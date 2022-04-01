УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12567 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
5 655 22

ЄС закликав Китай не допомагати РФ обходити санкції: Якщо не підтримуєте, то принаймні не втручайтесь

китай,путін,сі

Китай як постійний член Ради безпеки ООН має особливу відповідальність за збереження світового порядку, тому ЄС закликав офіційний Пекін не втручатися у санкційний режим та не допомагати росіянам обходити обмеження, застосовані щодо РФ за війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Наш саміт відбувся на фоні російської війни, яка все ще продовжується в Україні, і це було дуже добрим, що ми мали відвертий та відкритий обмін думками з лідером Сі (Сі Цзіньпіном) і прем’єр-міністром Лі (Лі Кецяном). Було очевидним, що це не лише визначний момент для нашого континенту, але також визначний момент для наших відносин з рештою світу… У цьому контексті Китай як постійний член Ради безпеки ООН має окрему відповідальність", - наголосила вона.

"Разом із нашим міжнародними партнерами, ми (ЄС) ухвалили масштабні та ефективні санкції, до яких приєдналися понад 40 держав. Ми дуже чітко заявили, що Китай має якщо не підтримувати, то принаймні не втручатися у наші санкції. Жоден європейський громадянин не зрозуміє будь-якої підтримки росії через війну. Більше того, це може призвести до масштабних репутаційних втрат Китаю тут, у Європі", - додала фон дер Ляєн.

Також читайте: Лідери Євросоюзу будуть говорити з Китаєм про неприпустимість підтримки Росії, - The Guardian

Автор: 

Китай (4509) росія (64946) Євросоюз (13322) фон дер Ляєн Урсула (762)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Не верю тихушным китайцам. Вторые мрази после касапов.
показати весь коментар
01.04.2022 19:28
+4
Китайські компанії Lenovo, Asus i Acer продовжують працювати в рашці. Південна Корея закрила свій бізнес в мордорі. Робіть висновки!
показати весь коментар
01.04.2022 19:31
+3
Отойдите и не мешайте пи.з.дить ху.йла👊😁❗
показати весь коментар
01.04.2022 19:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не верю тихушным китайцам. Вторые мрази после касапов.
показати весь коментар
01.04.2022 19:28 Відповісти
Тому так довго і мають свою власну державу.
показати весь коментар
01.04.2022 19:31 Відповісти
комуняк просто накачують технологіями й баблом. а так - були б голі й босі, як в КНДР, або розвалилися б
показати весь коментар
01.04.2022 20:29 Відповісти
Була б їхня китайська держава в японській дупі, якби США на визволили під час WWII.
показати весь коментар
01.04.2022 20:55 Відповісти
так то так
але від штатів вони допоки сруться
а штати на них вже глянули похмуро
і коли мона нічо не робити і чекати, допоки економіка рашки здохне вони як розумна мавпа, будуть сидіти на дереві і чекати
показати весь коментар
01.04.2022 19:32 Відповісти
це касави - други після китайців. китайці просто хитріші - не патякають зайвого
показати весь коментар
01.04.2022 20:30 Відповісти
Китайські компанії Lenovo, Asus i Acer продовжують працювати в рашці. Південна Корея закрила свій бізнес в мордорі. Робіть висновки!
показати весь коментар
01.04.2022 19:31 Відповісти
це збориська ********** а не компаніі
показати весь коментар
01.04.2022 19:33 Відповісти
ASUS і ACER - не китайські. Тайвань
показати весь коментар
01.04.2022 19:53 Відповісти
Штаб- квартири на Тайвані, але виробничі потужності на континентальній КНР.
показати весь коментар
01.04.2022 20:05 Відповісти
Отойдите и не мешайте пи.з.дить ху.йла👊😁❗
показати весь коментар
01.04.2022 19:31 Відповісти
Ну давай! Не зламай клавіатуру!
показати весь коментар
01.04.2022 20:28 Відповісти
там бунт. небольшой. обьем интернет продаж упал на 35%. а это на секунду 1 млрд в день. а это означает застой товаров на складах и невыплата зарплат. вива чайна.
показати весь коментар
01.04.2022 19:32 Відповісти
Кстати да - не закупался в Али и Бангуде уже с января. Не было необходимости тоже. Теперь посмотрю на позицию Китая. И так наверное многие думает.
показати весь коментар
01.04.2022 19:50 Відповісти
из десяти посылок заказанных до войны пять уже возвращаются поставщику. так что али для Украины пока всё.
показати весь коментар
01.04.2022 19:58 Відповісти
скоріше б китайці напали на касабів.. а потім індія на китайців...ото ж буде ржач!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
01.04.2022 19:32 Відповісти
Китай определится после нашей победы.
показати весь коментар
01.04.2022 19:33 Відповісти
продам китайцям степлер- можна очі пристріляти-будуть як касаби
показати весь коментар
01.04.2022 19:37 Відповісти
они будут ждать , когда труп расеи проплывёт мимо по течению , и откусят столько - сколько смогут проглотить
показати весь коментар
01.04.2022 19:44 Відповісти
Китайці це ті ж самі росіяни за менталітетом. Колективізм, "слямзіть", вождізм. Із західним тільки Тайвань і залишки Гонконгу. Тому я б не сподівався. Транспондери нафтоналивних російських танкерів виключаються саме біля Китаю та Індії.
показати весь коментар
01.04.2022 19:56 Відповісти
Закликати щось красносраких ********* - не має жодного сенсу. Китай треба відрізати від ******** технологій і повертати у кам'яний вік.
показати весь коментар
01.04.2022 20:00 Відповісти
 
 