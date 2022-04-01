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РФ поширює фейки, ніби Україна за допомогою "Байрактарів" розпилює віруси, - Центр протидії дезінформації

байрактар

Прокремлівські ЗМІ поширюють дезінформацію з посиланням на Міноборони РФ, начебто українська корпорація "Мотор Січ" створює модифікації турецьких Bayraktar з аерозольним розпилювачем вірусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як "доказ" наводиться копія запиту української "Мотор Січі" до турецького виробника "Байрактарів" .

РФ поширює фейки, ніби Україна за допомогою Байрактарів розпилює віруси, - Центр протидії дезінформації 01

"Насправді відповідний запит щодо технічних характеристик імпортованої військової техніки — звичайна річ для всіх країн, у т.ч. і росії. І питання до турецької сторони щодо можливого розпилення Байрактарами через аерозолі, є звичайним інформаційним питанням для авіаційної техніки, яке жодним чином не свідчить про наміри України надати турецьким БПЛА таку можливість", - пояснили в ЦПД.

В Центрі нагадали, що раніше Міноборони РФ поширювало фейки, що в Україні "кололи перельотним птахам небезпечні віруси" і потім їх "мали відправити на територію росії".

Також читайте: Російські окупанти обстрілюють села для дискредитації українських захисників, - Центр протидії дезінформації

Автор: 

фейк (743) Центр протидії дезінформації (157) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+15
Такой ***** еще не читал
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01.04.2022 19:19
+15
Вірус ідіотизму росіяни отримують з материнським молоком.
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01.04.2022 19:21
+14
Зате в нас, в Рудому лісі, гарний захист від вірусів.
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01.04.2022 19:24
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Такой ***** еще не читал
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01.04.2022 19:19 Відповісти
Еще не вечер. Завтра будут бандеровские комары-спидоносцы
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01.04.2022 19:37 Відповісти
нормально. техніка й парашники дохнуть як мухи од байрактарних вірусів.
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01.04.2022 19:21 Відповісти
Россия глушит гражданскую авиацию.

На фоне полномасштабного военного вторжения РФ на территорию независимой Украины пилоты французских авиакомпаний сообщают о сбоях связи в районах вокруг Черного моря, восточной Финляндии и Калининградской области. https://t.me/charter97_org/68716 https://t.me/charter97_org/68716

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01.04.2022 19:38 Відповісти
У расеи нет границ маразма.
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01.04.2022 19:21 Відповісти
Ой та ладно,забьіли уже как зелебобики бегали по форумам и рассказьівали что Порох коронавирус распьіляет по Киеву с вертолета?
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01.04.2022 20:26 Відповісти
Хай ******* якось пох. Нi чого нового.
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01.04.2022 19:21 Відповісти
Вірус ідіотизму росіяни отримують з материнським молоком.
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01.04.2022 19:21 Відповісти
СМИ со ссылкой на Военно-медицинскую службу РФ сообщают о смерти первого российского военного от лучевой болезни.

Всего 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для лечения. https://t.me/charter97_org/68720 https://t.me/charter97_org/68720

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01.04.2022 19:39 Відповісти
"Рудому лісу" варто присвоїти звання "Героя України", а командирам трьох полків, які завели російські віська у "Рудий ліс", для спорудження фортифікацій, почесне звання "Сусанін - 2".

Після опромінення в "Рудому лісі", коли вони там будували фортецю, солдати почали втрачати свідомість. Почалась паніка серед солдатів і, відповідно, командири ухвалили рішення вивезти ці підрозділи у Білорусь. Але почався мор.

