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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти відводять війська з Київщини та Чернігівщини для формування ударних груп на Слобожанському та Донецькому напрямках, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення на 18:00 1 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в офіційному фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ. 

У повідомлені відзначається: "Триває тридцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Продовжується відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування військ ворога, імовірно, для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках.

За наявною інформацією, на території республіки білорусь, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщено нібито "поранених" військовослужбовців збройних сил російської федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відновили контроль над 28 населеними пунктами, - Генштаб. ПЕРЕЛІК

На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, в місті Енергодар, на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримання осіб із числа місцевих жителів. Їх підозрюють у організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники федеральної служби безпеки російської федерації проводять їх допити із застосування методів психологічного та фізичного тиску.

За наявною інформацією, в місті Токмак російськими окупантами 4 квітня планується проведення так званого референдуму. Зокрема, окупаційною адміністрацією вже проведено оповіщення місцевого населення про цей захід.

Місто Мелітополь тимчасово контролюється військовими та росгвардією ворога. Противник продовжує розміщення серед житлових кварталів артилерійських систем, з яких здійснює обстріли у запорізькому напрямку.

Окупанти не полишають ідеї запровадити навчальний процес у закладах освіти за своїми стандартами та російською мовою у квітні 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог зосереджує зусилля на проведенні наступу у Східній операційній зоні, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 1 квітня

Освітянам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють грошову винагороду. Також, окупанти продовжують робити спроби роздачі так званої "гуманітарної допомоги" місцевим мешканцям. При цьому вони привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває з міста Запоріжжя.

У тимчасово зайнятому ворогом населеному пункті Щастя Луганської області усі спроби окупантів відновити роботу теплоелектростанції, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок бойових дій, виявились марними, адже кваліфіковані фахівці залишили населений пункт.

В Станиці Луганській російські загарбники проводять пропагандистські заходи. Зокрема, працівники окупаційної адміністрації здійснюють роботу з малозабезпеченими сім’ями, що перебувають на обліку у соціальних службах, та роздають так звану "гуманітарну допомогу".

При відході з міста Буча російські окупаційні війська здійснили мінування цивільних споруд, об’єктів інфраструктури та ділянок місцевості у межах населеного пункту.

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч загарбнику та проводять контратаки на окремих напрямках, звільняючи українські міста і села".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 17,7 тис. осіб, 143 літаки, 131 гелікоптер, 625 танків і 1 751 броньована машина

Автор: 

армія рф (17228) Генштаб ЗС (6501) ЗСУ (7501)


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Топ коментарі
+11
Австралія передасть Україні броньовані машини Бушмастер.
Про це у п'ятницю, 1 квітня, повідомив австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон.-"Ми надсилаємо не лише наші молитви, ми надсилаємо нашу зброю, наші **********, нашу гуманітарну допомогу. Ми надсилаємо все це, а також бронежилети. Ми також надішлемо наші броньовані машини, наші Бушмастери", - цитує Моррісона CNN.
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01.04.2022 19:34
+9
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01.04.2022 19:38
+8
Майк Тайсон (боксёр): "У всех есть план... пока они не получат по морде."
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01.04.2022 19:56
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Из тех покоцаных упырей не получится ударников ,поджилки у них трясутся ...
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01.04.2022 19:28 Відповісти
В днр уже студентов гребут и сразу в бой отправляют. Подозреваю, что дальше пойдут школьники 11, а потом 10 классов.
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01.04.2022 19:46 Відповісти
З такою швидкістю це не відводять- це драпають.
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01.04.2022 19:29 Відповісти
***** міняє плани.
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01.04.2022 19:32 Відповісти
Майк Тайсон (боксёр): "У всех есть план... пока они не получат по морде."
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01.04.2022 19:56 Відповісти
Австралія передасть Україні броньовані машини Бушмастер.
Про це у п'ятницю, 1 квітня, повідомив австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон.-"Ми надсилаємо не лише наші молитви, ми надсилаємо нашу зброю, наші **********, нашу гуманітарну допомогу. Ми надсилаємо все це, а також бронежилети. Ми також надішлемо наші броньовані машини, наші Бушмастери", - цитує Моррісона CNN.
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01.04.2022 19:34 Відповісти
Можливо, вони все-таки "БушмЕйстер" називаються?
Це змія така, різновид гадюк
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01.04.2022 20:46 Відповісти
як будуть вже то хлопці розкажуть як на них рашистів жалили)
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01.04.2022 21:23 Відповісти
Суми і Харків хочуть, суки…
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01.04.2022 19:35 Відповісти
орки дорогу хочуть аж до півдня по річці дніпру
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01.04.2022 19:42 Відповісти
Якщо на півночі втікають, на сході стріляють, то на півдні кляті московити вже формують свої "міськради" на чолі зі зрадниками-колоборантами, як, для прикладу, в Каховці, Бердянську. Невже кляті москалі думають, що прийшли назавжди ??? Не забувайте, що кацапи - тоє нагла, підля і брехлива народоорда !!!
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01.04.2022 19:36 Відповісти
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01.04.2022 19:38 Відповісти
Буратіно цілим захопили? Невже нам такий монстр потрібний у ЗСУ? Вогнемети - це зброя минулого
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01.04.2022 20:50 Відповісти
це не новина..роблять ще одне "ордло"
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01.04.2022 19:40 Відповісти
СМИ со ссылкой на Военно-медицинскую службу РФ сообщают о смерти первого российского военного от лучевой болезни.

Всего 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для лечения. https://t.me/charter97_org/68720
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01.04.2022 19:41 Відповісти
Ну все, ВСУ зняло табу з російських терористів під Києвом,-можна випускати Яременка, нехай закінчить...
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01.04.2022 19:42 Відповісти
Другий раз їх уже на фронт не загониш. А референдум проводять, щоб крисьонишу показати - ми сила, ми все виконали.
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01.04.2022 19:47 Відповісти
Лише в мене склалося враження що на переговорах обміняли київську область на південь?
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01.04.2022 19:48 Відповісти
Так, лише в тебе (ну може ще в декількох недорозвинутих)
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01.04.2022 20:14 Відповісти
Пусть там концентрируются, чтоб сразу всех кучно и накрыть, зачистить Дырляндию и восстановить свой восточный кордон...

Если только опять поступит вказивка перестать стрелять...
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01.04.2022 19:51 Відповісти
ОБС сообщает, что Шойгу заявил, что за 2 года они вывезут украинцев в Сибирь и пусть там работают. Так что готовтесь, панове, или Украина или Сибирь.
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01.04.2022 20:02 Відповісти
Вже місяць, як путін відправляє на нікому не потрібну загибель молодих росіян. Без необхідного військового досвіду, постачання та озброєння, втрати колосальні. Як особового складу, так і військової техніки.
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01.04.2022 20:06 Відповісти
та сегодня уже выводили. под Черниговом их **********. говорят что партизаны.
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01.04.2022 20:07 Відповісти
Я про це казав ще 22-23 лютого, що рашка не вивезе Київський напрямок. Вони зараз кинуть солдат в м'ясорубку, більша частина з яких деморалізовані і хочуть до мамки в ліжко. Дякувати богу, що русня тупа, і з самого початку не кинула всіх своїх ванюш на Харків і коридор до Криму. Україна вже виграла перший раунд у цій війні, скоро буде другий раунд, в якому ми маємо вистояти.
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01.04.2022 20:31 Відповісти
 
 