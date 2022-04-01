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Рада схвалила націоналізацію майна громадян Росії та всіх осіб, які публічно заперечують війну

депутат,вр,рада,верховна

Верховна Рада схвалила закон, який передбачає націоналізацію майна громадян Росії, а також громадян України, які публічно заперечують війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на народного депутата "Голосу" Ярослава Железняка.

За прийняття в цілому законопроєкту №7169 "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" щодо уточнення окремих положень" проголосували 305 парламентаріїв.

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Так, документ уточнює, що резидентами РФ (крім юридичних осіб), є також і громадяни Росії, а також особи, які не є громадянами, але мають найбільш тісний зв'язок з РФ: мають місце проживання або займаються там основною діяльністю.

Крім того, за рішенням Ради національної безпеки і оборони України або суду, до резидентів РФ можуть прирівнюватися фізичні чи юридичні особи (незалежно від громадянства, місця проживання, місцезнаходження, здійснення основної діяльності тощо), які публічно заперечують чи підтримують збройну агресію Росії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України.

Ця норма стосуватиметься й осіб, які не зупинили чи не припинили свою економічну (зокрема господарську) діяльність на території Росії в період дії воєнного стану в Україні.

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До цього кола осіб застосовуватиметься примусове вилучення їхніх активів в Україні.

Автор: 

ВР (14942) націоналізація (381) росія (64946) санкції (11771)


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Топ коментарі
+21
дивно,що він не серед переговорників
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01.04.2022 17:31
+13
Депутатов проверьте насчет наличия паспорта мокшандии.
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01.04.2022 17:31
+8
Так що ... газконтори та обленерго наші у касабів конфіскують !?
Давно пора.
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01.04.2022 17:29
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а як стосовно майна, незаконно набутого громадянами рф на тимчасово окупованій території України?
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01.04.2022 17:28 Відповісти
так договори нікчемні
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01.04.2022 22:44 Відповісти
...якщо тільки документи на таке майно нотаріально не оформили на контрольованій Україною території
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01.04.2022 22:59 Відповісти
на скільки знаю договори щодо майна на окупованих територіях не посвідчували, бо закрили реєстри.
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02.04.2022 05:35 Відповісти
Так що ... газконтори та обленерго наші у касабів конфіскують !?
Давно пора.
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01.04.2022 17:29 Відповісти
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01.04.2022 17:33 Відповісти
І шо нам на ето баба беня скажет?
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01.04.2022 17:30 Відповісти
Бородатая бабушка зеледента скажет "Гуд, Вальдемар". А вот для чего это ненужное "отрицают войну" пока еще не понятно.
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01.04.2022 17:34 Відповісти
дивно,що він не серед переговорників
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01.04.2022 17:31 Відповісти
Этот ***** с 25 февраля исчез, и вряд ли появится.
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01.04.2022 18:16 Відповісти
Он заявил что мы виноваты в войне.
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01.04.2022 18:17 Відповісти
Де б він не був, а майно його в Україні...
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01.04.2022 20:05 Відповісти
Депутатов проверьте насчет наличия паспорта мокшандии.
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01.04.2022 17:31 Відповісти
ПЫСЫ: у бени, кажется, было как минимум три гражданства. Но может быть и больше.
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01.04.2022 17:32 Відповісти
Це неможливо. Бо ті хто має це перевіряти, самі мають ординські паспорти.
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01.04.2022 17:54 Відповісти
Знову якусь х""ню прийняли. Але тепер дуже легко буде оцінити реальну роботу закону. Я відразу даю підказку кого першим мають позбавити майна - Фірташ. Якщо цього не буде то закон свій зекоманда може засунути собі в сраку.
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01.04.2022 17:32 Відповісти
Медведчук, мураев, Шуфрич,Бойко…все ОПЗЖопники , НАШИсты Каламойский , Пинчук…………
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01.04.2022 17:52 Відповісти
кива!
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01.04.2022 21:17 Відповісти
Я бы ещё поправил в будущем закон:
1) добавить тех, кто публично не выразился против *****

2) добавить в список граждан Украины
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01.04.2022 17:37 Відповісти
ооооооооооо!!!!!! начните с Одессы, там музеи , старые кинотеатры, исторические памятники архитектуры , и много чего другого , куплено роиссянами , которые выступали за срусский мир , проверяйте, копайте, там есть что найти.
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01.04.2022 17:38 Відповісти
В смысле? Я ен припомню, когда объявлено состояние войны с **********. Может, видосик какой пропустил?
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01.04.2022 17:41 Відповісти
А десь транслюють засідання парламенту наживо? Щось не дуже віриться що в парламенті знаходиться на засіданні 300-350 рил, бо мало хто з них зараз відсвічує в ефірі.
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01.04.2022 17:41 Відповісти
Здається, місяць тому писали, що вони проголосовали за постанову, де можна голосувати дістанційно, "працюючи на ділянках" на пляжі Малібу.
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01.04.2022 17:58 Відповісти
Ні, вони це планували, але потім відклали
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01.04.2022 18:22 Відповісти
Я спробувала на сайті ВР знайти результати голосування пофамільно та фракціями, але не знайшла, бо також ставлю під сумнів наявність у залі ВР такої кількості депутатів.
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01.04.2022 18:21 Відповісти
И шо теперь у кивы заберут недавно купленные квартиры??
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01.04.2022 17:42 Відповісти
Имения Портнова, Мураева, Кузьмина национализируют?
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01.04.2022 17:43 Відповісти
Медведчука можна також розкуркулити.
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01.04.2022 17:59 Відповісти
Київстар вже націоналізують?
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01.04.2022 18:07 Відповісти
Це вже, здається вдруге таке ухвалили.
Коли будуть звіти про конкретне націоналізоване майно ворогів?!
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01.04.2022 18:09 Відповісти
Пізно всрались. Навряд чи бюджет заразо повниться бо лише божевільний заперечуватиме агресію. А от 2-3 роки тому прийняли б цей закон то тоді б на ватних підарасах підлаталися б непогано.
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01.04.2022 18:22 Відповісти
А шо робити з ботами, наприклад, Royal Flush d24c21f6, які називають ВІЙНУ - «агрессии со сторони росси»?
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01.04.2022 19:17 Відповісти
Да? А шотам Оушен Плаза?
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26.09.2022 15:42 Відповісти
 
 