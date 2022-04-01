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Росія хоче створити світову продуктову кризу, - Шмигаль

голод

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Росія хоче створити велику продуктову кризу у світі.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наміри Росії очевидні. Слідом за енергетичною кризою, до якої призвела Росія наприкінці минулого року та на початку цього року в Європі та світі, їх завдання тепер – створити велику продуктову кризу у світі. Вони це справді роблять. Вони сьогодні знищують частину зерносховищ в Україні, вони закривають експорт зерна з українських портів через морську блокаду", - сказав Шмигаль.

Водночас прем'єр наголосив, що Україна знаходить із партнерами рішення як діяти щодо забезпечення експорту українських зернових та іншої продукції.

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Прем'єр також заявив, що сьогодні ситуація з продуктами в країні стабільна.

Крім того, Шмигаль повідомив, що посівна вже розпочалася у 21 області країни.

Автор: 

продукти (1132) росія (64946) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+8
кацапія тільки собі на зуй солі може насипати.
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01.04.2022 18:09
+7
Если это война против нато, против того, что нато расширяется, то почему мы одни должны драться с кацапами в этой войне? Почему нато не участвует?
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01.04.2022 18:10
+7
"війна проти НАТО" - це для внутрішнього кацапського споживання.
ця війна проти України і Україна дає дуже гідну відсіч.
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01.04.2022 18:18
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кацапія тільки собі на зуй солі може насипати.
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01.04.2022 18:09 Відповісти
Если это война против нато, против того, что нато расширяется, то почему мы одни должны драться с кацапами в этой войне? Почему нато не участвует?
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01.04.2022 18:10 Відповісти
"війна проти НАТО" - це для внутрішнього кацапського споживання.
ця війна проти України і Україна дає дуже гідну відсіч.
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01.04.2022 18:18 Відповісти
Потому что это война против Украины, которая не есть членом НАТО.
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01.04.2022 18:18 Відповісти
немецкие русаки смели олию и муку. пустые полки. у нас все есть, но цена на олию поднялась больше чем в 2 раза. переживем
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01.04.2022 18:14 Відповісти
Пішов сніг і холодно. Збавили опалення, переживемо. Україна понад усе
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01.04.2022 18:19 Відповісти
Сожри сама,московия...
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01.04.2022 18:15 Відповісти
шел я лесом
вижу чудо
два касабчика сидят
зуби черние гнилие
лошадиний куй едять...
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01.04.2022 18:20 Відповісти
Україні пох на світову кризу продуктову!
Хай жруть нафту і газ!
Ми собі пшенички насіємо, бурячків, картопельки, цибульки, фасольки насадимо !
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01.04.2022 18:34 Відповісти
НАС ЦЕ ІБЕ? УКРАЇНУ ЦЕ ІБЕ? МОЖЕ ЦЕ КИТАЙ ІБЕ? МОЖЕ ХАЙ КИТАЙ ЗАМОРОЧУЄТЬСЯ?
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01.04.2022 18:38 Відповісти
Незнаю, як хто, а у мене ще до війни і теща і батьки городи садили завжди. Я хоч і не бідний і міг всьо купити але пахав на городі і допомагав їм коли міг. У нашій сім"ї всьо своє! Картопелька, цибуля, часник, огірки, помідори і т.д. + виноград і садовина! Щей пшеницю сіємо для курей щоб було. Благо повідговорював від корів і свиней. Купую чвертку свині кожному з батьків, а молочне купуємо у більш молодших газдів
Такшо ми себе прогодуємо.

п.с. Жінка вчора сіянку цибулі тещі купила 5 кг, теща потім на базар возить всьо... Бізнесменша вже десятки років А от мої батьки чисто для себе і нас дітей. У тещі пай щеє. то його в оренду фермеру здаємо, бо тещі 50 сотих під хатою вистачає зятьові. тобто мені, мозок виносити

Такшо Україна проживе !
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01.04.2022 18:51 Відповісти
Да ми тут всі такі. Білогородка, Києво-Святошинський. Гроши є. Але посівну ніхто не відміняв. Вже зібрав осколки від "граду" в саду. Обрискав дерева. Зараз вношу добрива.
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01.04.2022 19:03 Відповісти
Україна себе прогодує однозначно! Треба садити цього року всім по можливості. Молодь звичайно ледача але то таке... Головне виграти війну, а картопелька з сальцем і помідорками буде! Українці господарі!
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01.04.2022 19:19 Відповісти
Коли прийдеться навколо поля мін натикати... щоб картоплю не покрали... Тоді й зрозумієш про що тут говориться...
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01.04.2022 19:38 Відповісти
Йой, та не розказуй... У нас на західній Україні всі садять картоплю, її завжди з надлишком. Потім ще викидають з підвалу гнилу, бо нема де дівати.
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01.04.2022 19:43 Відповісти
Дело в том, что Россия крупнейший поставщик зерна на мировой рынок. Без Раши зерна не хватит и ЕС будет вынуждена покупать хлеб а Раши. А Россия будет воевать с нами за эти деньги.
Ну где то так.
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01.04.2022 19:32 Відповісти
ну шо ж у вас за билядская манера все тошнить на человека табаком... какой кризис... мудни... вспомните Австралию и Бразилию...
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01.04.2022 19:32 Відповісти
Стосовно зерна. Нам зараз треба думати, як навчитися його перетворювати на свої власні продукти. Оскільки ціна зерна набагато менша, ніж ціна продукту. Виходить, ми втрачаємо при такому підході. Якщо будемо переробляти самі у продукт, отримувати від експорту будемо набагато більше. Та й себе нагодуємо.
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01.04.2022 19:49 Відповісти
 
 