У Білорусі перша партія тяжко опромінених складала якраз 250 солдатів. Як понінформували наші люди в Білорусі, це було 6 автобусів з тяжко опроміненими солдатами. Це 246 "світильників".

https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/ot-karmyi-ne-ujdesh-rossijskie-okkupantyi-poluchili-smertelnyie-dozyi-oblucheniya-v-ryizhem-lesu.htm От кармы не уйдешь: российские оккупанты получили смертельные дозы облучения в "Рыжем лесу"
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01.04.2022 19:52 Відповісти
Наскільки небезпечні окупанти, які виїхали опромінені з ЧАЕС - https://www.youtube.com/watch?v=FmBzREcftuA&t=328s&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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01.04.2022 20:24 Відповісти
Та й фіг з ними, нех шастати. Що більше зарази додому привезуть, то краще.
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01.04.2022 20:38 Відповісти
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01.04.2022 21:36 Відповісти
Ну хотя бы с почином.
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01.04.2022 21:39 Відповісти
нехай би ротацію проводили , я думаю Україна не перешкоджала б.
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01.04.2022 21:40 Відповісти

100% !
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01.04.2022 21:42 Відповісти
Раніше. Ще в утробі, у вигляді зайвої хромосоми.
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01.04.2022 19:54 Відповісти
Кого вообще **** что говорит обоссаная *********, как там дела в белгороде?
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01.04.2022 19:22 Відповісти
Чисто с познавательньіми целями... как передачу "в мире жьівотньіх"...
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01.04.2022 20:27 Відповісти
Зате в нас, в Рудому лісі, гарний захист від вірусів.
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01.04.2022 19:24 Відповісти
Так це вже мем))). Сіла птаха українська жовтокрила на паркані москалівського кремля,новий вірус роспиляти прилетіла!!! Ось :
https://www.youtube.com/watch?v=eyMe5o6jNvE
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01.04.2022 19:25 Відповісти
..не зовсім так: насправді Байрактар у наукових лабораторіях Університета "Азов"просто заражають потрібним вірусом і він літає над Мордором і чихає на нього
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01.04.2022 19:25 Відповісти
Саме так. Віруси розпилюємо. Кацапи, як бачать Байрактар, одразу обсіраються.
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01.04.2022 19:25 Відповісти
Пурген розпилює...
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01.04.2022 19:48 Відповісти
Ї6онутим нема покою!
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01.04.2022 19:25 Відповісти
вирус вызывает взрыв кацапских пердаков, пороблено в Украине
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01.04.2022 19:26 Відповісти
от, невігласи! та то функція для розпилювання гербіцидів над полями у мирний час)))
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01.04.2022 19:26 Відповісти
Та невже?
А на днях, кацапи казали, що знищили 36 Байрактарів!
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01.04.2022 19:28 Відповісти
Ящур.
Скоро в Воронеже.
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01.04.2022 19:28 Відповісти
лучше кашель со срачкой
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01.04.2022 19:31 Відповісти
нє
віруси не розпилюємо, вони занадто дрібні
байрактарами розпилюємо орчанську армію

далі, сподіваюся, буде))
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01.04.2022 19:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=h1-qL3KYyPc https://www.youtube.com/watch?v=h1-qL3KYyPc

