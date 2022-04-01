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Якщо Ердогану вдасться організувати зустріч Зеленського та Путіна то ми лише вітатимемо цю ініціативу, - Кулеба

зеленський,путін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган створив "правильну атмосферу" на переговорах делегацій України і Російської Федерації у Туреччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми вдячні президенту Туреччини за його зусилля. Можу відверто сказати, що саме завдяки тому, що він особисто приділив увагу питанню переговорів між Україною і Росією, вдалося перенести ці переговори з Білорусі в Туреччину. Це однозначно позитивне рішення. А також створити, дипломатичною мовою, правильну атмосферу на самих перемовинах, тому що він звернувся до учасників перед тим, як переговори почалися", - сказав глава МЗС.

"І з огляду на ці успіхи турецької дипломатії, безумовно, якщо йому вдасться організувати зустріч президентів Зеленського та Путіна в Туреччині, то ми лише вітатимемо цю ініціативу", - додав Кулеба.

Також читайте: Бучу звільнено від російських окупантів, - мер Федорук. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) путін володимир (23764) Туреччина (3491) Кулеба Дмитро (3604) переговори з Росією (1062)


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Топ коментарі
+26
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01.04.2022 19:14
+19
нагадую другий куплет гімну України

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краї панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє.
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

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01.04.2022 19:17
+16
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01.04.2022 19:30
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01.04.2022 19:14 Відповісти
я пішла у магаз за поп корном
анонсували 1865 серію
подобається мені цей серіал для домогосподарок

КУЛЕБА, РЕСПЕКТ
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01.04.2022 19:14 Відповісти
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01.04.2022 19:14 Відповісти
нагадую другий куплет гімну України

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краї панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє.
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

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01.04.2022 19:17 Відповісти
Да не будет никогда никакой личной встречи Пу и Зеленский не будет Наш Вова пошлет ему венок...так хотелось но увы не вышло.....а серьезно Путин свихнувшийся в параноидальной шизофрении ЧУДОВИЩЕ доживающий свой земной путь..ему нужна только КАПИТУЛЯЦИЯ ПОЛНАЯ УКРАИНЫ И ВСЯ УКРАИНА, КОТОРУЮ ОН НАМЕРЕН ПЕРЕСЕЛИТЬ ПОБЛИЖЕ К КИТАЮ

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01.04.2022 20:07 Відповісти
в тетя сара хочет негра
я понимаю, что путя хочет вернуть ссср, когда и стояло без ботекса и вся его жизнь бьіла спереди
но всему миру на его хотелки сейчас пофиг
и как только найдется возможность его нейтрализовать - не убить даже, просто устранить от кнопки - мир сменит парадигму

но никто не запретит мне ненавидеть урода, из за которого умирает столько людей
и желать поставить в микроволновку его адамово яблоко
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01.04.2022 20:15 Відповісти
Интересно, как будет проходить встреча? О чем они будут говорить? Ботекс в скафандре будет, наверное.
Чую, не будет ее...
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01.04.2022 19:15 Відповісти
***** може вилізти з берлоги, якщо віритиме у свою перемогу.
Інакше ні.
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01.04.2022 19:15 Відповісти
.Як він може поїхати на зустріч,якщо він боїться своє найближче оточення?
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01.04.2022 19:27 Відповісти
Не вилізе, навіть тоді. В нього тепер один шлях - закопуватися все глибше, глибше...
В Ердогана дійсно "місія нездійсненна". Тому Кулеба і буде в захваті... 😲
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01.04.2022 20:53 Відповісти
і дати доброго шмайсера .. двома пострілами вирішимо всі проблеми
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01.04.2022 19:15 Відповісти
Не вдасться нічого Єрдогану, бо ***** ще й сЦИКЛО.
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01.04.2022 19:16 Відповісти
Так. Зустріч цих двох в найближчий час малоймовірна.
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01.04.2022 19:24 Відповісти
Не расстраивайте "найвэлычнийшого", он с детства мечтал об этом...
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01.04.2022 19:43 Відповісти
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01.04.2022 20:33 Відповісти
Эрдоган-НЕ Бог..,когда время придёт ,тогда встреча состоится сама по себе без участия третьего лица с
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01.04.2022 19:16 Відповісти
Плять та не вылезет ху.ло из бункера, он по ********* не ездит только по Скайпу скоту указания даёт.
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01.04.2022 19:18 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/show/video-kak-russkij-********-korabl-snosit-kreml-s-litsa-zemli-stalo-virusnyim.htm Видео, как русский военный корабль сносит Кремль с лица земли, стало вирусным
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01.04.2022 19:19 Відповісти
Какие аргументы в пользу такой встречи?
Что вы от нее ожидаете?

