Рада схвалила в першому читанні законопроєкт, який забороняє символіку російських окупантів та визнає РФ державою-терористом
У п'ятницю, 1 квітня, Верховна Рада в першому читанні схвалила заборону на використання символіки підтримки повномасштабної війни Росії проти України. Йдеться про символи окупантів "Z","V", "O" та інші. Крім того, даний законопроєкт (№7214) визнає Росію державою-терористом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Документ підтримали 311 народних депутатів.
Законопроєктом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу та низки інших нормативно-правових актів. За символіку підтримки військової агресії РФ проти України може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.
Як повідомили у пресцентрі "Слуги народу" народні депутати ухвалили законопроєкт №7214, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки та визнає Росію державою-терористом.
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...Як не дивно це звучить, путінський режим страшніший за гітлерівський. Він універсально не людський. В Другій світовій у противника були люди без правил та з правилами. Путін зробив індульгенцію від совісті для всього населення Росії. В цьому принципова різниця. https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/ https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/
Єдиний момент. З цього випливає, що держава-терорист буде гарантом безпеки, згідно домовленостей, які намагаються проштовхнути зелені. І це просто не вкладається ні в які рамки.
...
Касаби...Vам піZда
15:26
Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и ЕС против России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью новостному порталу Euractiv.
"Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС", - цитирует Сулейманова РИА Новости.
і без 4000 поправок?
отак сміливо - раз і пакєтом?
всього лиш на другий місяць війни?
сміливо і вчасно!