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До повної блокади Ізюма окупантами призвели дії місцевих зрадників та кількісна перевага окупантів, - міськрада

війна

Місцеві зрадники в Ізюмі провели російських окупантів на Південну частину міста.

Про це у Facebook повідомив Максим Стрельник, начальник відділу міськради Ізюма, передає Цензор.НЕТ.

"26 березня 2022 року місцеві зрадники провели російських окупантів на Південну частину міста, що в свою чергу призвело до повного заблокування шляху доставки гуманітарної допомоги в Ізюм і евакуації ізюмчан. Окрім цього, російські окупанти скориставшись цією ситуацією почали захоплення Ізюма...

На жаль, кількісна перевага російських окупантів і віроломство місцевих зрадників, призвели до встановлення 01 квітня 2022 року тимчасового контролю ворога над Ізюмом", - йдеться в повідомленні.

"Однак, битва за Ізюм не завершилася і наша Армія незабаром обов’язково визволить місто від російських окупантів і врятує ізюмчан, які стали заручниками підлості місцевих зрадників і агресії ворогів", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ планують взяти у блокаду Краматорськ та Слов'янськ, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

блокада (737) Харківщина (6054) Ізюм (325)


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Топ коментарі
+60
Полный ******, Херсон, Купянск, Изюм. Все предатели сдали. Много их еще по городам сидит? Не пора ли превентивно расстрелы устраивать?
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01.04.2022 19:40
+32
депутаты опзж-опники, без них не обошлось.
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01.04.2022 19:43
+32
Після Перемоги пізно!
Очищатися потрібно на випередження!
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01.04.2022 19:46
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Полный ******, Херсон, Купянск, Изюм. Все предатели сдали. Много их еще по городам сидит? Не пора ли превентивно расстрелы устраивать?
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01.04.2022 19:40 Відповісти
предатели то таке, просто перевес сил на стороне ваты + авиация.
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01.04.2022 19:44 Відповісти
от я про і це пишу тут ..шо перевага в чисельності орків.
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01.04.2022 19:48 Відповісти
А почему не провели мобилизацию?Кто мешал?Как то странно проходит сдача:юг и донецк с луганксом.
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01.04.2022 19:57 Відповісти
не слід недооцінювати зрадників, тим більше коли мова про русских, вони всі свої войни "вигравали" цинічною подлятиною і м"ясом.
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02.04.2022 01:42 Відповісти
Скажи паляниця ))
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01.04.2022 19:44 Відповісти
Скажи
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01.04.2022 20:00 Відповісти
Есть еще такой Труханов зовут. Мер Одессы, который гуманитарку ПРОДАЕТ в магазинах и зарабатывает. Сегодня жительница Одессы в тик токе все рассказывала. Для кого то война, смерть и разруха а для кого то бизнес.
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01.04.2022 19:46 Відповісти
Ой,подожди.Сейчас бездонное дно будет опять на великом будивництви.
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01.04.2022 19:59 Відповісти
Как правило это головы рай или обл администраций, ставленники зеленского. А вот те же мэры городов, которых выбрал народ ведут себя достойно.
И вообще , такое чувство что Юго восток тупо сливают. Просто орки отводят войска от Киева для наступления на Донбасс.
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01.04.2022 20:07 Відповісти
Изюм и Купянск маленькие города. В Купянске и войск никаких небыло(ЗСУ).
Изюм дальше от РФ, успели организоваться и то шо там был раньше штаб АТО, может техника и оборонительные рубежи были.
Ну все равно "Сушки" летали туда и день и ночь целую неделю.
А вот Херсон ,-да непонятка.
Еще большая непонятка, как смогла выйти з Крыма,через узкий перешеек такая групировка, шо захватила юг Украины?
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01.04.2022 20:37 Відповісти
але тепер абсолютно зрозуміло, чому ми не можемо залишити Крим русским, бо інакше там постійно щось заходити і залітати і запливати буде.
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02.04.2022 01:44 Відповісти
Начинать с Днепр, Одесса, Славянск, Кривой Рог, Запорожье и надо уже вчера.
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01.04.2022 20:43 Відповісти
Не поверишь, но в твоём месте тоже живёт зрадник и ждёт своего часа. Они живут везде. Приводят оккупантов, всё показывают и всё рассказывают. Кто как живёт, где у кого, что лежит. Чаще всего это представители ОПЗЖ или фанаты Шария. И они есть в каждом городе или районе. Только ждут своего часа.
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01.04.2022 22:01 Відповісти
Плохо
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01.04.2022 19:42 Відповісти
депутаты опзж-опники, без них не обошлось.
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01.04.2022 19:43 Відповісти
Проблема розстріляти? Інші задумаються. Але ж дермократія...
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01.04.2022 20:25 Відповісти
Чому діяльність проросійскої ОПЗЖопи не була заборонена раніше? Чи: "а какая разница"?
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01.04.2022 20:33 Відповісти
опзж - зрадники по визначенню. але є ще один ньюанс. захід. коли щось забороняється, то західні демократії почнають кричати про "наступ на (права, свободу, совість,...)". попереду чекає схожа фігня з забороною гундяєвско-*********** патріпархатих. незабаром почується крик, що це наступ на свободу совісті.
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01.04.2022 20:42 Відповісти
Розумієш, в цьому випадку дипломатичні сусилля треба було направити на пояснення цього, а не на виправдування призначень російских агентів на керівні посади в АП.
