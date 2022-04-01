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Новини Війна
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Рада підтримала законопроєкти "ЄС" про соціальний захист бійців тероборони, лікування поранених за кордоном та заборону рашистських символів, - Порошенко

порошенко,єс

Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні підтримала три важливих законопроєкти від "Європейської Солідарності", пов’язані із посиленням соціального захисту бійців тероборони, спрощенням процедури лікування поранених захисників за кордоном та забороною рашистської символіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Перший законопроект був присвячений соціальному захисту, військовому захисту бійців добровольчих об’єднань територіальних громад. Було зроблено все, щоб бійці відчували себе захищеними, коли вони йдуть в бій, щоб легалізувати зброю і дати можливість підвищити ефективність їхніх дій", – пояснив Петро Порошенко.

"Друга позиція стосується поранених бійців. Була серйозно спрощена процедура організації їх лікування за кордоном. В умовах тієї солідарності і підтримки, яку Україна має в світі, ми маємо боротися за життя кожного українського Героя", – наголосив Порошенко.

"Третя позиція – це фашистський знак окупанта, що б він не означав, чи "Z", чи "V". Для нас – це свастика нацистів, яка закарбувалася в серці українців. Ми визнали кримінальним злочином використання цих символів свастики рашистсько-фашистських окупантів, які мають викинути з країни", – додав лідер "ЄС".

Також читайте: Вимагаємо провести закрите засідання Верховної Ради щодо стартової позиції України на переговорах з РФ, - заява "ЄС"

"Деякі закони прийняті в першому читанні. Ми будемо наполегливо працювати над єдністю країни, над міцністю і над підтримкою Збройних Сил України, які сьогодні мають надійну підтримку з боку українського парламенту", – резюмував п’ятий президент.

Автор: 

Порошенко Петро (15162) танк (2059) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+11
Просто никто не забудет что эти падлюки творили до войны, все им припомним, и как армию отказывались финансировать и как боевых генералов сажали по тюрьмам
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01.04.2022 19:01
+11
У вас проблема комплекса Порошенко
Он представляет партию, имеет право заявляет о проделанной работе
Лечите зациклинность
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01.04.2022 19:03
+10
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01.04.2022 19:01
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V кстати оттуда же где и свастика (Z) Носили этот шеврон матерые фашисты.
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01.04.2022 18:48 Відповісти
А стамбульські договорняки Петра влаштовують?
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01.04.2022 18:52 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=517085379773591&set=a.469266397888823
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01.04.2022 19:48 Відповісти
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01.04.2022 18:53 Відповісти
Гетьманцев звісно падлюка з падлюк, може навіть агент пуйла, але ти теж занадто товсто працюєш, новина вже трохи протухла, чи в тебе "сдельщина"?
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01.04.2022 18:56 Відповісти
Просто никто не забудет что эти падлюки творили до войны, все им припомним, и как армию отказывались финансировать и как боевых генералов сажали по тюрьмам
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01.04.2022 19:01 Відповісти
В Украине допустили очень много ошибок в 2014 году, когда разного рода говорящие головы говорили и даже показывали слишком много лишнего. За последние годы было введено ряд законодательных актов и внутренних распоряжений, ограничивающих исходящую информацию, особенно стратегического характера. По сути, что на самом деле происходило в ВСУ все эти годы, никто кроме узкого круга людей знать не мог, а любая «зрада» вполне могла создаваться для отвлечения внимания.Это принесло свои плоды, ведь враг, фактически не был готов к тому, что его ждало в Украине. А в Украине его ждала продуманная оборонительная операция, направленная в первую очередь на растягивание вражеских подразделений и изматывание превосходящих сил противника. Такая стратегия не вырабатывается сиюминутно, а подготовка к ней занимает длительное время. Ведь именно вера в то, что ВСУ не готовы к вторжению, а руководство Украины, которое наблюдало на протяжении почти полугода за ростом российской группировки с 80 тысяч на середину октября 2021, до 170 тысяч на середину февраля 2022, не верило во вторжение, убедила командование ВС РФ в благоприятном моменте для начала войны. Фактически, руководство Украины скормило горе-генералисимусам именно то, что им нужно было скормить, и они это съели. Теперь же от съеденного харкают кровью. (Злой одесит. Александр Коваленко)
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01.04.2022 19:32 Відповісти
"Війна все зпише"? Не зпише. Люди нагадають.
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01.04.2022 19:04 Відповісти
гетманцева треба вже за те судити, що він чомусь перед війною придумав, щоб позначали точні координати нафтобаз у налогових деклараціях - і що ми маємо зараз? точно по цім координатам без схиблень луплять рашисти, навіть наводчики і корегувальники не потрібні с такими гетманцевими
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01.04.2022 19:12 Відповісти
откуда растут ноги
"Нарукавный шеврон белогвардейских частей"


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01.04.2022 18:54 Відповісти
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01.04.2022 18:56 Відповісти
Нічого поганого в цьому білогвардейському шевроні немає. Є така версія, що самі рашки знак V пояснюють як стародавню букву абетки "іжиця". Вони чипляються за відмінені "яті", "юси" тощо як за свої сакральні скрепи. Ще "іжиці" колись відповідало число 400.
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01.04.2022 19:12 Відповісти
Йшов 37 день восьмирічної війни що триває вже століття.
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01.04.2022 18:55 Відповісти
У вас проблема комплекса Порошенко
Он представляет партию, имеет право заявляет о проделанной работе
Лечите зациклинность
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01.04.2022 19:03 Відповісти
Оleksа_UA🇺🇦
@Oleksa_UA66
Це зрозумів вже навіть *****: Українців неможливо перемогти силою.
https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1509813310027452419
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01.04.2022 18:58 Відповісти
ЗСУ зажигають
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01.04.2022 18:59 Відповісти
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01.04.2022 19:01 Відповісти
Класне маскування облич військових. 👍
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01.04.2022 19:15 Відповісти
Петро Олексійович, народ вам вдячний за те що виробите, не зупиняйтесь. Ми всі вірим у перемогу. Але також я сподіваюсь, що українці не будуть бігати по кругу по *******. Нам потрібне повне оновлення влади.
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01.04.2022 19:31 Відповісти
З цими знаками якась іронія долі, ініціали Зеленського Володимира Олександровича.
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01.04.2022 19:32 Відповісти
Тоже запретить
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01.04.2022 20:47 Відповісти
 
 