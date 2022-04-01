До повної блокади Ізюма окупантами призвели дії місцевих зрадників та кількісна перевага окупантів, - міськрада
Місцеві зрадники в Ізюмі провели російських окупантів на Південну частину міста.
Про це у Facebook повідомив Максим Стрельник, начальник відділу міськради Ізюма, передає Цензор.НЕТ.
"26 березня 2022 року місцеві зрадники провели російських окупантів на Південну частину міста, що в свою чергу призвело до повного заблокування шляху доставки гуманітарної допомоги в Ізюм і евакуації ізюмчан. Окрім цього, російські окупанти скориставшись цією ситуацією почали захоплення Ізюма...
На жаль, кількісна перевага російських окупантів і віроломство місцевих зрадників, призвели до встановлення 01 квітня 2022 року тимчасового контролю ворога над Ізюмом", - йдеться в повідомленні.
"Однак, битва за Ізюм не завершилася і наша Армія незабаром обов’язково визволить місто від російських окупантів і врятує ізюмчан, які стали заручниками підлості місцевих зрадників і агресії ворогів", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И вообще , такое чувство что Юго восток тупо сливают. Просто орки отводят войска от Киева для наступления на Донбасс.
Изюм дальше от РФ, успели организоваться и то шо там был раньше штаб АТО, может техника и оборонительные рубежи были.
Ну все равно "Сушки" летали туда и день и ночь целую неделю.
А вот Херсон ,-да непонятка.
Еще большая непонятка, как смогла выйти з Крыма,через узкий перешеек такая групировка, шо захватила юг Украины?
Очищатися потрібно на випередження!
Оця толерантність до своїх гнид Україну і запагубить!
Остальные прогрессивные демократические страны Вам подскажет
Я не большой знаток Изюма и окрестностей. Но вот, что значит "провели оккупантов в город". Это что, высокогорье, там тропы, заросшие кустарником, невидимые глазу. Их знают только местные пастухи.
Ну не нравится вам ОПЗЖ (мне тоже не нравится), приведите так сказать в исполнение, как говорил п*идурок Потураев год назад.
Где поставленное оружие?
підлості місцевих зрадниківтупого бидла на виборах і агресії ворогів", Джерело: https://censor.net/ua/n3330614
войска в города поближе к ОРДЛО. Иначе раша захватит Лугандон ,Донецкую обл. и откроет себе сухопутный путь в Крым.Если им это удастся (а шансы у них велики), то они с огромными силами вернутся обратно, окружат Киев - и тогда жопа.
Ізюмська міська рада
За результатами виборів 2015 року, Ізюмську міську раду склали висуванці місцевих організацій 7-ми політичних партій: «Відродження» (10), «Нові обличчя» (9), «Нова держава» (5), «Наш край» (3), «Партія пенсіонерів України» (3), ВО «Батьківщина» (2), БПП «Солідарність» (2).
За підсумками виборів 2020 року, кількість місцевих організацій партій, що висунули кандидатів у депутати та вибороли мандати у Ізюмській міській раді, скоротилася до 4: «Опозиційна платформа-За життя» (13), «Нові обличчя» (10), «Слуга народу» (8), «Блок Світличної «Разом!» (3).
https://www.prostir.ua/?news=onovlennya-deputatskoho-skladu-rad-harkivskoho-rehionu