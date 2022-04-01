РФ поширює фейки, ніби Україна за допомогою "Байрактарів" розпилює віруси, - Центр протидії дезінформації
Прокремлівські ЗМІ поширюють дезінформацію з посиланням на Міноборони РФ, начебто українська корпорація "Мотор Січ" створює модифікації турецьких Bayraktar з аерозольним розпилювачем вірусів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Як "доказ" наводиться копія запиту української "Мотор Січі" до турецького виробника "Байрактарів" .
"Насправді відповідний запит щодо технічних характеристик імпортованої військової техніки — звичайна річ для всіх країн, у т.ч. і росії. І питання до турецької сторони щодо можливого розпилення Байрактарами через аерозолі, є звичайним інформаційним питанням для авіаційної техніки, яке жодним чином не свідчить про наміри України надати турецьким БПЛА таку можливість", - пояснили в ЦПД.
В Центрі нагадали, що раніше Міноборони РФ поширювало фейки, що в Україні "кололи перельотним птахам небезпечні віруси" і потім їх "мали відправити на територію росії".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На фоне полномасштабного военного вторжения РФ на территорию независимой Украины пилоты французских авиакомпаний сообщают о сбоях связи в районах вокруг Черного моря, восточной Финляндии и Калининградской области. https://t.me/charter97_org/68716 https://t.me/charter97_org/68716
Всего 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для лечения. https://t.me/charter97_org/68720 https://t.me/charter97_org/68720
Після опромінення в "Рудому лісі", коли вони там будували фортецю, солдати почали втрачати свідомість. Почалась паніка серед солдатів і, відповідно, командири ухвалили рішення вивезти ці підрозділи у Білорусь. Але почався мор.
У Білорусі перша партія тяжко опромінених складала якраз 250 солдатів. Як понінформували наші люди в Білорусі, це було 6 автобусів з тяжко опроміненими солдатами. Це 246 "світильників".
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/ot-karmyi-ne-ujdesh-rossijskie-okkupantyi-poluchili-smertelnyie-dozyi-oblucheniya-v-ryizhem-lesu.htm От кармы не уйдешь: российские оккупанты получили смертельные дозы облучения в "Рыжем лесу"
100% !
https://www.youtube.com/watch?v=eyMe5o6jNvE
А на днях, кацапи казали, що знищили 36 Байрактарів!
Скоро в Воронеже.
віруси не розпилюємо, вони занадто дрібні
байрактарами розпилюємо орчанську армію
далі, сподіваюся, буде))
Наконец получены реальные фото доказательства того, что случилось сегодня под утро в Белгороде
НІЗАЧОТ!
В чому проблема?
Мордорське бидло буде в це вірити. Адекватний світ знає, що це фейк.
В чому проблема?
Чому ми всераємось?
Редакція цензор.нет може пояснити, в чому сенс цієї публікації?
Так, все, що ви чули по телевізору, правда. Як розповідає ваше телебачення, ми найбільша європейська країна, і ми занадто сильні, щоб нас перемогти. Ми навіть будемо вистежувати вас і вбивати біозброєю, гелікоптерами, ракетами та брудними ядерними бомбами.
Тож залиште нас у спокої, а ми залишимо вас у спокої.
Можливо, цього не можна сказати офіційно. Але неофіційно це може бути корисним.
І взагалі ми нацисти, і за нашою расовою теорією ми, укри-гіперборейці, Суперлюди, а кацапи унтерменші. Тому краще тікайте звідси, інакше прийдемо робити ендлозунг, фолькерморд унд холокост!
лабораторія розтошувуеться між 3м і 4м під'їздом того дому,
шо так ніколи і не збудували.
Качки переносять бацилу, що викликає цироз печінки та похмілля зразку. Їх прикривають синички із банками помідорів.
И теперь пойди разберись сколько там бьіло той горючки - полньіе баки или только на доньішке. А учитьівая, что на одной нефтебазе топлива просто дохерища (сотни тонн), и помножив его на цену, можно сделать определенньіе вьіводьі
🐝🐝🐝🐝🐝🐝🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Яка там велика російська армія? Боягузи, сброд, вбивці і мародери! Багато років московія приписувала собі перемогу у другій світовій війні. Забуваючи, що саме Москва в особі Сталіна з Гітлером ділили світ і розпочали ту війну. То не росії перемога, а в першу чергу тих, хто прийняв на себе перший удар, щоб москва збереглася. Саме Україна і Білорусь внесли найбільший вклад в перемогу і більше інших постраждали від фашистів. Але фашизм знову відродився. Вже в образі нацистської росії. Росія сьогодні - це ******** фашизм і нацизм! І те, що вона зараз робить ніколи не забудеться і прощення їй не буде! Слава Україні! Героям слава!
Они шо, действительно думают, что у нас летучие мыши и птички закончились?
Ой вэй...)))