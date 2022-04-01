Якщо Ердогану вдасться організувати зустріч Зеленського та Путіна то ми лише вітатимемо цю ініціативу, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган створив "правильну атмосферу" на переговорах делегацій України і Російської Федерації у Туреччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми вдячні президенту Туреччини за його зусилля. Можу відверто сказати, що саме завдяки тому, що він особисто приділив увагу питанню переговорів між Україною і Росією, вдалося перенести ці переговори з Білорусі в Туреччину. Це однозначно позитивне рішення. А також створити, дипломатичною мовою, правильну атмосферу на самих перемовинах, тому що він звернувся до учасників перед тим, як переговори почалися", - сказав глава МЗС.
"І з огляду на ці успіхи турецької дипломатії, безумовно, якщо йому вдасться організувати зустріч президентів Зеленського та Путіна в Туреччині, то ми лише вітатимемо цю ініціативу", - додав Кулеба.
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КУЛЕБА, РЕСПЕКТ
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краї панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє.
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
я понимаю, что путя хочет вернуть ссср, когда и стояло без ботекса и вся его жизнь бьіла спереди
но всему миру на его хотелки сейчас пофиг
и как только найдется возможность его нейтрализовать - не убить даже, просто устранить от кнопки - мир сменит парадигму
но никто не запретит мне ненавидеть урода, из за которого умирает столько людей
и желать поставить в микроволновку его адамово яблоко
Чую, не будет ее...
Інакше ні.
В Ердогана дійсно "місія нездійсненна". Тому Кулеба і буде в захваті... 😲
Что вы от нее ожидаете?
Для меня очевидна только одна цель - замочить ***** любыми доступными средствами, хоть загрызть его...
Для чего - никому непонятно.
Даже обсуждать не хочется сие бестолковое мероприятие
1. Не поспішайте дуже, по путін завжди і навмисне запізнюється, намагаючись показати, що він "визначна особа". Нехай ця підла особа чекає, як Президента Країни - Переможця !!!
2. Руку йому не подавайте !
3. Зустріч чи відеопереговори почніть з відеоролика його злочинів, а саме : Маріуполь - який був і яким його зробив окупант; Харків, Гостомель, Чернігів і т.д. Нехай подивиться на обличчя наших людей і побачить тіла вбитих окупантів.
це моя особиста думка.