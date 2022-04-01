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В міністра часів Януковича конфіскували $4,8 мільйона на користь Міноборони
В ексміністра конфіскували 4,8 млн дол. на користь Міністерства оборони.
Про це повідомила у Фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.
"Стягнули на користь Міністерства оборони України 4,8 млн доларів. Вони належали міністрові часів президента-утікача", - написала вона.
Кошти були вилучені в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією "Межигір’я", додала генпрокурор.
Топ коментарі
+14 Саша Пончик
показати весь коментар01.04.2022 19:23
+8 Саша Иванов #460380
показати весь коментар01.04.2022 19:24
+8 Valery Valery #424431
показати весь коментар01.04.2022 19:32
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і розматюкалася
старі міністри ще нічо
як казав один такий собі вбивця на питання "Родіон Раскольніков, как вьі могли убить старушку процентщицу за 20 копеек?"
А ПЯТЬ СТАРУШЕК ЕТО РУБЛЬ
розкуркулюйте їх, ібо нєфіг
Украина взыскала в пользу Минобороны 4,8 млн долларов, которые принадлежали бывшему министру из окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Деньги пойдут на укрепление обороноспособности Украины. Ставицкий проживает в Израиле под именем Натан Розенберг. Украина направляла Израилю запрос на экстрадицию Ставицкого
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