УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12567 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
13 587 22

В міністра часів Януковича конфіскували $4,8 мільйона на користь Міноборони

гроші,долар

В ексміністра конфіскували 4,8 млн дол. на користь Міністерства оборони.

Про це повідомила у Фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також: Венедіктова - депутатам ОПЗЖ: "Не варто вважати, що вашою діяльністю ніхто не цікавиться"

"Стягнули на користь Міністерства оборони України 4,8 млн доларів. Вони належали міністрові часів президента-утікача", - написала вона.

Кошти були вилучені в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією "Межигір’я", додала генпрокурор.

Читайте також: Злочини РФ у Маріуполі можна кваліфікувати як геноцид, - Венедіктова

конфіскація (848) Міноборони (7313) Янукович Віктор (10778) Венедіктова Ірина (829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Фамилию министра можно или это тайна.
показати весь коментар
01.04.2022 19:23
+8
надо активы его и семьи искать по всем банкам
показати весь коментар
01.04.2022 19:24
+8
Фамилия героя где ?
показати весь коментар
01.04.2022 19:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фамилию министра можно или это тайна.
показати весь коментар
01.04.2022 19:23 Відповісти
надо активы его и семьи искать по всем банкам
показати весь коментар
01.04.2022 19:24 Відповісти
пригодятся. на восстановление Марика.
показати весь коментар
01.04.2022 19:24 Відповісти
За 4,8 млн. можно от силы 3 девятиэтажки эконом-класса отстроить.
показати весь коментар
01.04.2022 20:52 Відповісти
вибачте, я не дочитала і вирішила, що це янека розкуркулили на 4,8 лімона
і розматюкалася

старі міністри ще нічо

як казав один такий собі вбивця на питання "Родіон Раскольніков, как вьі могли убить старушку процентщицу за 20 копеек?"

А ПЯТЬ СТАРУШЕК ЕТО РУБЛЬ

розкуркулюйте їх, ібо нєфіг
показати весь коментар
01.04.2022 19:25 Відповісти
сирийца, который пошел воевать, арестовали в Германии. вот такии наемники.
показати весь коментар
01.04.2022 19:26 Відповісти
а як воно туди потрапило, Польща не пропускає нікого з бульбостану
показати весь коментар
01.04.2022 21:31 Відповісти
Фамилия героя где ?
показати весь коментар
01.04.2022 19:32 Відповісти
ну спромоглися на 3** день війни.. прям як верховна зрада...
показати весь коментар
01.04.2022 19:34 Відповісти
Нечистий дав, Бог забрав.
показати весь коментар
01.04.2022 19:34 Відповісти
Та у міністра знайшли 47 лямів (це скоріш за все ставицький). А скільки там усохло при розслідуванні. А цим вже нікуди було діватись, бо гряде ревізія коштів. Дбр щось там карячиться. хоче сховати кінці у воду, тепер вже венікова мете туди ж. З.......сь переписувати протоколи вилучення грошей.
показати весь коментар
01.04.2022 19:42 Відповісти
Може якийсь рахунок покаже? Чи тіхонєчко в лєс?
показати весь коментар
01.04.2022 19:47 Відповісти
Портнов?
показати весь коментар
01.04.2022 19:58 Відповісти
Ставицкий Эдя. Ныне Шльома Фагенбойм или как то так.
показати весь коментар
01.04.2022 20:09 Відповісти
Не ленитесь находить в инете ,а не гадать кто же этот засранец

Украина взыскала в пользу Минобороны 4,8 млн долларов, которые принадлежали бывшему министру из окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Деньги пойдут на укрепление обороноспособности Украины. Ставицкий проживает в Израиле под именем Натан Розенберг. Украина направляла Израилю запрос на экстрадицию Ставицкого
показати весь коментар
01.04.2022 20:14 Відповісти
При обыске у Ставицкого нашли 42 кг золота, 4,8 ...
https://ostannipodii.com › pri_obyske_u_stavickogo_na...





22 мар. 2014 г. - ... доме бывшего министра Минэнергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого были изъяты слитки золота весом 42 кг, 4,8 миллионов...
показати весь коментар
01.04.2022 20:17 Відповісти
Почему до войны не конфисковали?
показати весь коментар
01.04.2022 20:43 Відповісти
 
 