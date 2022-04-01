Рада схвалила націоналізацію майна громадян Росії та всіх осіб, які публічно заперечують війну

Верховна Рада схвалила закон, який передбачає націоналізацію майна громадян Росії, а також громадян України, які публічно заперечують війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на народного депутата "Голосу" Ярослава Железняка.

За прийняття в цілому законопроєкту №7169 "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" щодо уточнення окремих положень" проголосували 305 парламентаріїв.

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Так, документ уточнює, що резидентами РФ (крім юридичних осіб), є також і громадяни Росії, а також особи, які не є громадянами, але мають найбільш тісний зв'язок з РФ: мають місце проживання або займаються там основною діяльністю.

Крім того, за рішенням Ради національної безпеки і оборони України або суду, до резидентів РФ можуть прирівнюватися фізичні чи юридичні особи (незалежно від громадянства, місця проживання, місцезнаходження, здійснення основної діяльності тощо), які публічно заперечують чи підтримують збройну агресію Росії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України.

Ця норма стосуватиметься й осіб, які не зупинили чи не припинили свою економічну (зокрема господарську) діяльність на території Росії в період дії воєнного стану в Україні.

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До цього кола осіб застосовуватиметься примусове вилучення їхніх активів в Україні.