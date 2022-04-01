Відставний генерал СБУ Пята намагався виїхати за кордон за підробним документом
Генерал СБУ у відставці СБУ Леонід Пята намагався виїхати за кордон за підробним документом про зняття з військового обліку.
Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.
Громадянин 18.06.1967 р.н. прибув на пункт пропуску "Тиса" на Закарпатті на автомобілі "Мерседес" для виїзду з України. Як підставу звільнення від призову він надав довідку про непридатність видану РТЦК та СП м.Дніпро і тимчасове посвідчення військовозабов'язоного, де вказано, шо особа знята з військового обліку на підставі ВЛК. Також вказано військове звання "солдат", склад "рядовий".
При перевірці громадянина виявилось, що Леонід Пята є відставним генералом СБУ і працював у ДЗНД СБУ у м.Києві. Співробітники ВБ СБУ підтвердили, що громадянин є їх колишнім співробітником.
У звязку з тим, що надані Пятою дані щодо військового складу і звання не відповідають дійсності, вивчається питання про направлення повідомлення щодо виявлення кримінального правопорушення до ДБР або Нацполіції за ст. 336 та 358 УК України.
Будь ласка, зачекайте...
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Назначить пенсию рядового, и пусть себе доживает. Жаль, что таких организмов нельзя лишать избирательного права.
1. "Мерседес" простите какой? 20-и летний б/у или за 100к$ из автосалона?
2. За кордон выезжал с чем? С чемоданом вещей или ...? "Или" в какой валюте и сколько?
3. Судя по тексту новости, генерала пожурили, он развернулся и поехал в Буковель.
Конечно лучший мерен
Полный чемодан денег
Конечно европа
Такая же штука на нашем флоте-адмиралов больше,чем кораблей.
Ну и т.д.
Але по тєлєвізору кажуть, що є хороші сбу-шники...
Это принцип правового государства. Так работает система права в США, в Великобритании.
Сдаётся мне, что этот генерал отслужил на Украину больше лет, чем все "вояки"-комментаторы тут.
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100% ! Наверное десяток кожанных диванов в личном кабинете "отслужил" и чемоданы взяток!
Кому из чинуш или организации вручить орден ссыкло года?