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01.04.2022 23:18 Відповісти
Украина кишит этой мразью . После победы надо сделать чистку страны от этой касапской падали.
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01.04.2022 19:44 Відповісти
Після Перемоги пізно!
Очищатися потрібно на випередження!
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01.04.2022 19:46 Відповісти
В такому випадку починать треба з дермків в ОП.
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01.04.2022 20:35 Відповісти
Чому ні єдиний зрадник показово не розстріляний!?
Оця толерантність до своїх гнид Україну і запагубить!
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01.04.2022 19:45 Відповісти
Як ви собі уявляєте показові розстріли у ******** европейській державі?
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01.04.2022 19:50 Відповісти
ясное дело - в онлайне. Время расстрелов согласовывать в Министерстве образования, шоб показывать во время урока патриотического воспитания.
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01.04.2022 19:55 Відповісти
Наведіть приклад держави, де так виховують дітей. Дякую за відповідь.
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01.04.2022 20:05 Відповісти
Северная Корея. Не благодарите.
Остальные прогрессивные демократические страны Вам подскажет
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01.04.2022 20:13 Відповісти
І не збирався.
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01.04.2022 20:25 Відповісти
Зачем расстрелы? Есть более гуманное средство электрический стул. Кстати Европа вешала гитлеровцев а не расстреливала. Нюнрберг, суд, все законно. В современной Европе тоже нельзя представить себе фюрера но вот теперь есть....
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01.04.2022 20:14 Відповісти
Значит убивать тысячами мирное население и разрушать инфраструктуру это можно, а расстрелять предателя в военное время это нельзя?
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01.04.2022 21:01 Відповісти
А вбивають мирне населення та розстрідюють зрадника одні і ті ж чи різні? Так отож...
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01.04.2022 21:33 Відповісти
в Америці є смертна кара не знаю на скільки показова, рідні жертви можуть бути присутні. А у зрадника жертв більше ніж у серийного маньяка-убивці за все життя. Америка демократична країна.
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02.04.2022 01:48 Відповісти
ну так а шо удивляться, в этих областях в топах жопоблоки, кого выбрали - теперь пожинайте плоды.
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01.04.2022 19:45 Відповісти
оце правда...
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01.04.2022 19:50 Відповісти
А ОПЕ сидит Ермак...
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01.04.2022 19:47 Відповісти
Не тільки ермак
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01.04.2022 20:11 Відповісти
Щось мені підказує, що ці щирі прихильники руцкага міра Є чи були такими ж абажатєлями пр, опзж-дунів і, канєшна допи-гєпи, нині покійних.
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01.04.2022 19:47 Відповісти
риба гниє з голови.... уви
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01.04.2022 19:49 Відповісти
Яких ще "кєфірав", ми вже мусульманська країна чи що? чому просто не сказати орків чи свинособак?
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01.04.2022 19:49 Відповісти
Это из-за особенностей Google Translate при переводе с украинского на русский. Оно оккупантов в кафиров переделывает.
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01.04.2022 19:52 Відповісти
полковники Носы, это во все времена, карма какая то Украины...
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01.04.2022 19:58 Відповісти
Сейчас нарвусь на злые комменты.
Я не большой знаток Изюма и окрестностей. Но вот, что значит "провели оккупантов в город". Это что, высокогорье, там тропы, заросшие кустарником, невидимые глазу. Их знают только местные пастухи.
Ну не нравится вам ОПЗЖ (мне тоже не нравится), приведите так сказать в исполнение, как говорил п*идурок Потураев год назад.
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01.04.2022 20:01 Відповісти
вони йдуть по старих мапах, вони не знають місцевіості, вони не знають, де стоять війська, де на них чекають міни чи ЗСУ, а зрадник показує де не чекають, і де вони можуть спокійно зайти, і да, є дороги якими вже сто років ніхто не користався, вони може й поросли травою, але це все одно дороги. у зрадника за одну зраду жертв більше ніж у серийного вбивці за все життя.
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02.04.2022 01:53 Відповісти
Нашли козлов отпущения. Где подкрепление, где мобилизованные?
Где поставленное оружие?
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01.04.2022 20:02 Відповісти
Вот сейчас под Киевом бои прекратились, там Зеленский с Ермаком, согнали для своей защиты пол армии. И похоже фиг кому помощь окажут. Почему бы сейчас не деблокировать Мариуполь???
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01.04.2022 20:10 Відповісти
і врятує ізюмчан, які стали заручниками підлості місцевих зрадників тупого бидла на виборах і агресії ворогів", Джерело: https://censor.net/ua/n3330614
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01.04.2022 20:03 Відповісти
Історичні паралелі, 315 років тому, зрадник Ніс доручив показати таємний хід до Батурина москалям, які вчинили в місті геноцид. Ось для чого необхідне знання історії, не наступати на ті ж граблі.
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01.04.2022 20:03 Відповісти
Я не знаю,то думают в Генштабе но нужно срочно добавить сил и освободить Чернигов. И бросить
войска в города поближе к ОРДЛО. Иначе раша захватит Лугандон ,Донецкую обл. и откроет себе сухопутный путь в Крым.Если им это удастся (а шансы у них велики), то они с огромными силами вернутся обратно, окружат Киев - и тогда жопа.
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01.04.2022 20:05 Відповісти
Гріхи минулого іноді призводять до горя в *********.

