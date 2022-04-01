Відставний генерал СБУ Пята намагався виїхати за кордон за підробним документом

Генерал СБУ у відставці СБУ Леонід Пята намагався виїхати за кордон за підробним документом про зняття з військового обліку.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.

Громадянин 18.06.1967 р.н. прибув на пункт пропуску "Тиса" на Закарпатті на автомобілі "Мерседес" для виїзду з України. Як підставу звільнення від призову він надав довідку про непридатність видану РТЦК та СП м.Дніпро і тимчасове посвідчення військовозабов'язоного, де вказано, шо особа знята з військового обліку на підставі ВЛК. Також вказано військове звання "солдат", склад "рядовий".

При перевірці громадянина виявилось, що Леонід Пята є відставним генералом СБУ і працював у ДЗНД СБУ у м.Києві. Співробітники ВБ СБУ підтвердили, що громадянин є їх колишнім співробітником.

У звязку з тим, що надані Пятою дані щодо військового складу і звання не відповідають дійсності, вивчається питання про направлення повідомлення щодо виявлення кримінального правопорушення до ДБР або Нацполіції за ст. 336 та 358 УК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Молдовою відмовили у виїзді з України чоловікові, комісованому через важкі пологи, - Держприкордонслужба. ФОТО