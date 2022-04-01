Шмигаль про джерела коштів для відновлення України: Насамперед, це арештовані та конфісковані активи агресора
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав джерела коштів, завдяки яким буде здійснюватися післявоєнна відбудова України. Серед них арештовані та конфісковані активи Росії.
Про це очільник уряду сказав під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Відбудову будемо починати у всіх містах України... Джерела різні. У першу чергу, це арештовані та конфісковані активи агресора, також це державний бюджет України. Крім цього, ми працюємо над створенням міжнародного фонду. Ведемо переговори з міністрами фінансів G7", - заявив Шмигаль.
Топ коментарі
+6 MAKAROV #508144
показати весь коментар01.04.2022 18:01
+5 Ksenia VB
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+4 Sergey Sergeev #49200
показати весь коментар01.04.2022 17:50
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Не буде вже як раніше.
Щоб не заважали бені та його кагалу дерибаніть міліарди доларів.
"Рада прийняла закон про звільнення іноземців з наглядових рад державних компаній і банків"
Джерело: https://biz.censor.net/n3330555
Тому потрібні чіткі гарантії безпеки для України, щоб знову війни не було.
Парад націоналізацій врешті решт колись заглохне і почнуться тривалі розборки і взаємозаліки.
спочатку відшкодують збитки фірм що вийшли з касабіі а вже потім можливо