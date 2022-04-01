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Шмигаль про джерела коштів для відновлення України: Насамперед, це арештовані та конфісковані активи агресора

обстріл

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав джерела коштів, завдяки яким буде здійснюватися післявоєнна відбудова України. Серед них арештовані та конфісковані активи Росії.

Про це очільник уряду сказав під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Відбудову будемо починати у всіх містах України... Джерела різні. У першу чергу, це арештовані та конфісковані активи агресора, також це державний бюджет України. Крім цього, ми працюємо над створенням міжнародного фонду. Ведемо переговори з міністрами фінансів G7", - заявив Шмигаль.

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Автор: 

росія (64946) будівництво (3016) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+6
Нужны не гарантии, а вступление в НАТО и разработка оружия, как раньше, а не бездумное укатывание миллиардов в дороге. Если это не дойдет то война и дальше будет, а если дойдет, то любой враг побоится нападать.
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01.04.2022 18:01
+5
В Україні почнеться не відбудова. а ПЕРЕБУДОВА.
Не буде вже як раніше.
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01.04.2022 17:40
+4
Головне, щоб не знову велике крадівництво. Але, якщо влада не змінеться, то буде те саме, вони не вміють по-іншому.
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01.04.2022 17:50
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В Україні почнеться не відбудова. а ПЕРЕБУДОВА.
Не буде вже як раніше.
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01.04.2022 17:40 Відповісти
Головне, щоб не знову велике крадівництво. Але, якщо влада не змінеться, то буде те саме, вони не вміють по-іншому.
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01.04.2022 17:50 Відповісти
Головне щоб різні шмигалі туди свої брудні ручки не пхали.
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01.04.2022 17:54 Відповісти
Саме для того пліснява зрада вирішила позбутися іноземців з наглядових рад.
Щоб не заважали бені та його кагалу дерибаніть міліарди доларів.

"Рада прийняла закон про звільнення іноземців з наглядових рад державних компаній і банків"
Джерело: https://biz.censor.net/n3330555
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01.04.2022 18:30 Відповісти
Ну не так просто. бенін кагал те ж буде увільнений.
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01.04.2022 19:03 Відповісти
Попереду роки юридичних справ, поки з них візьмемо. Тому в першу чергу G
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01.04.2022 17:47 Відповісти
https://t.me/minval_az/30177 😳 В российском Ижевске на консервы начали вешать противокражные магниты.
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01.04.2022 17:52 Відповісти
Щоб не було так, що зараз путін все розбомбив на 600 млрд доларів, ми все відновимо за заараштовані російські гроші, а потім путін знов почне війну і знов все розбомбить, а гроші російські вже не буде які заарештовувати.

Тому потрібні чіткі гарантії безпеки для України, щоб знову війни не було.
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01.04.2022 17:53 Відповісти
Нужны не гарантии, а вступление в НАТО и разработка оружия, как раньше, а не бездумное укатывание миллиардов в дороге. Если это не дойдет то война и дальше будет, а если дойдет, то любой враг побоится нападать.
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01.04.2022 18:01 Відповісти
У першу чергу, це арештовані та конфісковані активи агресора, так скільки вже Україна наарештувала активів рашистського агресора,або де є прописано,що арештовані активи рашиста у ЄС,чи то США будуть іти на відбудову України.?Хто гарантуватиме повернення активів рашиста Україні?
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01.04.2022 18:31 Відповісти
Цікаво, скільки було конфісковано рашистських активів в Україні? Була десь тільки одна стаття росактиви на 30млн грн. 1млн $ - то смішно…
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01.04.2022 18:36 Відповісти
"арештовані та конфісковані активи агресора" - То вилами по воді писане ... Ще побачимо наскільки надійно юридичне обгрунтування тому буде.
Парад націоналізацій врешті решт колись заглохне і почнуться тривалі розборки і взаємозаліки.
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01.04.2022 19:07 Відповісти
перці від слуг (батько і син) на вскидку підрахували, що збитків буде 500 ярдів. Шмигун вже два тижні мусолить "тему". Америкоси і брити давно вже установили, що буде трастовий фонд на відшкодування і туди підуть гроші від активів рузге. Наші з "чистими руками" будуть спостерігати за потоками і не більше. Для америкосів є приклад Гаїті, де так масово розкрадались кошти на відновлення після землетрусу, що почався голод. А цих перців ніхто слухати не буде. Не по Сеньці шапка.
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01.04.2022 19:09 Відповісти
але ж ти дурний!!!!!
спочатку відшкодують збитки фірм що вийшли з касабіі а вже потім можливо
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01.04.2022 19:39 Відповісти
 
 