Для меня очевидна только одна цель - замочить ***** любыми доступными средствами, хоть загрызть его...
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01.04.2022 19:19 Відповісти
у Зеленского есть шанс стать величайшим героем Украины во всей Истории, убить московского императора, и наконецто уничтожить их Империю... но для этого нужны яйца
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01.04.2022 19:21 Відповісти
тільки но подумав написати..шо Зеленський його б грохнув все б і закінчилось..
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01.04.2022 19:29 Відповісти
Он ему в глаз как заглянет
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01.04.2022 19:40 Відповісти
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01.04.2022 19:44 Відповісти
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01.04.2022 20:34 Відповісти
Це ще треба стільки сили прикласти щоб того упиря з бункеру витягти, воно ж там вже коріння пустило, вросло в землю. Хіба зашморг на шию, а там і до Гааги дотягнути можна
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01.04.2022 19:21 Відповісти
Я вас умоляю... Двойник-тройник приедет, и в Гаагу тоже.
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01.04.2022 19:25 Відповісти
Если в роиси рукожопость это их всё. То представь на кого двойник будет похож❗ Кто то типа лаврова будет пытаться выдавать себя за х.у.йла😁👍
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01.04.2022 19:29 Відповісти
100 відсотків шо двійник...Памята'єте шо за )(уйлом забирають його біоматеріал..шо навіть квіти, які він положив був на магілку предка і то забрали..там усе підчищають щоб не було слідів..ДНК ніяких
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01.04.2022 19:33 Відповісти
Надеюсь это делается только для того, чтоб выманить бункерную крысу и ******* во время полета
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01.04.2022 19:21 Відповісти
Путен просто не знает что происходит. Зеля его ознакомит с происходящим и путен сразу согласится на все условия😁❗
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01.04.2022 19:26 Відповісти
Да уж - так и окочурится и помрёт. Кстати с ****** стрелку быть надо было сразу в Гааге. Чтобы не тащить его повторно по миру. А то ещё преждевременно из стресса помрёт.
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01.04.2022 19:45 Відповісти
Якщо под час організованої турком зустрічі жид обговорюватиме з вепсом озвучені абхазом умови, то сам громадянин Кулеба неминуче проведе пятнадцять років у виправній колоніі. Можливо навіть в одній камері з громадянином Арахамією. Що може негативно повпливати на гендерну роль громадянина Кулеби з огляду на кавказське походження сокарменика.
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01.04.2022 19:25 Відповісти
куляйбо, народ цієї ініциативи не вітав, не вітає і не будет вітати... народ почне готувати кожному по гілляці...
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01.04.2022 19:29 Відповісти
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01.04.2022 19:30 Відповісти
.
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01.04.2022 20:40 Відповісти
Якщо це тролінг мордору й пуйла,то-це добрий тролінг! Іншого сенсу у цім немає-всі,будь які,рішення підлягають "імплементації" ЗСУ,Верховної Ради та Народу України!
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01.04.2022 19:32 Відповісти
Кулебаба радий всьому аби бубочці догодити
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01.04.2022 19:32 Відповісти
Соромлюся запитати: а для чого ця зустріч? Невже хочуть кацапи, щоб у мавзолеї аж три вовки лежали? Більш раціонального пояснення цим химерним думкам про зустріч навряд чи знайдеться. Плюгава потвора ***** ясно сказав: "Я їх знищу". Треба йому довести зворотнє. Кацапи розуміють лише тоді, коли добряче отримують по осоружній паскудній пиці
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01.04.2022 19:41 Відповісти
Совершенно бесполезная встреча, которая абсолютно ничем не закончится, кроме заглядывания в мутный глаз дохлой рыбы
Для чего - никому непонятно.
Даже обсуждать не хочется сие бестолковое мероприятие
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01.04.2022 19:45 Відповісти
А що є умовою зустрічі, окупація Маріуполю?
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01.04.2022 19:56 Відповісти
Путин сцыкливо найдёт причину отказаться: а вдруг Эрдоган его зарежет ?
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01.04.2022 19:56 Відповісти
Дозволю собі такі поради пану Президенту Зеленському:

1. Не поспішайте дуже, по путін завжди і навмисне запізнюється, намагаючись показати, що він "визначна особа". Нехай ця підла особа чекає, як Президента Країни - Переможця !!!

2. Руку йому не подавайте !

3. Зустріч чи відеопереговори почніть з відеоролика його злочинів, а саме : Маріуполь - який був і яким його зробив окупант; Харків, Гостомель, Чернігів і т.д. Нехай подивиться на обличчя наших людей і побачить тіла вбитих окупантів.
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01.04.2022 19:58 Відповісти
Також нашим представникам на переговорах теж не завадить показати переговорникам клятої московії такий відеоролик
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01.04.2022 20:01 Відповісти
ну от чо зе так тяне до зустрічі з ху? мені здається шо в недавньму минулому ху не розплатився з 95кв за концерт.і тепер зе хоче борг вернуть
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01.04.2022 20:05 Відповісти
Кому прийшла така дурість в голову, що якщо відбудеться зустріч Зеленського з Ху*лом, то в Україні буде "лад і спокій". Але Зеленський далі вперто добивається цієї зустрічі, як навіжений. Не розумію(
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01.04.2022 20:23 Відповісти
зустріч з ******, це сама дурна мрія зеленського.
це моя особиста думка.
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01.04.2022 20:29 Відповісти
Така зустріч неможлива за жодних обставин за межами раши і всі думаючі люди це розуміють і навіть знають причини, бункер свою справу зробив
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01.04.2022 20:33 Відповісти
Організувати зустріч президентів Зеленського та Путіна в Туреччині, Ердогана попросив рашист ,для того,щоб навязувати "зе" те ,про що строчить переговорщик арахімії,подоляки і всякі інші проросійські переговорники -нейтральний статус ,відмова від НАТО ,не обговорювати питання окупованого Криму і Донбасу, зміна конституції де має бути прописаний позаблоковий статус України і друга державна рашистький "язик" .А ще відсторонити від переговорного процесу США І Англію .ніби то окупант РАШИСТ -буде гарантувати Україні безпеку без США .НАТО .Англії
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01.04.2022 20:33 Відповісти
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01.04.2022 20:41 Відповісти
чума на блаЗЄнських кулЄб!
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01.04.2022 20:54 Відповісти
Крыса понимает, что на нее открыта охота, поэтому не вылезет из бункера за пределы паРашки (очень труслива и крайне подозрительна)!
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01.04.2022 21:06 Відповісти
Вы то - да! Украину жаль!
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01.04.2022 21:27 Відповісти
Якщо Зєля здасть хоч один сантиметр нашої землі (в т.ч. окуповані території чи Крим), назад може не повертатися. Його дім - після цього буде Туреччина. Звісно, якщо хоче жити.
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01.04.2022 22:58 Відповісти
Він відразу в бункер до щурика сдрисне.
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01.04.2022 23:51 Відповісти
 
 