Ізюмська міська рада

За результатами виборів 2015 року, Ізюмську міську раду склали висуванці місцевих організацій 7-ми політичних партій: «Відродження» (10), «Нові обличчя» (9), «Нова держава» (5), «Наш край» (3), «Партія пенсіонерів України» (3), ВО «Батьківщина» (2), БПП «Солідарність» (2).

За підсумками виборів 2020 року, кількість місцевих організацій партій, що висунули кандидатів у депутати та вибороли мандати у Ізюмській міській раді, скоротилася до 4: «Опозиційна платформа-За життя» (13), «Нові обличчя» (10), «Слуга народу» (8), «Блок Світличної «Разом!» (3).
https://www.prostir.ua/?news=onovlennya-deputatskoho-skladu-rad-harkivskoho-rehionu
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01.04.2022 20:07 Відповісти
все так - тільки не інколи, а завжди.
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01.04.2022 20:09 Відповісти
там всегда голосовали за опзж, так что это выбор народа
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01.04.2022 20:12 Відповісти
Катастрофа…
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01.04.2022 20:12 Відповісти
Складається враження що коментатори процентів на 80% сидять в Росії. Якось москальським духом тхне
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01.04.2022 20:15 Відповісти
Тобто тобі норм що не втримали Ізюм?
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01.04.2022 20:36 Відповісти
,,,все що здали, або здадуть внизу ,на місцях,погоджено і підготовлено із владою на верхах.
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01.04.2022 20:23 Відповісти
Поясніть на прикладі
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01.04.2022 20:37 Відповісти
хіба не є поясненням того,що робиться в реальному житті в різьних місцях України?
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01.04.2022 20:43 Відповісти
Тим часом колаборантам в Україні нема чого боятися,покарання умовне.Цей випадок ще раз говорить,що потрібні аба розстріли тих іуд,або пожиттєве позбавлення громадянства та видворення з країни
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01.04.2022 20:53 Відповісти
Ничего страшного.Города часто переходят из рук в руки.Ещё впереди много боёв.
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01.04.2022 21:17 Відповісти
 
 