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Новини Війна
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Всі населені пункти Луганщини під вогнем окупантів, ворог готується наступати на Рубіжне, Кремінну та Попасну, - Гайдай

луганщина

Всі населені пункти Луганської області під вогнем окупантів, ворог готується наступати на Рубіжне, Кремінну та Попасну.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Керівник області зазначив, що інтенсивність обстрілів дуже висока, не дає можливості навіть забрати тіла загиблих з вулиць і доставити гуманітарну допомогу.

"Ми знаходимо людей в укриттях та пропонуємо їм евакуацію, але вони відмовляються. Чекають, допоки війна не прийде у сусідній під’їзд, не буде знищено будинок, а потім ми дістаємо їх з-під завалів і тільки тоді вони погоджуються виїжджати.

Кожного дня наші поліцейські, водії, співробітники ВЦА ризикують життям, допомагаючи громадянам виїхати. Я прошу, будь ласка, не зволікайте. Це проблема не одного будинку, кварталу, району, або міста", - звернувся Гайдай до мешканців Луганщини.

Також читайте: За сьогодні з Луганщини вдалось евакуювати понад 1700 мешканців, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+25
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01.04.2022 18:30
+18
Підтверджено смерть першого російського окупанта від радіації, отриманої в Чорнобильській зоні
Ще 26 осіб госпіталізовано, а стан 73 окупантів погіршився.
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01.04.2022 18:31
+13
Великий уже был ,это будет полувеликий от полупидаров .
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01.04.2022 18:23
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)(уйло готує великий наступ
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01.04.2022 18:21 Відповісти
Великий уже был ,это будет полувеликий от полупидаров .
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01.04.2022 18:23 Відповісти
)(уйлу ж треба показати результат він там в бункері рве і мече від злості
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01.04.2022 18:34 Відповісти
Подотри сопли и не скули
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01.04.2022 18:24 Відповісти
на відміну шапкозакиданню..дивіться реально на стан речей та оцінюйте ситуацію різньосторонньо...ТАК Зрозуміліше?
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01.04.2022 18:32 Відповісти
Если бы у него были возможности с большими наступлениями, он бы наступал на Киев (а не отступал), богом забытый лугандон ему уж точно не нужен.
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01.04.2022 18:34 Відповісти
там наші люди і їх мільйони
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01.04.2022 18:39 Відповісти
Лугандон тут взагалі пофіг, мова йде про коридор в Крим.
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01.04.2022 18:41 Відповісти
+100500
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01.04.2022 18:45 Відповісти
Если ему так нужен коридор, то после победы поставить его вечным дневальным, пусть наслаждается❗😁
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01.04.2022 18:46 Відповісти
ворог теж навчився воювати за місяць..там теж не дурні сидять в штабах
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01.04.2022 18:25 Відповісти
думаю ті шо вміли якось воювати вже кормлять хробаків
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01.04.2022 18:32 Відповісти
они "учились" то подольше.
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01.04.2022 19:48 Відповісти
Кем? Пенсионерами и студентами?
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01.04.2022 18:33 Відповісти
Наступай - не наступай ,не попасть вам тварям в рай ...только Ад .
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01.04.2022 18:22 Відповісти
Иии?
С нашей стороны что? Как-то поддержать морально не надо?
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01.04.2022 18:26 Відповісти
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01.04.2022 18:30 Відповісти
Підтверджено смерть першого російського окупанта від радіації, отриманої в Чорнобильській зоні
Ще 26 осіб госпіталізовано, а стан 73 окупантів погіршився.
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01.04.2022 18:31 Відповісти
шо вже орки світяться по ночах)))))))))
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01.04.2022 18:36 Відповісти
Пусть военнопленные закапывают теперь то, что нарыли ихние рахиты.
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01.04.2022 18:37 Відповісти
Слава Богу персонал живы и здоровы
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01.04.2022 19:09 Відповісти
Кацапські добрива поспішають на українську посівну.
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01.04.2022 18:32 Відповісти
А тим часом в деяких областях відмінили заборону алкоголю, бухашок вал, в людей війна вже закінчилася.
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01.04.2022 18:36 Відповісти
Подтверждаю:под окнами верба и синенькие уже окупировали,скоро спивать начнут.
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01.04.2022 18:45 Відповісти
Кто победе рад, тот и накануне пьян❗👍
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01.04.2022 18:49 Відповісти
Я надеюсь подкрепление туда направили.
Иначе, в мою башку закрадутся плохие мысли.
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01.04.2022 18:39 Відповісти
Там все четко👍
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01.04.2022 18:50 Відповісти
Сподіваюсь, трофейні буратіно і солнцепйоки будуть застосовані без жодних скрупулів
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01.04.2022 19:03 Відповісти
 
 