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01.04.2022 19:30 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC1KZ3N_PKX5z4fe6NX2gcHw Maksym Melnychuk
Наконец получены реальные фото доказательства того, что случилось сегодня под утро в Белгороде
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01.04.2022 19:33 Відповісти
Ой летіли дикі гуси...
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01.04.2022 19:49 Відповісти
В ДЕ ВІЗИТКА ЯРОША?,
НІЗАЧОТ!
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01.04.2022 19:52 Відповісти
вирус у кацапов один-вырождения
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01.04.2022 19:34 Відповісти
То хай поширює!
В чому проблема?
Мордорське бидло буде в це вірити. Адекватний світ знає, що це фейк.
В чому проблема?
Чому ми всераємось?
Редакція цензор.нет може пояснити, в чому сенс цієї публікації?
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01.04.2022 19:35 Відповісти
Ви прочитали і статтю і дописи, то якого сенсу ви ще хочите?
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01.04.2022 20:41 Відповісти
Треба написати "Великий збірник маразмів мокшанської пропаганди"
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01.04.2022 19:35 Відповісти
Там все маразм. Руководитель, народ, учёные, военные, ведущие.
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01.04.2022 19:40 Відповісти
це вони в мене в погребі ще не були- я там вирощую гібрід хищника з чужим.. класно.. от тільки на касабів ще погано реагує... нічого .. за день два портянки допоможуть
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01.04.2022 19:35 Відповісти
Значить, ***** скоро здохне від тих вірусів. Ну, а від чого ж ще
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01.04.2022 19:36 Відповісти
Трусіться і гавкайте! До речі, вже з"явилось радіо FM Байрактар.
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01.04.2022 19:39 Відповісти
чего вы ржоте - да я своими ушами видел как эти вирусы выпрыгивали из 400 местных Байрактаров и из каждого москаля кровь выпивали. потом их долго рвало и многие сходили с ума.
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01.04.2022 19:41 Відповісти
рвало и многие сходили с ума - это я про вирусов
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01.04.2022 19:50 Відповісти
Нехай бояться, сцуки. Над нами їхні ракети літають, а над ними - «наши віруси».
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01.04.2022 19:41 Відповісти
вирус нацизма и фашизма весьма суров ! всю расею круто зверьково заунтерменшил !
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01.04.2022 19:47 Відповісти
Я розумію, що це все провокація росіян на застосування зброї масового знищення. Але чи не можна було звернути всю цю пропаганду проти росіян? Наприклад:
Так, все, що ви чули по телевізору, правда. Як розповідає ваше телебачення, ми найбільша європейська країна, і ми занадто сильні, щоб нас перемогти. Ми навіть будемо вистежувати вас і вбивати біозброєю, гелікоптерами, ракетами та брудними ядерними бомбами.
Тож залиште нас у спокої, а ми залишимо вас у спокої.

Можливо, цього не можна сказати офіційно. Але неофіційно це може бути корисним.
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01.04.2022 19:47 Відповісти
Аналогічна думка з'являлася вже неодноразово
І взагалі ми нацисти, і за нашою расовою теорією ми, укри-гіперборейці, Суперлюди, а кацапи унтерменші. Тому краще тікайте звідси, інакше прийдемо робити ендлозунг, фолькерморд унд холокост!
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01.04.2022 19:55 Відповісти
Так всё верно - пациенты умирает при первом попадании от птички.
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01.04.2022 19:48 Відповісти
А чо, нормальная идея!
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01.04.2022 19:49 Відповісти
Це якийсь Ванька своїй Маньці наплів, що його "злые хахлы с Байрактара триппером заразили", а їх пропагандони почали ті побрехеньки тиражувати.
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01.04.2022 19:49 Відповісти
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01.04.2022 19:55 Відповісти
більше скажу - covid придумали в Україні,
лабораторія розтошувуеться між 3м і 4м під'їздом того дому,
шо так ніколи і не збудували.
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01.04.2022 19:54 Відповісти
ОБС сообщает, что Шойгу заявил, что за 2 года они вывезут украинцев в Сибирь и пусть там работают. Так что готовтесь, панове, или Украина или Сибирь.
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01.04.2022 19:54 Відповісти
Байрактар із вірусами? Занадто просто.

Качки переносять бацилу, що викликає цироз печінки та похмілля зразку. Їх прикривають синички із банками помідорів.
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01.04.2022 19:55 Відповісти
Питання не у самому листі (якого могло і не бути взагалі), а у тому що турки надали його кацапам!
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01.04.2022 19:58 Відповісти
быдломасса сожрет и это дерьмо.оближится и откроет рот для следующей порции..бычье гребаное
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01.04.2022 19:58 Відповісти
да пофиг на их фейки, они против нас и так ведут тотальную войну, так чтоне имеет значения, что они про нас наговорят. они пытаются смотивировать свой народ для войны, но это дохлый номер. у них уже мало ресурсов, и будет еще меньше
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01.04.2022 20:14 Відповісти
без базара ! вирусы нацизма-фашизма Z V O изготовлены в Украине !
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01.04.2022 20:26 Відповісти
Короче. Рассказьіваю как все бьіло (а то уже ядерное оружие приплетать начали). Директор нефтебазьі взял пузьірь и пошел к вертолетчикам. Там они єтот пузьірь распили. После чего "злобньіе украинские вертолетьі" расхерачили єту базу к буям.
И теперь пойди разберись сколько там бьіло той горючки - полньіе баки или только на доньішке. А учитьівая, что на одной нефтебазе топлива просто дохерища (сотни тонн), и помножив его на цену, можно сделать определенньіе вьіводьі
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01.04.2022 20:32 Відповісти
А, блин, не в ту ветку. Ну да ладно...
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01.04.2022 20:33 Відповісти
Що, кацапи, страшно? Правильно. Бійтеся, тварюки - у нас ще біодрони є!

