відповісти
20 тысяч наступающих это для Черниговской области много? Это "давить массой"? На сколько же наступающих вы рассчитывали оборону? На 2 тысячи?
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01.04.2022 17:52 Відповісти
Черниговское направление, т. е. на блокирование Чернигова. На Бровары шло намного больше, правда потерялось много в дороге.
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01.04.2022 18:55 Відповісти
Он говорил что это только с севера на Чернигов, откуда ты берешь область?
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01.04.2022 19:07 Відповісти
Есть такая оркинская особенность. В второй мировой было то же в ещё больших размерах.
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01.04.2022 17:54 Відповісти
у них на території росії якийсь прихисток, не можна їх на території росії вкрити артою? не кажу в глибині росії, а якщо біля нашого кордону. Чи тоді ***** ядерну бомбу витягне?
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01.04.2022 18:02 Відповісти
Майстри заголовків просто... особливо для тих, хто перебуває/збирається на Чернігівщину
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01.04.2022 18:10 Відповісти
ИСТИНА!Эта тактика «давить массой»часто вспоминается в немецких документальных фильмах о Второй Мировой войне ..немцы просто дурели от этой массы..
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01.04.2022 18:38 Відповісти
Взагалі в район Києва висовувались три угрупування два з білорусі а один із РФ. Як віщала видатна консерва ФСБ Яша Кедмі Соловейчику - ні одного города не взяли и ходят, дуют в Иерихонскую трубу. А ці міста - це основні залізничні станції. Логістика РФ привязана до залізниці, в білорусі вже ждали на зелене світло потяги з солярою. Залізниця стала непрохідною і логістика порушилась, прийшлось катати безовози під охороною БМП та танків за 100-120 км.
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01.04.2022 18:51 Відповісти
бляха ну ви навчiться нормально писати заголовки пишiть що було колись давно i то вже не правда
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01.04.2022 19:25 Відповісти
 
 