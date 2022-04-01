Якщо Ердогану вдасться організувати зустріч Зеленського та Путіна то ми лише вітатимемо цю ініціативу, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган створив "правильну атмосферу" на переговорах делегацій України і Російської Федерації у Туреччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми вдячні президенту Туреччини за його зусилля. Можу відверто сказати, що саме завдяки тому, що він особисто приділив увагу питанню переговорів між Україною і Росією, вдалося перенести ці переговори з Білорусі в Туреччину. Це однозначно позитивне рішення. А також створити, дипломатичною мовою, правильну атмосферу на самих перемовинах, тому що він звернувся до учасників перед тим, як переговори почалися", - сказав глава МЗС.

"І з огляду на ці успіхи турецької дипломатії, безумовно, якщо йому вдасться організувати зустріч президентів Зеленського та Путіна в Туреччині, то ми лише вітатимемо цю ініціативу", - додав Кулеба.

Також читайте: Бучу звільнено від російських окупантів, - мер Федорук. ВIДЕО