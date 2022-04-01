В міністра часів Януковича конфіскували $4,8 мільйона на користь Міноборони

В ексміністра конфіскували 4,8 млн дол. на користь Міністерства оборони.

Про це повідомила у Фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

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"Стягнули на користь Міністерства оборони України 4,8 млн доларів. Вони належали міністрові часів президента-утікача", - написала вона.

Кошти були вилучені в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією "Межигір’я", додала генпрокурор.

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