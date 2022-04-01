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На Луганщині через обстріли окупантів затопило 3 шахти, які раніше стримували від затоплення решту. Науковці говорять про незворотність катастрофічних процесів

шахта

Внаслідок постійних обстрілів на підконтрольній частині Луганщини припинився водовідлив на вугільній шахті "Золоте". Затопило її, шахту "Тошківська" і підтоплюється вже третя, "Карбоніт".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Вільне радіо, про затоплення вугільних шахт на Луганщині Вільному радіо повідомляє керівник Гірської міської військово-цивільної адміністрації Олексій Бабченко.

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"Сталася дуже-дуже велика катастрофа, На шахті "Золоте" все втонуло вже, відкачувати шахтну воду ніяк неможливо. І шахта "Тошківська" вже втонула — все втонуло з насосами та енергетичними установками. Вже неможливо зупинити підтоплення шахт. Сьогодні надійшла інформація, що є підтоплення шахти "Карбоніт". А вона суха, там немає такого водовідливу; будуть намагатись щось зробити, але що ти зробиш…", - розповідає Олексій Бабченко.

За його словами, шахти "Золоте" та "Тошківська" затопило минулого тижня через постійні обстріли російських окупантів.

"Тривали обстріли, і неможливо було відновити електропостачання. Було дуже багато пошкоджень, і ми не могли виїхати через постійні обстріли. Там "місця живого" нема на лінії електропостачання, яка туди йде. Там ескалація йде, постійні обстріли, - цю ніч (на 1 квітня, - Ред.) ми майже не спали", - додає керівник Гірської ВЦА.

Про наслідки затоплення цих шахт Вільному радіо розповідає гідрогеолог, головний науковий співробітник відділу Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору Євген Яковлев. Він називає їх незворотніми та катастрофічними.

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"Це призведе до того, що у найближчі місяці почнуться деформації поверхні, пориви мереж у самому Золотому та селищах навколо. Ризик виходу газу (метану, - ред.) у нових місцях, в тому числі у підвали приміщень (житлових та промислових) та ризик вибухів. Це і загроза забруднення Попаснянського водозабору і місцевих джерел водопостачання (колодязі, декілька струмків)", - заявляє Євген Яковлев.

Водовідлив на шахті "Золоте" тримав на собі основне гідрологічне навантаження в цьому районі. Тобто відкачування води тут не давало затопити всі найближчі шахти.

Євген Яковлев називає ці наслідки навіть тяжчими, ніж руйнування інфраструктури в результаті боїв. Бо це призведе до того, що на цій території неможливо буде жити.

"Водно-екологічний фактор важчий за військові наслідки! Можна відновити завод, дорогу, міст, дім. А оцей процес, який запускається при некерованому затопленні шахт, - він веде територію до втрати життєздатності та повного опустелювання", - каже Євген Яковлев.

шахта (703) екологія (1346) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+5
ну вода вона така...
така як бомби і ракети
спочаьку питає паспорт, громадянство, мету перебування на території а тільки потім ***шить по повній
і луганщина вона ж від раши так далеко шопісєц
воде просто не дотече
як радіоактивний пил з рудого лісу, що ці світлячки там накопали

не сиділося дебілам за червоними лініями, захотілося побомбити

ви суки ще самі не розумієте, що наробили

до вас дотече

У ВСІХ СМИСЛАХ ДОТЕЧЕ, СУКИ!
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01.04.2022 19:02
+4
чтоб все оккупанты провалились в эти промоины, тогда эта катастрофа будет не зря...
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01.04.2022 18:48
+4
що на цій території неможливо буде жити..)(уйловська орда не залишає післе себе нічого..предки орди спалювали все за собою
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01.04.2022 18:49
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чтоб все оккупанты провалились в эти промоины, тогда эта катастрофа будет не зря...
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01.04.2022 18:48 Відповісти
що на цій території неможливо буде жити..)(уйловська орда не залишає післе себе нічого..предки орди спалювали все за собою
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01.04.2022 18:49 Відповісти
X-XVIII ст і 2022 рік..нічого не змінилось
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01.04.2022 18:51 Відповісти
***** дерусифікує Україну по плану.
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01.04.2022 18:50 Відповісти
Отож, все эти шахты только к каастрофам ведут. Сколько грунта вынимается, потом он пылью оседает по округе, постоянные подтопления, а сколько при сжигании угля вылетает всего в атмосферу.
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01.04.2022 18:50 Відповісти
Почалось... вже багато років лунали попередження про можливість катастрофи. Саме жахливе попереду. Ссуви, провалля, отруєння підземних вод. А в якій шахті було заховано радіоактивні відходи?
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01.04.2022 18:54 Відповісти
Наче Юнком.
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01.04.2022 19:29 Відповісти
На 100 км западнее
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01.04.2022 20:56 Відповісти
ну вода вона така...
така як бомби і ракети
спочаьку питає паспорт, громадянство, мету перебування на території а тільки потім ***шить по повній
і луганщина вона ж від раши так далеко шопісєц
воде просто не дотече
як радіоактивний пил з рудого лісу, що ці світлячки там накопали

не сиділося дебілам за червоними лініями, захотілося побомбити

ви суки ще самі не розумієте, що наробили

до вас дотече

У ВСІХ СМИСЛАХ ДОТЕЧЕ, СУКИ!
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01.04.2022 19:02 Відповісти
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.
Слава нації
Смерть москалям
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01.04.2022 19:04 Відповісти
да і хрін з ними-буде куда дохлих москалів скидати
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01.04.2022 19:18 Відповісти
главное, убивать каждого первого кацапа... никого в живых не оставлять...
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01.04.2022 19:39 Відповісти
Пенсії наступник х*йла відстрочить ще років на 10, бо репарації.
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01.04.2022 19:45 Відповісти
Причина, щоб потім не відновлювати роботу шахт? Мовляв, "незворотнє" й т.д.?
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01.04.2022 20:42 Відповісти
А как вы потом будете восстанавливать, если вода подымется метров на 500? Это сколько лет придется откачивать?
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01.04.2022 20:57 Відповісти
это нада признать - восточная чаьс Донбаса будет заброшена. там если строить максимум гетто для колаболрантов. Донбасс разршен и экологически загажен

вкладывать миллиарды никто не будет - проще расселить Украинцев по городам и полувымершим селам а ноВОРосцев - на росию
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01.04.2022 22:53 Відповісти
 
 