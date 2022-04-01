На Луганщині через обстріли окупантів затопило 3 шахти, які раніше стримували від затоплення решту. Науковці говорять про незворотність катастрофічних процесів

Внаслідок постійних обстрілів на підконтрольній частині Луганщини припинився водовідлив на вугільній шахті "Золоте". Затопило її, шахту "Тошківська" і підтоплюється вже третя, "Карбоніт".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Вільне радіо, про затоплення вугільних шахт на Луганщині Вільному радіо повідомляє керівник Гірської міської військово-цивільної адміністрації Олексій Бабченко.

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"Сталася дуже-дуже велика катастрофа, На шахті "Золоте" все втонуло вже, відкачувати шахтну воду ніяк неможливо. І шахта "Тошківська" вже втонула — все втонуло з насосами та енергетичними установками. Вже неможливо зупинити підтоплення шахт. Сьогодні надійшла інформація, що є підтоплення шахти "Карбоніт". А вона суха, там немає такого водовідливу; будуть намагатись щось зробити, але що ти зробиш…", - розповідає Олексій Бабченко.

За його словами, шахти "Золоте" та "Тошківська" затопило минулого тижня через постійні обстріли російських окупантів.

"Тривали обстріли, і неможливо було відновити електропостачання. Було дуже багато пошкоджень, і ми не могли виїхати через постійні обстріли. Там "місця живого" нема на лінії електропостачання, яка туди йде. Там ескалація йде, постійні обстріли, - цю ніч (на 1 квітня, - Ред.) ми майже не спали", - додає керівник Гірської ВЦА.

Про наслідки затоплення цих шахт Вільному радіо розповідає гідрогеолог, головний науковий співробітник відділу Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору Євген Яковлев. Він називає їх незворотніми та катастрофічними.

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"Це призведе до того, що у найближчі місяці почнуться деформації поверхні, пориви мереж у самому Золотому та селищах навколо. Ризик виходу газу (метану, - ред.) у нових місцях, в тому числі у підвали приміщень (житлових та промислових) та ризик вибухів. Це і загроза забруднення Попаснянського водозабору і місцевих джерел водопостачання (колодязі, декілька струмків)", - заявляє Євген Яковлев.

Водовідлив на шахті "Золоте" тримав на собі основне гідрологічне навантаження в цьому районі. Тобто відкачування води тут не давало затопити всі найближчі шахти.

Євген Яковлев називає ці наслідки навіть тяжчими, ніж руйнування інфраструктури в результаті боїв. Бо це призведе до того, що на цій території неможливо буде жити.

"Водно-екологічний фактор важчий за військові наслідки! Можна відновити завод, дорогу, міст, дім. А оцей процес, який запускається при некерованому затопленні шахт, - він веде територію до втрати життєздатності та повного опустелювання", - каже Євген Яковлев.