🐝🐝🐝🐝🐝🐝🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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01.04.2022 20:34 Відповісти
Підлі рашистські вояки з задрипаних околиць РФ не вміють ні воювати, ні жити по людські. Боягузливі з відсутністю почуття власної гідності, коли здаються в полон починають одну і ту ж мантру канючити: "Ми не знаємо, куди нас посилають, ми думали на навчання". Сукі погані. Їх хватало тільки на те, щоб вбивати беззахисних дітей, немічних людей, гвалтувати жінок на очах дітей. Скоти, такі як їх президент і командири. Орда, немита паршива орда. Бздлива, бо збирають дітей і ставлять поперед вояк, щоб в них на стріляли, підла - бо розстрілюють беззахисних людей в "зелених коридорах" про які самі ж і домовлялися. А цей шизофренутий недомірок Путін, який начитавшись "Майн Кампф" Гітлера, себе уявив фюрером, і як щур (криса), сидячи у себе в бункері, біснуючись від того, що провалився бліцкриг з Україною, віддає накази знищувати житлові будинки, лікарні, пологові будинки, всю побутову інфраструктуру. Яка нікчемна держава - ця підла російська федерація. Брехливі всі, починаючи з самої верхівки, - путін, лавров та їже з ними. Яка там "велика росія?" Нікчемна блудлива держава. Якщо завтра всі, так звані залишки срср, що перекочували в снд, зрозуміють, що без московії їм буде краще і почнуть виходити з цього недолугого союзу, то московія здохне, бо кремль кормити буде нічим.
Яка там велика російська армія? Боягузи, сброд, вбивці і мародери! Багато років московія приписувала собі перемогу у другій світовій війні. Забуваючи, що саме Москва в особі Сталіна з Гітлером ділили світ і розпочали ту війну. То не росії перемога, а в першу чергу тих, хто прийняв на себе перший удар, щоб москва збереглася. Саме Україна і Білорусь внесли найбільший вклад в перемогу і більше інших постраждали від фашистів. Але фашизм знову відродився. Вже в образі нацистської росії. Росія сьогодні - це ******** фашизм і нацизм! І те, що вона зараз робить ніколи не забудеться і прощення їй не буде! Слава Україні! Героям слава!
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01.04.2022 20:38 Відповісти
Вони планували спочатку захопити МС, бо їм треба нормальні двигуни, тепер вони бачать, що захопити не вийде і вигадали пояснення, чому вони будуть бити ракетами по заводу, щоб не дісталося нікому. Це звичайна тактика срущіх іванов
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01.04.2022 20:39 Відповісти
Шо, прям "Байрактарами"?
Они шо, действительно думают, что у нас летучие мыши и птички закончились?
Ой вэй...)))
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01.04.2022 20:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg "Сіла птаха українська" - Леся Нікітюк
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02.04.2022 08:06 Відповісти
Иногда срабатывает от противного. Да молчите! Пусть так! Чем дебильный текст, тем стёб а кайф. Не надо оправдываться. Беда старая наша. Масла подливать--- мол уже и тополиный пух тоже урановый , пусть тополя пиляют иванушки-интернационал!
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02.07.2022 17:12 Відповісти
 
 