Росія хоче створити світову продуктову кризу, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Росія хоче створити велику продуктову кризу у світі.
Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наміри Росії очевидні. Слідом за енергетичною кризою, до якої призвела Росія наприкінці минулого року та на початку цього року в Європі та світі, їх завдання тепер – створити велику продуктову кризу у світі. Вони це справді роблять. Вони сьогодні знищують частину зерносховищ в Україні, вони закривають експорт зерна з українських портів через морську блокаду", - сказав Шмигаль.
Водночас прем'єр наголосив, що Україна знаходить із партнерами рішення як діяти щодо забезпечення експорту українських зернових та іншої продукції.
Прем'єр також заявив, що сьогодні ситуація з продуктами в країні стабільна.
Крім того, Шмигаль повідомив, що посівна вже розпочалася у 21 області країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ця війна проти України і Україна дає дуже гідну відсіч.
вижу чудо
два касабчика сидят
зуби черние гнилие
лошадиний куй едять...
Хай жруть нафту і газ!
Ми собі пшенички насіємо, бурячків, картопельки, цибульки, фасольки насадимо !
Такшо ми себе прогодуємо.
п.с. Жінка вчора сіянку цибулі тещі купила 5 кг, теща потім на базар возить всьо... Бізнесменша вже десятки років А от мої батьки чисто для себе і нас дітей. У тещі пай щеє. то його в оренду фермеру здаємо, бо тещі 50 сотих під хатою вистачає зятьові. тобто мені, мозок виносити
Такшо Україна проживе !
Ну где то так.